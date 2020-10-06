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Охвачены пламенем кабинеты: В Бишкеке горит здание парламента

06 октября 2020, 12:30  •  130 • Политика
В Бишкеке горит здание парламента. Об этом сообщают очевидцы с места событий. Отмечается, что пламенем охвачены отдельные кабинеты.
Как сообщил корреспондент "Интерфакс" с места событий, огнём, в частности, охвачены отдельные кабинеты на четвёртом, пятом, шестом и седьмом этажах с западной стороны здания.
По данным очевидцев, протестующие намеренно подожгли один кабинет, после чего огонь распространился далее.
В Киргизии зреет раскол: в ночь на 6 октября не согласные с результатами парламентских выборов захватили правительственное здание, где находится администрация президента, а также освободили экс-главу страны Алмазбека Атамбаева из СИЗО.
Стоит напомнить, что Атамбаев находился под арестом с прошлого лета. Операция по его захвату тогда обернулась массовыми протестами. Сам экс-президент, которого обвинили в коррупции по нескольким пунктам и защите одного из криминальных авторитетов, во время задержания отстреливался от спецназа.
На кадрах, опубликованных в Сети в момент освобождения Атамбаева, заснято, как экс-глава Киргизии окружён плотным кольцом сторонников.

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