Около 100 военных и мирных жителей погибли при атаках боевиков в Сирии с 16 января

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Почти 50 сирийских военных и более 50 мирных жителей погибли в результате атак и обстрелов боевиков с 16 января. Об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"Всего с 16 января текущего года в результате атак и обстрелов боевиков погибло 47 и ранено 77 военнослужащих Сирийской Арабской Армии, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей", - сказал он.

По его словам, сирийские боевики стали активно применять штатные боеприпасы и оружие стран НАТО. При этом он уточнил, что ранее незаконные вооруженные формирования в основном применяли оружие и боеприпасы кустарного производства (типа "баллономет" - емкости с газом или взрывчаткой).

Боренков также сообщил, что с 16 января правительственные войска в Идлибской зоне деэскалации подверглись атакам боевиков 16 раз. "За это же время террористические формирования 253 раза совершали обстрелы мирных населенных пунктов. Такого обострения обстановки не наблюдалось с мая 2019 года", - подчеркнул он.

Боренков уточнил, что за прошедшие сутки боевики обстреляли более 30 населенных пунктов, среди которых Эль-Харука, Сараф, Махрука провинции Латакия, Алеппо, Ансар, Сабикия провинции Алеппо, Хан-Шейхун, Тертиях, Зайтуна провинции Идлиб, Кара-Джурн, Дар-Хардата провинции Хама. "Всего за прошедшие сутки зафиксировано 65 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории идлибской зоны деэскалации", - сказал генерал.

Он отметил, что в связи с обострением обстановки мирные жители 19 января не перемещались из контролируемых вооруженными группировками районов идлибской зоны деэскалации на территории, подконтрольные сирийской армии. "Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций, встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах и не препятствовать выходу мирных жителей через открытые пункты пропуска", - добавил Боренков.