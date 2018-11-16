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Около 70% зданий в Смеле подключены к отоплению

16 ноября 2018, 22:09  •  35 • Украина
Отопление есть уже в 70% зданий Смелы, сообщил мэр украинского города Алексей Цыбко.
 
© pixabay.com
 

«Сейчас 70% города уже отапливается, включены все котельные, но у нас есть проблема — мы слили воду, потому что не знали, сколько продлится противостояние, и в системе нет воды. 3700 л воды надо набрать», — цитирует чиновника телеканал «112 Украина».

Цыбко полагает, что к утру у 100% города будет отопление.

По его словам, соглашение на поставку с «Нафтогазом» заключить не удалось, поскольку компания требует, чтобы смелянское коммунальное предприятие-поставщик взяло на себя долги, накопленные ранее частной компанией. 

Цыбко пояснил, что фактически газ в Смелу поставляется без договора и юридически он воруется, в связи с чем будет расчёт по двойному тарифу.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко потребовал включить в Смеле отопление.

В ряде городов страны сложилась критическая ситуация с отоплением. 

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