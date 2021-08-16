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Охранявшие посольство России в Афганистане военные сдали позиции - дипломат
16 августа 2021, 13:45 • 205 • Политика
Охранявшие посольство России в Афганистане местные военные сдали свои позиции. Русский посол Дмитрий Жирнов сообщил о заявлении прибывших туда талибов*.
По словам Жирнова, посольство России под охрану взяли представители "Талибана"*. При этом боевики пообещали, что не тронут дипломатов, и те могут работать спокойно и в безопасности.
"Сегодня произошла сдача: ушли те военные афганских национальных сил безопасности, которые нас охраняли", - сказал Жирнов в комментарии ТАСС.
По его словам, "талибы* ещё раз переподтвердили, что ни один волос с [головы] российских дипломатов не упадёт". Дипломат добавил, что боевики уверили в том, что сотрудники посольства могут работать спокойно.
По словам Жирнова, в понедельник в городе продолжили работать школы для девочек.
"У нас тут рядом за забором школа. Я сегодня мимо прохожу, а там детский смех", - сказал он.
*Талибы, движение "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.
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