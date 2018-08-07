Около 2 тыс. человек захотели голосовать на выборах главы Подмосковья по месту пребывания

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Около 2 тыс. человек подали заявления для голосования по месту пребывания на выборах губернатора Московской области по итогам первых двух недель в рамках института мобильного избирателя. Об этом журналистам во вторник сообщила председатель избирательной комиссии Подмосковья Эльмира Хаймурзина.

Институт мобильного избирателя впервые используется на выборах губернатора Подмосковья, до этого он был реализован только на выборах президента РФ 18 марта. Предстоящее голосование покажет, насколько инструмент пользуется популярностью у избирателей в регионе.

"На сегодняшний день порядка 2 тыс. человек уже подали такого рода заявление. Эти заявления поступают каждый день", - сказала Хаймурзина.

По ее словам, возможность переприкрепиться открылась для избирателей Подмосковья с 25 июля. Жители региона подают заявления через МФЦ, ТИКи и портал Госуслуг.

Агитационный период СМИ в Подмосковье начнется 11 августа и завершится в 00:00 мск 8 сентября. Выборы губернатора пройдут в единый день голосования - 9 сентября. Также в этот день пройдут 43 голосования по выборам глав районов, городских и сельских поселений и муниципальных депутатов в 18 муниципалитетах региона.

Всего на январь 2018 года в Московской области было почти 5,6 млн избирателей. В этом году впервые смогут проголосовать еще около 40 тыс. человек, которые достигнут совершеннолетия к сентябрю.