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Око за око, доллар за копейку!

02 апреля 2018, 07:40  •  88 • Аналитика
Как любой нормальный человек, я периодически задумываюсь над тем, где же предел у нынешнего противостояния России и Запада. Информационная война сама по себе далеко не безобидна, но она уже переросла в войну санкций, наносящих реальный экономический ущерб её участникам. А дальше, через один-два витка, перед нами вполне явственно вырисовывается война настоящая – горячая, кровавая, жестокая.



Может, даже более жестокая, чем Вторая мировая.


Откровенно говоря, я не очень верю в то, что дело дойдет до настоящей, большой войны. Правда, с одной оговоркой: в нынешней ситуации любая провокация может стать той искрой, от которой сдетонирует весь земной шар. А на провокации наши «партнеры» большие мастера, и пусть не своими руками, а с помощью своих марионеток, они наверняка ещё не раз попытаются укусить русского медведя.


Но в желание Вашингтона проверить боеготовность стратегических ядерных сил России верится с трудом.

Кстати, этому есть некоторые косвенные подтверждения. Например, военная помощь США Украине за четыре года (!) ограничилась поставками стрелкового оружия, контрбатарейных РЛС да пресловутых «Джавелинов», которые, конечно, вещь в хозяйстве полезная, но существующих раскладов принципиально не меняющая. И это при том, что украинское направление для геополитических устремлений США является сейчас абсолютно приоритетным, а военные и экономические возможности этого государства таковы, что за четыре года Пентагон мог просто нафаршировать Украину оружием, инструкторами, бойцами ЧВК, а то и собственными дивизиями.

Более того, я уверен, что случись это где-то подальше от российских границ, так бы в итоге и было! Но нет: реальной военной помощи от США Украина получила столько, что даже какие-нибудь никарагуанские «контрас» из давно забытых восьмидесятых смотрят сейчас на украинских «пэрэможникив» как на самых законченных лузеров. Что-то удерживает американцев от слишком опрометчивых шагов. И как бы они ни стремились к тому, чтобы Киев побыстрее уничтожил Новороссию, риск полноценной военной конфронтации с Москвой удерживает американцев от слишком активной помощи режиму Порошенко.

Аналогично выглядит и ситуация в Сирии. Строго говоря, наш контингент там слишком мал для противостояния американским ближневосточной и средиземноморской группировкам. Да и логистика не в нашу пользу: случись в Сирии схлестнуться с американцами и их натовскими прихвостнями, помочь нашей группировке с «большой земли» мы попросту не сможем, и она будет разгромлена.

Но нет, и тут «партнеры» громко гавкают, скалят зубы, но пустить их в ход боятся.

Оно и немудрено: понятно, что Москва тоже на пределе терпения, и в подобной ситуации от неё запросто можно ожидать ограниченного, но чрезвычайно болезненного применения «спецбоеприпасов» по целям в Европе. После чего американцам придется либо лезть в петлю взаимного уничтожения (даже не думайте, они слишком любят хорошо жить!) или объяснять своим европейским партнерам, так любящим демонстрировать «трансатлантическую солидарность», почему членство в НАТО больше не гарантирует безопасность, а вовсе даже наоборот...

В общем, даже на этих примерах ясно, что американцы не хотят настоящего военного конфликта с Россией. Их ставка – пятая колонна, переворот в России и последующий её развал с параллельным лишением её осколков ядерного статуса.

Если принять этот вариант как базовый, становится ясно, что Вашингтон и его сателлиты продолжат давить нас на экономическом фронте. И вот тут очень интересно то, до каких пределов они готовы дойти, и чем мы сможем им ответить. И вообще, есть ли в арсенале Москвы рычаги, настолько болезненные, чтобы их применение могло остановить американцев от желания лезть в бутылку до самого предела?

Что ж, давайте попробуем проанализировать и этот аспект развернувшегося сражения.
Что делать, когда против России идёт игра без правил?


Для начала позвольте небольшое «лирическое отступление». Когда недавно американский посол в Москве Джон Хантсман заявил, что он не исключает ареста российских активов, вложенных в американские долговые обязательства, ответ наших официальных и полуофициальных лиц был довольно жалким. В основном все сводилось к тому, что для США это контрпродуктивно, что это подорвет доверие к американским ценным бумагам, что так Америка сама себя накажет и т.п. То есть, если говорить откровенно, это больше походило на жалкое блеяние и мантры в духе «Нет, они не посмеют! А если посмеют, то им через сто лет точно конец!»

Я намеренно акцентировал ваше внимание за этом моменте, потому что он достаточно красноречиво показывает нам очередной рубеж возможного противостояния, а также то, что наше «экспертное» сообщество в принципе не очень понимает, а что же нам в такой ситуации делать. Понимают ли это настоящие эксперты, отчеты которых ложатся на стол ВВП, лично я не знаю, но с учетом того, что в экономике у нас все традиционно гораздо хуже, чем в политике, те эксперты тоже отнюдь не блещут умом и сообразительностью.

Итак, предположим, что американцы все-таки решили «самоубиться через сто лет» и заморозили наши активы. Каковы могут быть наши ответные действия? Самое важное: можем ли мы найти такие ответные шаги, которые бы стали для Запада не менее, а может, и более неприятными, чем их собственное санкционное самоуправство?

