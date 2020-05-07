|
Охранники Трампа хотели убить президента Венесуэлы: Война за нефть продолжается
07 мая 2020, 13:10 • 72 • В мире
Американцы заслали наёмников, чтобы устроить переворот в Венесуэле. Но получили эпическую оплеуху от венесуэльских спецслужб. Этот позорный провал может стоить Трампу президентского кресла.
Автор:
Цыганов Александр
Некогда, сорок лет назад, американский президент Джимми Картер не был переизбран на второй срок. Важнейшей причиной его неудачи эксперты и историки называют провал спецоперации ЦРУ и армии США, неудачно пытавшихся освободить американских дипломатов в Иране.
Почти шестьдесят лет назад американцы высадили отряд своих наёмников в заливе Свиней на Кубе. Разгром последовал ужасающий и позорный. И вновь историки войны спецслужб утверждают, что эпическое поражение на Кубе стало одной из причин ликвидации тогдашнего президента США Джона Кеннеди. Именно, конечно, "одной из" – но и это пошло, что называется, в зачёт.
Аналогии, конечно, срабатывают не всегда, но сегодня, надо полагать, президент США Дональд Трамп должен всерьёз задуматься о перспективах своего переизбрания на второй строк. Ибо ликвидация в Венесуэле группы вооружённых наёмников, которые пытались прорваться в эту страну на скоростных катерах с целью убийства важных должностных лиц и устройства государственного переворота, вполне может оказаться фатальной для политической судьбы американского лидера. Тем более что в ходе этой реально контртеррористической операции в плен были захвачены граждане США. И даже более того – эти граждане, судя по их собственным показаниям, имели отношение к службе безопасности своего президента!
И очень похоже, что сейчас они подставляют его по полной программе.
Что случилось
В общем, без лишних подробностей, произошло следующее.
С моря на территорию Венесуэлы, на пляже Макуто, в 30 минутах езды от столицы страны Каракаса, высадилась диверсионно-разведывательная группа. Она прорвалась к побережью на скоростных катерах. На берегу диверсантов ждали местные сообщники на джипах и с оружием.
Однако вторженцев приняли венесуэльские правительственные контртеррористические подразделения. Сразу же были убиты восемь и захвачены в плен 13 человек, которых власти тут же назвали наёмниками оппозиции, которая уже больше года пытается теми или иными методами сместить, убрать, убить действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро. Изъятые у задержанных интервентов средства радиосвязи, приборы ночного видения, оружие и камуфляж стали подтверждением этой версии.
Задержание группы вооружённых наёмников, которые пытались прорваться в Венесуэлу на скоростных катерах. Скриншот страницы colonelcassad.livejournal.com
Мадуро обнародовал первые данные, полученные в ходе следствия и допроса захваченных злоумышленников. По его словам, операцию готовило Управление по борьбе с наркотиками США (DEA). Саму акцию вторжения осуществляла частная военная компания SilverCorp, базирующаяся во Флориде. По сообщению Мадуро, среди задержанных оказалось два гражданина США – Люк Денман и Айрон Берри, работающие на эту ЧВК.
– заявил венесуэльский лидер официально, по государственному телевидению.
"Среди пойманных есть предатель Антонио Секеа и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что в группе вторжения находились два американца из группы охраны Дональда Трампа", – нанёс разящий удар Николас Мадуро, продемонстрировав документы Люка Александра Денмана и Айрона Берри.
Что это за люди
Как всегда в таких случаях, первым делом возникает множество недоуменных вопросов. То ли кино нас к тому приучило, то ли сочинённые задним числом легенды про лихие подвиги и предусмотрительность спецслужб, – но так или иначе трудно поверить в столь дурацкий набор наглости и глупости, с которым подошли к этому делу американцы и управляемые ими венесуэльские оппозиционеры.
Документы задержанных диверсантов. Скриншот страницы colonelcassad.livejournal.com
Во-первых, подобные дела не любят шума. А здесь именно бешеная информационная кампания в американских и оппозиционных СМИ – с известными криками про хаос и экономическую разруху, с требованием военного вмешательства для убийства Мадуро, а также с угрозами и обещаниями "сюрпризов для режима" – сама собою указывала, что какое-то обострение подготавливается.
Во-вторых, американцы начали без стеснения предвещать близкий "переход в Венесуэле". Что опять-таки должно было насторожить соответствующие аналитические центры.
В-третьих, важным признаком приближения горячих событий стал ряд провокаций, в том числе с задержанием венесуэльского корабля.
Ну и как вишенка на торте – наёмники, отправляясь на операцию по вторжению в чужую страну и убийству её лидеров, не забывают прихватить с собою все документы, включая чуть ли не контракт на "обслуживание" с лидерами оппозиции.
Подозрительно глупо, похоже на подставу.
