Оккупация, а не захват: сирийский канал обвинил Турцию в налете на город

Приграничный пункт Сулук в северо-восточной части Ракки был захвачен турецкими войсками, сообщает государственное телевидение Сирии. Канал Ikhbariya называет действия военных оккупацией.

В субботу, 12 октября, турецкие представители говорили, что под контроль был взят город Рас эль-Айн. Причем отмечалось, что операция проведена Турцией совместно с оппозиционной "Сирийской национальной армией".

Сама операция Турции в Сирии длится с 9 октября. И еще одним неоднозначным моментом стали заявления США об атаке турецкими военными американских партнеров. Сегодня источники и вовсе сообщили, что стрельбу по американцам открыли намеренно.

Добавим, немало заявлений вокруг операции носит политический характер. И примером тому стала ситуация в ООН, где Россия заблокировала проект американского заявления в Совбезе вокруг военной операции Турции в Сирии. В своём документе американская делегация пыталась протащить в заявлении международной организации слово "вторжение".