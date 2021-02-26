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Окна протеста: Запертые в отелях британцы запустили акцию против Бориса Джонсона

26 февраля 2021, 12:05  •  65 • В мире
В Великобритании запертые в отелях на карантин жители запустили акцию против премьер-министра Бориса Джонсона - они протестуют возле окон, выставляя в них плакаты.
Люди недоумевают, почему должны при отрицательном тесте на коронавирус находиться в специально отведённых для этого гостиницах, если у них есть собственные дома.
"План правительства по карантин-отелям нарушает мои права человека: у меня есть дом, где я могу самоизолироваться, и отрицательный тест на коронавирус", - написано на одном из таких плакатов.
Согласно введённым ограничениям, после возвращения в Великобританию жители должны провести две недели на карантине в отеле, и неважно, какой у них результат теста на COVID.

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