Охранявшие посольство России в Афганистане военные сдали позиции - дипломат

Охранявшие посольство России в Афганистане местные военные сдали свои позиции. Русский посол Дмитрий Жирнов сообщил о заявлении прибывших туда талибов*.

По словам Жирнова, посольство России под охрану взяли представители "Талибана"*. При этом боевики пообещали, что не тронут дипломатов, и те могут работать спокойно и в безопасности.

"Сегодня произошла сдача: ушли те военные афганских национальных сил безопасности, которые нас охраняли", - сказал Жирнов в комментарии ТАСС.

По его словам, "талибы* ещё раз переподтвердили, что ни один волос с [головы] российских дипломатов не упадёт". Дипломат добавил, что боевики уверили в том, что сотрудники посольства могут работать спокойно.

По словам Жирнова, в понедельник в городе продолжили работать школы для девочек.

"У нас тут рядом за забором школа. Я сегодня мимо прохожу, а там детский смех", - сказал он.

*Талибы, движение "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.