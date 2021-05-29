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Около 5 млн человек проголосовали на праймериз «Единой России»

29 мая 2021, 04:45  •  20 • Политика
Почти 5 млн человек приняли участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия», которое стартовало 24 мая и завершится в пятницу, 28 мая, в полночь.
«Мы предполагаем, что, учитывая, что сегодня закрывается по московскому времени регистрация участников, выборщиков, что еще добавятся люди. Потому что заявлено уже 7,3 млн. Даже чуть больше. И динамика сохраняется», — рассказал член комиссии «Единой России» по этике. сенатор Александр Карелин.
Уточняется, что предварительное голосование очно пройдет уже в это воскресенье, 30 мая. Для этого планируют открыть 45 тыс. участков в 42 регионах, которые были согласованы для смешанной системы голосования.
Днем ранее стало известно, что в праймериз приняли участие 3,7 млн человек. В пятерку регионов-лидеров вошли Свердловская область (более 231 тыс. проголосовавших), Москва (181 тыс.), Московская область (172 тыс.), Краснодарский край (почти 148 тыс.) и Оренбургская область (почти 109 тыс. проголосовавших). Количество избирателей увеличивается с каждым днем, а регистрация выборщиков продолжилась до 28 мая включительно.
17 мая член Общественной палаты России Мария Бутина сообщила «Известиям», что праймериз «Единой России» стали самой открытой системой из всех политических партий в стране. По ее словам, граждане могут привнести свои идеи и свой имидж.
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