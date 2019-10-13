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Окна забиты фанерой, запасы продуктов на три дня: Японцы готовятся к мощнейшему за 60 лет тайфуну

13 октября 2019, 23:24  •  9 • В мире
К Японии приближается разрушительный супертайфун "Хагибис" - по оценкам метеорологов, мощнейший за последние 60 лет. Местные жители уже подготовились к стихийному бедствию - забили окна, запаслись продуктами на несколько дней, а те, кто уже переживал подобное, подготовились к эвакуации.
Синоптики распространили предупреждение о том, что погода в Японии начнёт портиться уже в ближайшие часы. "Хагибис", что в переводе означает "скорость", приближается с юго-востока страны со скоростью 25 км/ч.
"Ожидаются очень сильные порывы ветра, мощные волны на море. А ещё, по прогнозам, будут рекордные ливни", - предупредил директор Национального метеорологического бюро Японии Ягуши Каджихара.
По его словам, по силе разрушения с "Хагибисом" может сравнится разве что тайфун "Ида", который помнит только старшее поколение японцев. 60 лет назад он унёс жизни более 1,2 тысячи человек.
Так, 83-летняя Яеко Курокава рассказала, что уже собрала тёплые вещи, в том числе одеяла. Пенсионерка хочет быть заранее готовой к эвакуации, чтобы стихия не застала её врасплох, как в прошлый раз.
Молодёжь также не склонна недооценивать риск и готовится пережить непогоду дома. "Я приготовил фонарики, закупил макарон, воды и других продуктов на три дня", - делится житель Токио Юсуке Сакаки.
Тем же, кто не успеет домой, придётся пережидать погоду в аэропортах - их уже закрыли, отменено более тысячи рейсов.
Напомним, в сентябре на юг и юго-запад Японии обрушился мощный тайфун "Тапа". Из-за стихии в стране пострадало по крайней мере 30 человек.

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