Охранники Саакашвили сорвали украинское покушение на политика

Инцидент произошёл в киевском ресторане Fabius. Неизвестный мужчина с заточкой в руках подошёл близко к обедающему Саакашвили и начал ему угрожать. В определённый момент в дело вмешалась охрана политика, которая оттеснила агрессора в сторону и вызвала полицию.

Однако к моменту приезда стражей правопорядка злоумышленник уже успел скрыться, сообщает украинский портал "Страна.ua".

Издание уточнило, что Fabius - это элитный ресторан, где часто отдыхают видные украинские политики. Именно здесь, к примеру, депутат Илья Кива праздновал свой день рождения.

Напомним, что бывший президент Грузии уже не первый год занимается политической деятельностью на Украине. В феврале 2015 года Саакашвили был назначен советником президента Украины Петра Порошенко, в мае того же года стал главой администрации Одесской области, а с 7 мая возглавил исполнительный комитет Национального совета реформ Украины.