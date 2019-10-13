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Оккупация, а не захват: сирийский канал обвинил Турцию в налете на город
13 октября 2019, 20:09 • 75 • Политика
Турецкие войска захватили населенный пункт на северо-востоке Ракки, а сирийский канал объявил, что произошел не столько захват, сколько оккупация.
Приграничный пункт Сулук в северо-восточной части Ракки был захвачен турецкими войсками, сообщает государственное телевидение Сирии. Канал Ikhbariya называет действия военных оккупацией.
В субботу, 12 октября, турецкие представители говорили, что под контроль был взят город Рас эль-Айн. Причем отмечалось, что операция проведена Турцией совместно с оппозиционной "Сирийской национальной армией".
Сама операция Турции в Сирии длится с 9 октября. И еще одним неоднозначным моментом стали заявления США об атаке турецкими военными американских партнеров. Сегодня источники и вовсе сообщили, что стрельбу по американцам открыли намеренно.
Добавим, немало заявлений вокруг операции носит политический характер. И примером тому стала ситуация в ООН, где Россия заблокировала проект американского заявления в Совбезе вокруг военной операции Турции в Сирии. В своём документе американская делегация пыталась протащить в заявлении международной организации слово "вторжение".
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