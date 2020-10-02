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Охранники Саакашвили сорвали украинское покушение на политика

02 октября 2020, 05:50  •  26 • Политика
Охранники Михаила Саакашвили сорвали украинское покушение на политика, когда тот обедал в Киеве. Неизвестный человек прокрался к экс-президенту Грузии с заточкой, но его остановили.
Инцидент произошёл в киевском ресторане Fabius. Неизвестный мужчина с заточкой в руках подошёл близко к обедающему Саакашвили и начал ему угрожать. В определённый момент в дело вмешалась охрана политика, которая оттеснила агрессора в сторону и вызвала полицию.
Однако к моменту приезда стражей правопорядка злоумышленник уже успел скрыться, сообщает украинский портал "Страна.ua".
Издание уточнило, что Fabius - это элитный ресторан, где часто отдыхают видные украинские политики. Именно здесь, к примеру, депутат Илья Кива праздновал свой день рождения.
Напомним, что бывший президент Грузии уже не первый год занимается политической деятельностью на Украине. В феврале 2015 года Саакашвили был назначен советником президента Украины Петра Порошенко, в мае того же года стал главой администрации Одесской области, а с 7 мая возглавил исполнительный комитет Национального совета реформ Украины.

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