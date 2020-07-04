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Около 30% без клинических проявлений: в России выявлено 6632 новых случая COVID-19

04 июля 2020, 16:55  •  97 • В России
За минувшие сутки в России выявлены 6632 новых заболевших COVID-19 (в предыдущие два дня — 6718 и 6760). С начала эпидемии коронавирусная инфекция была диагностирована у 674 515 человек, более 66% из них выздоровели. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, в общей сложности скончались 10 027 пациентов (1,49%).
 
Reuters © Kirill Zykov/Moscow News Agency
 

За минувшие сутки в 84 регионах России выявлено 6632 новых случая заболевания COVID-19. По сообщению оперштаба, у 29,6% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В предшествующие этому два дня в РФ выявили 6718 и 6760 заболевших. В общей сложности в стране диагноз COVID-19 был подтверждён у 674 515 человек.

С начала эпидемии в России выздоровели 446 879 человек (66,25%), в том числе 8986 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 10 027 пациентов (1,49%). За сутки умерли 168 человек.

Москва остаётся лидером в стране по количеству новых заболевших: за сутки в городе выявлено 680 новых случаев COVID-19, в предыдущие два дня — 659 и 662.

«45% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% — от 46 до 65 лет, 10,4% — от 66 до 79 лет, еще 5,4% — старше 80 лет. Также 6,5% среди заболевших — дети», — говорится в сообщении оперативного штаба столицы.

В число других регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Московская область (275), Ханты-Мансийский АО (273), Санкт-Петербург (271), Свердловская (268), Иркутская (235) и Нижегородская области (225).

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 20,75 млн тестов на коронавирус (по этому показателю РФ находится на втором месте в мире). Под медицинским наблюдением в стране остаются 280,4 тыс. человек.

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

Накануне на сайте Генеральной прокуратуры сообщили о проведённых проверках по фактам массовых заболеваний COVID-19 воспитанников учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, и дошкольных образовательных организаций.

«Вспышки COVID-19 зафиксированы в детских учреждениях в Камчатском, Пермском краях, Амурской, Архангельской, Воронежской, Магаданской, Орловской, Саратовской, Свердловской и Ростовской областях», — говорится в сообщении.

Прокурорами было установлено, что массовым заболеваниям способствовало несоблюдение карантинных мер, а также требований санитарных норм. Для устранения нарушений внесены более 20 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, Владимир Путин 3 июля провёл встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Глава государства отметил, что в России с начала пандемии COVID-19 немного возрос уровень безработицы, однако удалось избежать скачка. Кроме того, он оценил меры поддержки населения в период распространения коронавирусной инфекции.

«Что касается дальнейшей работы над выходом из сложной экономической ситуации в связи с пандемией, я обращаю ваше внимание на то, что все меры поддержки, которые были предложены нами, над которыми работало правительство, они все возникали в ходе дискуссии и прямого взаимодействия с представителями бизнес-сообщества. Так и будет дальше, без всякого сомнения. Здесь даже нет сомнений», — указал Путин.

Помимо этого, глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодёжи в условиях коронавируса. Речь идёт об обеспечении безопасных условий деятельности детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах до 1 января 2021 года.

«Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления должны быть организованы в пределах субъекта Российской Федерации по месту их фактического проживания, за исключением отдыха и оздоровления детей, фактически проживающих в Арктической зоне Российской Федерации», — в частности, говорится в документе.

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