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Около 600 машин стоят в пробке на въезде на Украину из Польши
31 марта 2018, 16:24 • 102 • Украина
Примерно 600 транспортных средств стоят в пробке перед пунктом пропуска «Ягодин» на польско-украинской границе, ожидая въезда на Украину.
© Poland trip
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Отмечается, что возле других приграничных КПП также скопились сотни автомобилей.
«По состоянию на 11:00 перед пунктом пропуска «Ягодин» накопилось около 600 транспортных средств на въезд на Украину. А перед пунктами пропуска «Шегини» и «Краковец» в очереди стоят примерно по 300 легковых автомобилей», — указывается в заявлении.
По данным ведомства, пробки образовались из-за большого числа граждан Украины, желающих вернуться домой из других стран на пасхальные праздники.
Уточняется, что с украинской стороны очередей нет во всех пунктах пропуска.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко рассказал, сколько украинцев воспользовались безвизовым режимом со странами Европейского союза.
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