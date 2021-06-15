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«Около 80%»: Собянин указал на взрывной рост диагностики COVID-19 в Москве

15 июня 2021, 14:40  •  96 • В России
Власти Москвы в последние дни зафиксировали взрывной рост диагностики COVID-19 — число выявляемых случаев увеличилось на 80%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он также указал, что за этот период на 70% возросло число госпитализаций тяжёлых пациентов с коронавирусом. В то же время в Подмосковье на месяц запретили все массовые мероприятия. Вместе с тем премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в России продолжается борьба с пандемией, а риски заболеть не ушли. При этом в Кремле отметили низкие темпы вакцинации от COVID-19.
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков
 

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в последние дни в столице наблюдается «взрывной рост диагностики COVID-19» — увеличение суточного прироста примерно на 80%. При этом на 70% возросло число поступивших в стационары пациентов, у которых болезнь протекает в тяжёлой форме. По его словам, москвичи расслабились, подумав, что пандемия уже прошла.

«COVID имеет коварную историю, видим, как в Европе взлёт идёт: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьёзная, а сегодня у нас подъём, причём очень большой. Он больше, чем, скажем, в апреле-мае того года, когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года. Уверен, что победим», — сказал градоначальник.

За последние сутки в России показатель суточного прироста заболевших коронавирусной инфекцией составил 14 185. По числу выявленных случаев лидируют Москва (6805), Московская область (1135) и Санкт-Петербург (902).

В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировано 5 236 593 случая заболевания COVID-19. По этому показателю в мире Россия занимает шестое место, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Мировыми лидерами антирейтинга являются США (33,5 млн), Индия (29,6 млн), Бразилия (17,5 млн), Франция (5,8 млн) и Турция (5,3 млн).

«Борьба с коронавирусом продолжается и, к сожалению, по-прежнему есть риск заразиться. В последние дни число заболевших вновь выросло в целом по стране. Болезнь никуда не ушла, и нет никаких гарантий, что она пройдет в лёгкой форме», — сказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что лето — самый благоприятный период для наращивания темпов вакцинации. В то же время власти пока отмечают низкие темпы прививочной кампании.

«Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации, они оставляют желать лучшего. Вакцинация — единственный способ остановить вспышки коронавируса и его дальнейшее распространение. Другого способа победить коронавирус не существует», — заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Между тем в России за минувшие 24 часа были выписаны 8597 человек, а за весь период число выздоровевших достигло 4 818 244. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 379 пациентов. Всего в стране жертвами коронавирусной инфекции стали 127 180 человек.

Добавим, что в мире с начала пандемии от COVID-19 погибли свыше 3,8 млн человек. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в США (почти 600 тыс.), Бразилии (488 тыс.), Индии (377 тыс.), Мексике (230 тыс.) и Перу (189 тыс.).

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в РФ выполнено свыше 143,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 253 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 583 тыс. человек.

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека также сообщили, что окончательно справиться с эпидемией COVID-19 поможет только массовая вакцинация.

«Если не защищаться прививками, неизбежно будут происходить массовые вспышки таких заболеваний. Защитить от эпидемии и пандемии может не просто вакцинация, а массовая вакцинация, которая проводится в течение короткого промежутка времени, когда в популяции создаётся большой пул защищённых людей и останавливается передача вируса от человека человеку», — приводит текст сообщения РИА Новости.

В свою очередь, глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России и, в частности, в Москве существуют свои мутации коронавируса, и сейчас они изучаются.

«В настоящее время ведётся изучение «московского» штамма и эффективности против него «Спутника V», мы думаем, что вакцина будет эффективна, но надо дождаться результатов исследования», — отметил Гинцбург. 

Ситуация в регионах

 

В Московской области усилили контроль за соблюдением масочного режима, сообщила пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

«С 13 по 20 июня в Подмосковье введён обязательный масочный режим в общественных местах. Теперь организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания», — говорится в постановлении, подписанном губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым.

При этом «злостных нарушителей» масочного режиму могут привлечь к административной ответственности. Штрафы для граждан составляют от 1 тыс. до 30 тыс. рублей; для должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; для индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

«Мы также приняли решение ввести запрет на проведение всех массовых мероприятий до 15 июля, то есть в течение месяца никаких массовых мероприятий, уважаемые коллеги, на территории Подмосковья не будет. Парки у нас работают, экономика работает, вместе с тем соблюдение мер безопасности критически важно», — заявил Воробьёв.

В Уссурийске и Владивостоке в ближайшие дни откроются два госпиталя для больных коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. При этом на данный момент в 18 медучреждениях региона развёрнуто 1 304 койко-места.

«Сейчас мы наблюдаем схожую картину с прошлогодней весенней волной. Сначала рост был зафиксирован в Европе, через несколько недель — в центральной части России, через 2-3 недели — в крупных городах Приморья. С конца апреля, когда в крае снизилась заболеваемость до 30 случаев в сутки, медики оценивали развитие ситуации и говорили о необходимости вакцинации и предпосылках «третьей волны», — заявила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

В административном центре Хабаровского края больницу №11 вновь перевели в режим работы коронавирусного госпиталя, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. В медучреждении будет развёрнуто 150 койко-мест для больных COVID-19.

«Хабаровский край возвращается к коронавирусным ограничениям. Роспотребнадзор рекомендовал и штаб поддержал предложения по переводу на дистанционный режим работы лиц старше 65 лет и беременных. Постановление правительства края будет подготовлено на этой неделе», — приводит текст сообщения ТАСС.

Со среды, 16 июня, в Камчатском крае перепрофилируют краевую больницу в госпиталь для лечения заболевших коронавирусной инфекцией — будет доступно 100 коек, 18 из них — реанимационные.

«Хочу обратить внимание, что тревожная ситуация у нас складывается по госпитализации за прошедшую неделю. Мы ежедневно госпитализируем не менее 30 человек. Это в два—три раза больше, чем госпитализация за предыдущую неделю», — пояснила заместитель министра здравоохранения края Марина Волкова.

  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков
Зависят от мутаций: в Роспотребнадзоре рассказали о меняющихся симптомах COVID-19

Об ухудшении эпидемической обстановки в Вологодской области, росте числа заболевших и тяжёлых больных в монопрофильных госпиталях сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. По его словам, в Вологде подобное медучреждение заполнено на 82%, а в Череповце и Великом Устюге — на 92%.

«Поэтому сегодня (14 июня. — RT) я дал поручение председателю правительства развернуть вторую очередь коек в монопрофильных госпиталях и подготовить перечень мероприятий по снижению темпов распространения коронавирусной инфекции в нашем регионе», — сказал он в своём видеобращении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Ряд ограничений из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом вернули в Ханты-Мансийском автономном округе. Соответствующее постановление подписала губернатор Югры Наталья Комарова.

«В целях сохранения здоровья граждан в возрасте 65 лет и старше, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, за исключением трудоустроенных и (или) прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, вводится режим обязательной самоизоляции», — говорится в сообщении.

Кроме того, детям в возрасте до 14 лет не разрешается находиться без сопровождения родителей в ТЦ и иных помещениях, в которых реализуются услуги в сфере торговли, и организациях общественного питания.

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