Рискну утверждать, что подобные варианты у нас есть. И их даже несколько, что будет совсем удивительно для наших пассивно-миролюбивых «экспертов».

Самый болезненный для США вариант, на мой взгляд, это денонсация Москвой любых взаимных соглашений о взаимной защите авторских прав.

Да, уважаемые читатели, так уж исторически сложилось, что американцы никогда и в грош не ставили наши патенты. И у нас, мягко говоря, образовался некоторый диспаритет в этом вопросе.

Поверьте, там есть, чем компенсировать любые наши убытки. Рыночная капитализация «Microsoft», например, превысила пятьсот миллиардов долларов. Ещё несколько компаний, «Oracle», «Adobe», например, оцениваются примерно в сто миллиардов долларов каждая. Нет, разумеется, я не хочу сказать, что мы автоматически откусим половину этого жирного пирога. Но о ценности активов это говорит достаточно красноречиво.
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Если же российским властям хватит ума и воли довести ситуацию до логического финала и позволить нашим софтверным компаниям выкупить у Росимущества (или кто там сейчас у нас этим ведает?) права на американские программные продукты и начать законно, официально поддерживать и реализовывать как на внутреннем, так и на мировом рынке новые старые операционные системы, антивирусы, графические пакеты, программы для проектирования, игровые движки и т.д., и т. п, мы сможем не только очень сильно насолить американцам, но и в достаточно короткие сроки полностью «отбить» все потери, связанные с арестом наших активов.

А ведь там, помимо программного обеспечения, ещё масса всего сочного. Одна только голливудская продукция способна стать крупной статьей российского экспорта. А музыка? Одно только наследие Майкла Джексона оценивалось в миллиард!

Но важно не только то, что мы в кратчайшие сроки обзаведемся парой операционных систем и массой другого полезного ПО. И даже не то, что работой и зарплатой будут обеспечены сотни тысяч россиян. Хотя и это, конечно, важно чрезвычайно.

Нужно помнить и о том огромном уроне, который будет нанесен флагманам американского IT-рынка, которым на мировых рынках придется конкурировать с собственным продуктом, продающимся по неприемлемо низким для них ценам. И если это не вызовет обвал котировок на всем фондовом рынке США с соответствующей уценкой американского ВВП, то я даже боюсь представить, какие меры для этого придется применить американским регуляторам.

Ким Чен Ын готов к ядерным уступкам


Вероятно, ещё одним экономическим ударом для Запада может стать и полное прекращение газоснабжения Европы со стороны России. И не спешите кидаться в автора тапочками, заявляя, что Россия сама такого не переживет.

Не только переживет, но и финансово выиграет.

Общая выручка РФ от экспорта газа чуть больше сорока миллиардов долларов. Это серьёзная цифра, но все-таки не настолько, чтобы нам сразу ложиться и умирать. В то же время, около трети всего потребляемого Европой газа родом из нашей страны. И опустевшие газопроводы заполнить будет просто нечем. Причем этот дефицит невозможно будет покрыть на протяжении, как минимум, нескольких лет. А значит…

А значит, разразившийся в мире энергетический кризис подстегнет цены на нефть. И это тем более верно, что именно нефтью попытаются заткнуть некоторые энергетические дыры, и спрос на неё неминуемо подскочит. А значит, мы имеем все шансы не только компенсировать выпавший газовый экспорт, но и чуть-чуть на этом подзаработать.

Если добавить к этому такой приятный бонус, как весьма вероятный в такой ситуации общеевропейский экономический кризис, получится совсем замечательно...

Правда, это ответ не совсем американцам. Но тут уж ничего не поделаешь – глобализация. Гадит тот, кто может нагадить, а получает тот, кто не может защититься. Такое вот «паны дерутся, а у холопов чубы трещат» на новый лад.

Хотя и для американцев это будет крайне неприятно. Хотя бы потому, что любой серьёзный кризис в ЕС наверняка поставит под угрозу само существование этого нового Вавилона. А вслед за ним наверняка треснет и фундамент НАТО.

Наверное, мы могли бы обозначить ещё пару-тройку каверзных и не очень приятных для оборзевших (простите, не могу подобрать более корректного определения) "партнеров". Например, перестать поставлять титан «Боингу», но продолжить нормальное сотрудничество с «Эрбасом». Оцените коварство автора, кстати.

Или выйти за рамки число экономических ответов и признать, наконец, ДНР и ЛНР в качестве суверенных, независимых государств. А чтобы обеспечить их суверенитет, ввести бесполетную зону до Днепра. Да в лучших традициях «партнеров», с бомбардировками всего, что хоть отдаленно напоминает военный объект.

Но я, наверное, предоставлю читателям право и возможность самим поупражняться в коварстве. Нет, правда, ваши варианты могут быть весьма востребованы в каком-нибудь секретном бункере под Кремлем.

А тем, кто закричит, что это ужас, и мы все умрем, это конец и запредельное международно-правовое смертоубийство, я отвечу просто: все это можно сказать и про арест наших активов. Так что око за око, доллар за копейку, и чем дальше мы разойдемся, тем спокойнее будем спать.

Автор: Виктор Кузовков

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