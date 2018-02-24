«Оккупация силами ООН»: почему США настаивают на размещении миротворцев в Донбассе

США призывают Россию согласиться на ввод миротворцев ООН в Донбасс. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт. При этом в Вашингтоне подразумевают, что миротворческая миссия будет осуществляться на согласованных американской и украинской сторонами условиях, и не упоминают, что аргументы Москвы не будут приняты в расчёт. Между тем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что продвигаемые совместными усилиями Украины и её западных партнёров идеи больше напоминают попытку создать внешнюю администрацию в регионе. Однако действия такой структуры отменили бы необходимость диалога между Киевом, Донецком и Луганском, подчеркнул Лавров. О новых манёврах западной дипломатии — в материале RT.

Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что в Вашингтоне усиленно призывают Москву согласиться на введение миротворческой миссии ООН в Донбасс. Условия, на которых это должно произойти, она не уточнила. Однако речь, вероятно, идёт об американо-украинском варианте, согласно которому «голубые каски» должны располагаться не только на линии разграничения, но и на российско-украинской границе.

По словам Науэрт, скорейшее решение вопроса миротворцев должно быть принято в свете продолжения конфликта из-за якобы неспособности России на него повлиять.

«Россия неоднократно демонстрировала, что может остановить насилие, если захочет этого. США вновь призывают Россию приказать своим марионеточным войскам придерживаться режима прекращения огня, отвести свои силы и тяжёлую технику с востока Украины и согласиться на миротворческую миссию ООН», — заявила представитель Госдепа.

Избавиться от договорённостей

Однако в Москве с такими формулировками не согласны. Так, в МИД РФ ранее отмечали, что условия Киева и Вашингтона явно свидетельствуют о попытке избавиться от минских договорённостей или нивелировать их. В частности, об этом в начале декабря прошлого года говорил Сергей Лавров. По словам российского министра иностранных дел, таким образом Украина при активной поддержке США пытается ввести в Донбасс внешнюю администрацию, которая сделала бы необязательным диалог между Киевом и самопровозглашёнными республиками.

«(США стремятся. — RT) сделать, по сути, внешнюю администрацию в Донбассе, которая будет решать все те вопросы, которые необходимо согласовывать в прямом диалоге между Киевом, Донецком и Луганском», — цитирует РИА Новости главу МИД.

Другими словами, подчеркнул министр, украинские власти хотят избежать необходимости проводить амнистию и предоставлять особый статус региону.

«То есть вместо обоюдоприемлемых договорённостей по вопросам амнистии, специального статуса Донбасса, проведения выборов эта администрация, по задумке киевлян, решила бы проблемы возвращения этого региона в лоно Украины без всякого особого статуса. Они об этом публично не говорят, но мы знаем, что если пошло дело по их сценарию, то этим бы оно и кончилось», — резюмировал министр.

Спишут всё на неудачу

По словам опрошенных RT экспертов, установив фактическую «оккупационную администрацию», Запад сможет потом оправдать свою неудачу в гарантировании Минских соглашений.

«Для Запада роль миротворцев выглядит именно так. Они хотят полностью оккупировать Донбасс силами войск ООН. При этом предусматривается чрезмерное, на мой взгляд, количество военнослужащих. После чего они намереваются просто восстановить суверенитет Украины на этой территории. Потому что если там не состоятся местные выборы, то западные политики просто разведут руками. А об этнических или политических чистках там даже никто и заикаться не будет. При том, что при контроле за информационными потоками с этой территории уже будет невозможно что-либо сообщить», — пояснил RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Он также обратил внимание на то, что заокеанские партнёры Украины настаивают на введение миротворцев до того, как Киев выполнит хоть что-то из своих обязательств.

«Если бы Украина выполняла Минские соглашения, то конфликт уже давно был бы сведён к небоевому. Но она не делает этого. Не делает даже того, что касается первых пунктов о прекращении огня. Также Киев не ввёл в тело Конституции ряд законов, которые от него требовали. Запад же предлагает выполнять Минские соглашения только после оккупации Донбасса войсками ООН. Ведь Киев может после этого и вовсе отказаться от своих обязательств», — отметил эксперт.

Вместе с тем он напомнил, что в общемировой практике введение контингента «голубых касок» ещё нигде не способствовало разрешению конфликта. В качестве исключения может рассматриваться лишь опыт Кипра. «Но там миротворцы были размещены именно по линии разграничения между противоборствующими сторонами, а не на территории всей страны», — подытожил Безпалько.

Вариации на тему

Напомним, что 12 сентября 2017 года Россия направила проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе в Совбез ООН. В нём предлагалось учредить миссию «после полного разведения сил и средств сторон от фактически существующей линии соприкосновения на период в шесть месяцев».

Помимо этого ввод контингента должен быть согласован с представителями ДНР И ЛНР. Задачей же миротворцев должна стать охрана наблюдателей ОБСЕ. При этом военные ООН должны находиться только в районах линии разграничения между противоборствующими сторонами.

По мнению политолога Александра Асафова, западные вариации на тему российского проекта — попытка повлиять на переговорный процесс между помощником президента России Владиславом Сурковым и спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером по проблеме.

«Делается это, чтобы дополнительно сделать акцент на своём варианте условий. Процесс согласования формата миротворцев идёт сложно, но тем не менее там есть какие-то подвижки. Однако Хезер Науэрт, судя по всему, в контексте его не очень понимает», — сказал RT Асафов.