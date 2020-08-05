Охранять до последней капли крови: Первое действие ливанского премьера сразу после взрыва

Пользователи соцсетей не могли не отметить первое действие ливанского премьера Хасана Диаба. Взрывная волна после ЧП на портовом складе добралась и до резиденций высших чинов Ливана. На фото, выложенных в Сеть, запечатлено, как политик стоит посреди разрушенного ударной волной кабинета.

И первым его действием было - поднять флаг своей страны.

В своём телеобращении к нации глава правительства отметил, что Ливан настигла большая катастрофа. И, подчеркнул он, произошедшее не останется безнаказанным, виновные и ответственные за это люди понесут наказание.

Также премьер страны призвал дружественные государства оказать Ливану посильную поддержку.

Отметим, что по последним данным, в результате взрыва в порту Бейрута погибли 50 человек, более 2700 пострадали. Иорданские сейсмологи рассказали о том, что взрыв был эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5 балла.