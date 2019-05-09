Около 700 тысяч участников и уголовные дела за «запрещённую символику»: как прошёл День Победы на Украине

В ходе празднования Дня Победы на Украине МВД страны завело по меньшей мере пять уголовных дел и 13 административных за использование «красных флагов» и георгиевских ленточек. Всего в памятных шествиях по всей стране приняли участие около 700 тыс. человек, сообщили в полиции. При этом акции сопровождались провокациями со стороны украинских националистов.

Празднование Дня Победы на Украине сопровождается различными провокациями и инцидентами. Украинское МВД возбудило ряд уголовных и административных дел за демонстрацию различных символов, запрещённых украинским законодательством.

Полиция сообщила, что завела 13 административных протоколов за использование георгиевской ленточки и ещё пять уголовных дел — за использование запрещенной на Украине символики.

Позднее МВД уточнило, что за время празднования Дня Победы было получено 22 сообщения о георгиевских ленточках и ещё 23 заявления об использовании другой запрещённой символики.

Дела инициированы по статье украинского УК «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

Так, в Одесской области уголовное дело на местного жителя завели за то, что он приехал на торжества по случаю Дня Победы с флагом красного цвета.

«В одном из сёл Измаильского района мужчина приехал на торжества по случаю годовщины Победы с красным флагом, с запрещённой украинским законодательством символикой и привязанной к велосипеду георгиевской лентой», — сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Мужчине вменяют распространение коммунистической символики. Наказание по соответствующей статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Дополнительно в отношении «нарушителя» составлен протокол за ношение георгиевской ленты.

В Днепропетровской области одно из уголовных дел открыто в отношении 60-летнего жителя одного из посёлков, который «на заборе вывесил красный флаг с

изображением серпа, молота и пятиконечной звезды».

Кроме того, пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны двум гражданам Молдавии из-за того, что у них обнаружили георгиевские ленты.

«Вчера пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили двух граждан Молдавии — женщину и мужчину, которые ехали на автомобилях через пункты пропуска «Паланка» и «Кучурган-авто», прихватив с собой запрещённую символику — георгиевские ленты», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении обоих жителей Молдавии введён запрет на въезд на Украину на три года.

Напомним, в 2015 году на Украине вступил в силу закон о декоммунизации, который предусматривает уголовную ответственность за изготовление, распространение и публичное использование коммунистической символики. В 2017 году в стране начал действовать закон о запрете на использование георгиевских лент. Первичное нарушение карается штрафом в 2550 гривен (около $96), повторное — 5100 гривен ($192) или 15 суток административного ареста.

Добавим, что накануне 9 мая украинские пограничники усилили охрану границы, чтобы не допустить ввоз в страну оружия, боеприпасов, взрывчатки и других «средств террора», а также въезда лиц с «сепаратистскими и экстремистскими настроениями».

Инциденты на памятных шествиях

Как сообщает Интерфакс-Украина, в Харькове во время праздничных мероприятий произошли стычки. По информации агентства, на Мемориале Славы по случаю Дня Победы состоялось возложение цветов, церемония перетекла в перепалки и стычки между людьми, которые шли с портретами погибших в войне и скандировали «Спасибо деду за Победу!», и националистами.

В городе-герое Киеве представители националистических движений попытались помешать участникам шествия «Никто не забыт, ничто не забыто» возложить цветы на Могилу Неизвестного Солдата.

По информации ТАСС, шествие сопровождали люди, которые несли портреты лидеров националистических движений Украины, в частности Степана Бандеры и Романа Шухевича. Корреспондент агентства отметил, что националисты скандируют лозунги «Украинской повстанческой армии» (УПА)* и обращаются к участникам основного шествия с репликами о том, что 9 мая не является Днём Победы.

На акции присутствовали сотрудники полиции, которые не вмешивались в происходящее, пишет ТАСС.

Несколько десятков украинских радикалов также потребовали изменить программу ко Дню Победы на телеканале «Интер». Националисты выразили недовольство по поводу концерта «Победа. Одна на всех» и фильма «Ни шагу назад!».

Как сообщает ТАСС, один из координаторов протеста назвал телеканал «агентурой Кремля». Участники акции также разместили на здании офиса «Интера» в городе-герое Киеве наклейки с надписью: «Выключи российское».

Несмотря на сообщения о провокациях, в целом памятные шествия прошли мирно и без инцидентов. Как отметили в Нацполиции Украины, акции прошли «спокойно и без грубых нарушений общественного порядка».

Как уточнили в ведомстве, по всей стране прошло более 1400 мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. В этих акциях приняли участие около 700 тыс. человек.

«Это наш День благодарения»

Напомним, ранее действующий президент Украины Пётр Порошенко, который вскоре сложит свои полномочия, назвал участников акции «Бессмертный полк» «ряжеными». Глава государства также заявил, что то за пять лет на Украине появился «свой ритуал празднования Дня Победы во Второй мировой войне, приближенный к общеевропейской традиции».

По мнению Порошенко, несколько поколений украинцев выросли на «тщательно отретушированной версии Великой Отечественной войны».

В свою очередь, избранный президент Украины Владимир Зеленский высказался о Дне памяти и примирения. Этот праздник учреждён на Украине в 2015 году, его отмечают 8 мая — в день общеевропейского празднования победы над нацистской Германией.

Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook фотографию с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Залужным и связной УПА Прасковьей Зеленчук-Потяг. На снимке они пожимают друг другу руки.

В подписи политик призвал преклониться перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны.

«Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, в котором сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев. Для того, чтобы в будущем нас объединяли только победы», — написал Зеленский.

Позднее будущий глава украинского государства опубликовал ещё одну запись, посвящённую Дню Победы. На Украине эта дата по-прежнему является государственным праздником, однако официальные мероприятия власти обычно назначают на 8 мая, то есть День памяти и примирения.

Избранный президент также предложил считать 9 мая «Днём благодарения».

«Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом и победил. Просто благодарны всем — за возможность родиться и жить», — написал Зеленский.

Ранее в официальном Twitter-аккаунте МИД Украины появилась запись о том, что 8 мая отмечается День окончания Второй мировой войны, хотя на самом деле эта дата отмечается 2 сентября. На ошибку обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как оказалось, официальный Киев сегодня отмечает День окончания Второй мировой войны... Ну что могу сказать. Доигрался... режим, переписывая историю. Потерялся во вселенной», — написала она.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).