Охранники Трампа хотели убить президента Венесуэлы: Война за нефть продолжается

Автор:

Цыганов Александр

Некогда, сорок лет назад, американский президент Джимми Картер не был переизбран на второй срок. Важнейшей причиной его неудачи эксперты и историки называют провал спецоперации ЦРУ и армии США, неудачно пытавшихся освободить американских дипломатов в Иране.

Почти шестьдесят лет назад американцы высадили отряд своих наёмников в заливе Свиней на Кубе. Разгром последовал ужасающий и позорный. И вновь историки войны спецслужб утверждают, что эпическое поражение на Кубе стало одной из причин ликвидации тогдашнего президента США Джона Кеннеди. Именно, конечно, "одной из" – но и это пошло, что называется, в зачёт.

Аналогии, конечно, срабатывают не всегда, но сегодня, надо полагать, президент США Дональд Трамп должен всерьёз задуматься о перспективах своего переизбрания на второй строк. Ибо ликвидация в Венесуэле группы вооружённых наёмников, которые пытались прорваться в эту страну на скоростных катерах с целью убийства важных должностных лиц и устройства государственного переворота, вполне может оказаться фатальной для политической судьбы американского лидера. Тем более что в ходе этой реально контртеррористической операции в плен были захвачены граждане США. И даже более того – эти граждане, судя по их собственным показаниям, имели отношение к службе безопасности своего президента!

И очень похоже, что сейчас они подставляют его по полной программе.

Что случилось

В общем, без лишних подробностей, произошло следующее.

С моря на территорию Венесуэлы, на пляже Макуто, в 30 минутах езды от столицы страны Каракаса, высадилась диверсионно-разведывательная группа. Она прорвалась к побережью на скоростных катерах. На берегу диверсантов ждали местные сообщники на джипах и с оружием.

Однако вторженцев приняли венесуэльские правительственные контртеррористические подразделения. Сразу же были убиты восемь и захвачены в плен 13 человек, которых власти тут же назвали наёмниками оппозиции, которая уже больше года пытается теми или иными методами сместить, убрать, убить действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро. Изъятые у задержанных интервентов средства радиосвязи, приборы ночного видения, оружие и камуфляж стали подтверждением этой версии.

Задержание группы вооружённых наёмников, которые пытались прорваться в Венесуэлу на скоростных катерах. Скриншот страницы colonelcassad.livejournal.com

Мадуро обнародовал первые данные, полученные в ходе следствия и допроса захваченных злоумышленников. По его словам, операцию готовило Управление по борьбе с наркотиками США (DEA). Саму акцию вторжения осуществляла частная военная компания SilverCorp, базирующаяся во Флориде. По сообщению Мадуро, среди задержанных оказалось два гражданина США – Люк Денман и Айрон Берри, работающие на эту ЧВК.

Были пойманы 13 террористов. Мы изъяли материалы, которые они намеревались использовать для осуществления своего плана. Были найдены наркотики, доллары, оружие, спутниковые телефоны, радиоприёмники, приборы ночного видения,

– заявил венесуэльский лидер официально, по государственному телевидению.

"Среди пойманных есть предатель Антонио Секеа и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что в группе вторжения находились два американца из группы охраны Дональда Трампа", – нанёс разящий удар Николас Мадуро, продемонстрировав документы Люка Александра Денмана и Айрона Берри.

Что это за люди

Как всегда в таких случаях, первым делом возникает множество недоуменных вопросов. То ли кино нас к тому приучило, то ли сочинённые задним числом легенды про лихие подвиги и предусмотрительность спецслужб, – но так или иначе трудно поверить в столь дурацкий набор наглости и глупости, с которым подошли к этому делу американцы и управляемые ими венесуэльские оппозиционеры.

Документы задержанных диверсантов. Скриншот страницы colonelcassad.livejournal.com

Во-первых, подобные дела не любят шума. А здесь именно бешеная информационная кампания в американских и оппозиционных СМИ – с известными криками про хаос и экономическую разруху, с требованием военного вмешательства для убийства Мадуро, а также с угрозами и обещаниями "сюрпризов для режима" – сама собою указывала, что какое-то обострение подготавливается.

Во-вторых, американцы начали без стеснения предвещать близкий "переход в Венесуэле". Что опять-таки должно было насторожить соответствующие аналитические центры.

В-третьих, важным признаком приближения горячих событий стал ряд провокаций, в том числе с задержанием венесуэльского корабля.

Ну и как вишенка на торте – наёмники, отправляясь на операцию по вторжению в чужую страну и убийству её лидеров, не забывают прихватить с собою все документы, включая чуть ли не контракт на "обслуживание" с лидерами оппозиции.

Подозрительно глупо, похоже на подставу.

