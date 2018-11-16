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Около 70% зданий в Смеле подключены к отоплению
16 ноября 2018, 22:09 • 35 • Украина
Отопление есть уже в 70% зданий Смелы, сообщил мэр украинского города Алексей Цыбко.
© pixabay.com
«Сейчас 70% города уже отапливается, включены все котельные, но у нас есть проблема — мы слили воду, потому что не знали, сколько продлится противостояние, и в системе нет воды. 3700 л воды надо набрать», — цитирует чиновника телеканал «112 Украина».
Цыбко полагает, что к утру у 100% города будет отопление.
По его словам, соглашение на поставку с «Нафтогазом» заключить не удалось, поскольку компания требует, чтобы смелянское коммунальное предприятие-поставщик взяло на себя долги, накопленные ранее частной компанией.
Цыбко пояснил, что фактически газ в Смелу поставляется без договора и юридически он воруется, в связи с чем будет расчёт по двойному тарифу.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко потребовал включить в Смеле отопление.
В ряде городов страны сложилась критическая ситуация с отоплением.
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