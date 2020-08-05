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Охранять до последней капли крови: Первое действие ливанского премьера сразу после взрыва
05 августа 2020, 15:25 • 70 • В мире
Пользователи соцсетей делают репосты трогательной записи, где ливанский премьер Хасан Диаб после взрыва поднимает упавшие от мощной взрывной волны государственные символы. Флаги всегда были главным символом для народов стран мира и до последней капли крови их берегли. Хасан Диаб не стал исключением.
Пользователи соцсетей не могли не отметить первое действие ливанского премьера Хасана Диаба. Взрывная волна после ЧП на портовом складе добралась и до резиденций высших чинов Ливана. На фото, выложенных в Сеть, запечатлено, как политик стоит посреди разрушенного ударной волной кабинета.
И первым его действием было - поднять флаг своей страны.
В своём телеобращении к нации глава правительства отметил, что Ливан настигла большая катастрофа. И, подчеркнул он, произошедшее не останется безнаказанным, виновные и ответственные за это люди понесут наказание.
Также премьер страны призвал дружественные государства оказать Ливану посильную поддержку.
Отметим, что по последним данным, в результате взрыва в порту Бейрута погибли 50 человек, более 2700 пострадали. Иорданские сейсмологи рассказали о том, что взрыв был эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5 балла.
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