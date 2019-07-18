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Около 60% украинцев одобряют курс Зеленского

18 июля 2019, 18:09  •  51 • Украина
Деятельность действующего президента Украины Владимира Зеленского положительно оценивают 58% опрошенных, в то время как лишь 28% респондентов одобряют курс премьер-министра Владимира Гройсмана.
 
©president.gov.ua
 

Об этом сообщает «Громадьске» со ссылкой на социологический опрос, проведённый группой «Рейтинг».

Мнения относительно курса развития Украины разделились: 41% респондентов считает, что дела в стране идут в правильном направлении, тогда как 37% опрошенных заявили об обратном. 

Более 80% опрошенных украинцев недовольны работой Верховной рады. Лишь 7% респондентов положительно оценили работу парламентариев.

Ранее сообщалось, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов на пост премьера Украины.

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