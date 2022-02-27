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Охранник Порошенко случайно опозорился с автоматом на весь мир. Хватило 14 секунд

27 февраля 2022, 01:55  •  413 • Политика
Охранник Петра Порошенко в Киеве потеряла рожок с патронами от автомата прямо во время эфира экс-президента Украины.
Пока экс-президент Украины Пётр Порошенко давал интервью журналистам, один из его охранников игрался с автоматом и потерял рожок с патронами. Позорный инцидент попал в объектив видеокамеры.
На кадрах видно, как охранник стоит позади Порошенко с серьёзным лицом и придерживает руками свой автомат. Затем он убирает ладонь с рожка с патронами, чтобы переместить её поближе к спусковому крючку. Это оказалось роковой ошибкой.
Стоило охраннику убрать ладонь от рожка и слегка повернуться, как рожок с патронами упал на землю. Поняв, что натворил, охранник начал стыдливо прикрывать автомат рукой, пока коллега поднимает рожок с патронами с земли.
После того как охраннику вернули упавший рожок, он сжал его в ладони и больше не выпускал из рук. Весь инцидент занял около 14 секунд.

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