Но 13 трупов, среди которых руководитель группы Роберто Колина по прозвищу Пантера, бывший капитан венесуэльской армии, руководивший в соседней Колумбии лагерем террористов, говорят сами за себя. Да и захват американских наёмников, по крайней мере один из которых оказался бывшим "зелёным беретом", прошедшим несколько войн, и, главное, работавшим в 2018 году в секретной службе Белого дома, тоже как-то не вяжется с простой постановкой. Как и агент DEA, тоже дающий показания венесуэльской контрразведке.
Демонстрация оборудования, изъятого у задержанных. Скриншот страницы colonelcassad.livejournal.com
И ведь не исключено, что – не только ей. Известно, что венесуэльские спецслужбы в последние годы укреплялись не без участия кубинских специалистов. Что автоматически подразумевает – и российских. В одной из публикаций уже была высказана информация, что именно агент кубинской разведки был изначально внедрён в состав диверсионной группы – ещё когда в неё набирали людей из состава латиноамериканских эмигрантов во Флориде.
Это же какая красота, когда человек с опытом "морских котиков" в Афганистане, с опытом работы в составе Первого антитеррористического командования в Ираке, работы шефом секретной службы в Ливии, работы в Сирии и, наконец, работы в аппарате безопасности Белого дома в США, – когда такой человек поёт на допросе непосредственно русской разведке!
Дороговато получается для разыгранной демонстрации…
Контракт и кидок
И это если не говорить о судьбе захваченных в ходе боестолкновения венесуэльских гражданах. А ведь на основании их показаний уже больше сотни ключевых деятелей оппозиции уже арестовано и ещё под сотню находится в розыске. Разгромлены по меньшей мере две подготовленных американцами ДРГ.
Но большой именно внутриамериканский скандал уже начал главный "подрядчик" новой попытки переворота в Венесуэле, глава ЧВК SilverСorp Джордан Гудро. Прежде всего, это он пристроил своих людей в охрану Дональда Трампа. И это он уже взял на себя ответственность за произошедшее сейчас в Венесуэле, признав сам факт вторжения американских наёмников. Причём не просто так, а в соответствии с контрактом, подписанным с самозваным "президентом" Венесуэлы Хуаном Гуайдо! И он же теперь на камеру, в интервью, обвинил Гуайдо и оппозицию в провале операции.
По словам Гудро, сумма подписанного в октябре 2019 года контракта составила 212 млн долларов. Но далее Гуайдо договорённости нарушил и не заплатил. Но Гудро, дескать, всё равно продолжил подготовку операции, так как "был борцом за свободу всю свою жизнь".
Гуайдо договорённости с ЧВК SilverСorp нарушил и не заплатил. Фото: Rafael Hernandez / Globallookpress
И вот сразу же после провала операции, 3 мая, этот ветеран сил специального назначения армии США с тремя Бронзовыми звёздами за героизм и храбрость открыто и откровенно признал, что да, он вместе с 60 венесуэльскими оппозиционерами, что проживают ныне в США, действительно пытался организовать государственный переворот в Венесуэле. Там и тогда же он подтвердил, что захваченные при попытке вторжения американцы работают в его компании. И теперь Гудро считает, что правительство США "должно вмешаться и попытаться вернуть этих ребят". Ведь "они американцы".
Продолжение следует?
Понятно, для чего бывший "зелёный берет" и сотрудник Трампа всё это вывалил. С одной стороны, ему, разумеется, его ребята важнее, нежели какая-то там репутация администрации США. Тем более что зомбированные собственной пропагандой американцы и не считают вторжение в Венесуэлу преступлением. Там же сидит диктатор и враг Америки!
С другой стороны, провал вторжения – есть по факту громадная пощёчина разведывательному сообществу США со стороны этих проклятых венесуэльцев. А в таком случае оплеуху не может получить ЦРУ или DEA как государственные спецслужбы. Её и принял на себя глава частной наёмнической фирмы.
В какой-то мере это и снятие вины в международно-правовом преступлении с самих США и американской администрации. Хоть для них Мадуро – исчадие ада, и борьба с ним – дело почти святое, но всё же и американскому государству лишняя брань на вороту нежелательна. Всё же тут не просто вторжение, а полноценная операция по засылке именно террористов, которые именно террористическими методами собирались сменить власть в Венесуэле. Слава спонсора терроризма Белому дому никак не нужна.
То есть – скрежет зубовный по всем США стоит.
К тому же у Венесуэлы имеются огромные запасы высококачественной железной и марганцевой руды, угля, газа и других природных ресурсов. А ради этого США будут любить свободу где угодно! И защищать её от любого. Особенно от местного населения с его диктаторами.
Непременно диктаторами.
72
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 мая 2020, 06:10
|
04 мая 2020, 08:10
|
01 мая 2020, 02:10
|
03 мая 2020, 22:10
|
06 мая 2020, 03:10
|
05 мая 2020, 19:10
|
01 мая 2020, 07:10