Но 13 трупов, среди которых руководитель группы Роберто Колина по прозвищу Пантера, бывший капитан венесуэльской армии, руководивший в соседней Колумбии лагерем террористов, говорят сами за себя. Да и захват американских наёмников, по крайней мере один из которых оказался бывшим "зелёным беретом", прошедшим несколько войн, и, главное, работавшим в 2018 году в секретной службе Белого дома, тоже как-то не вяжется с простой постановкой. Как и агент DEA, тоже дающий показания венесуэльской контрразведке.

Демонстрация оборудования, изъятого у задержанных. Скриншот страницы colonelcassad.livejournal.com

И ведь не исключено, что – не только ей. Известно, что венесуэльские спецслужбы в последние годы укреплялись не без участия кубинских специалистов. Что автоматически подразумевает – и российских. В одной из публикаций уже была высказана информация, что именно агент кубинской разведки был изначально внедрён в состав диверсионной группы – ещё когда в неё набирали людей из состава латиноамериканских эмигрантов во Флориде.

Это же какая красота, когда человек с опытом "морских котиков" в Афганистане, с опытом работы в составе Первого антитеррористического командования в Ираке, работы шефом секретной службы в Ливии, работы в Сирии и, наконец, работы в аппарате безопасности Белого дома в США, – когда такой человек поёт на допросе непосредственно русской разведке!

Дороговато получается для разыгранной демонстрации…

Контракт и кидок

И это если не говорить о судьбе захваченных в ходе боестолкновения венесуэльских гражданах. А ведь на основании их показаний уже больше сотни ключевых деятелей оппозиции уже арестовано и ещё под сотню находится в розыске. Разгромлены по меньшей мере две подготовленных американцами ДРГ.

Но большой именно внутриамериканский скандал уже начал главный "подрядчик" новой попытки переворота в Венесуэле, глава ЧВК SilverСorp Джордан Гудро. Прежде всего, это он пристроил своих людей в охрану Дональда Трампа. И это он уже взял на себя ответственность за произошедшее сейчас в Венесуэле, признав сам факт вторжения американских наёмников. Причём не просто так, а в соответствии с контрактом, подписанным с самозваным "президентом" Венесуэлы Хуаном Гуайдо! И он же теперь на камеру, в интервью, обвинил Гуайдо и оппозицию в провале операции.

По словам Гудро, сумма подписанного в октябре 2019 года контракта составила 212 млн долларов. Но далее Гуайдо договорённости нарушил и не заплатил. Но Гудро, дескать, всё равно продолжил подготовку операции, так как "был борцом за свободу всю свою жизнь".

Гуайдо договорённости с ЧВК SilverСorp нарушил и не заплатил. Фото: Rafael Hernandez / Globallookpress

И вот сразу же после провала операции, 3 мая, этот ветеран сил специального назначения армии США с тремя Бронзовыми звёздами за героизм и храбрость открыто и откровенно признал, что да, он вместе с 60 венесуэльскими оппозиционерами, что проживают ныне в США, действительно пытался организовать государственный переворот в Венесуэле. Там и тогда же он подтвердил, что захваченные при попытке вторжения американцы работают в его компании. И теперь Гудро считает, что правительство США "должно вмешаться и попытаться вернуть этих ребят". Ведь "они американцы".

Продолжение следует?

Понятно, для чего бывший "зелёный берет" и сотрудник Трампа всё это вывалил. С одной стороны, ему, разумеется, его ребята важнее, нежели какая-то там репутация администрации США. Тем более что зомбированные собственной пропагандой американцы и не считают вторжение в Венесуэлу преступлением. Там же сидит диктатор и враг Америки!

С другой стороны, провал вторжения – есть по факту громадная пощёчина разведывательному сообществу США со стороны этих проклятых венесуэльцев. А в таком случае оплеуху не может получить ЦРУ или DEA как государственные спецслужбы. Её и принял на себя глава частной наёмнической фирмы.

В какой-то мере это и снятие вины в международно-правовом преступлении с самих США и американской администрации. Хоть для них Мадуро – исчадие ада, и борьба с ним – дело почти святое, но всё же и американскому государству лишняя брань на вороту нежелательна. Всё же тут не просто вторжение, а полноценная операция по засылке именно террористов, которые именно террористическими методами собирались сменить власть в Венесуэле. Слава спонсора терроризма Белому дому никак не нужна.

Что же дальше? Да всё то же. Проблема Венесуэлы – в нефти. В очень тяжёлой нефти, на которой работают множество нефтеперерабатывающих заводов в США. И с этой работой у них трудности: "заточенный" на один сорт нефти НПЗ трудно и дорого перенастраивать на другой, а Венесуэла при Мадуро находится под американскими санкциями. И значит, перестраиваться надо – или закупать венесуэльскую нефть через третьи руки. Например, русские. Которые и контролируют сегодня нефтедобычу в Венесуэле.

То есть – скрежет зубовный по всем США стоит.

К тому же у Венесуэлы имеются огромные запасы высококачественной железной и марганцевой руды, угля, газа и других природных ресурсов. А ради этого США будут любить свободу где угодно! И защищать её от любого. Особенно от местного населения с его диктаторами.

Непременно диктаторами.