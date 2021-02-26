Окна протеста: Запертые в отелях британцы запустили акцию против Бориса Джонсона

В Великобритании запертые в отелях на карантин жители запустили акцию против премьер-министра Бориса Джонсона - они протестуют возле окон, выставляя в них плакаты.

Люди недоумевают, почему должны при отрицательном тесте на коронавирус находиться в специально отведённых для этого гостиницах, если у них есть собственные дома.

"План правительства по карантин-отелям нарушает мои права человека: у меня есть дом, где я могу самоизолироваться, и отрицательный тест на коронавирус", - написано на одном из таких плакатов.

Согласно введённым ограничениям, после возвращения в Великобританию жители должны провести две недели на карантине в отеле, и неважно, какой у них результат теста на COVID.