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Охранник Порошенко повторил "подвиг" патрона, выбив у украинца телефон - видео

01 марта 2019, 02:39  •  32 • В мире
Президент Украины Пётр Порошенко вновь оскандалился на встрече с избирателями. Теперь казус произошёл в городе Кропивницкий. Сотрудник службы охраны украинского лидера, по всей видимости, решил повторить "подвиг" своего патрона и выбил из рук телефон у одного из граждан.
На встрече украинского президента Петра Порошенко с избирателями в Кропивницком его охранник напал на одного из граждан. Как запечатлено на видео, появившемся в Сети, сотрудник службы безопасности выбил из рук одного из мужчин телефон.
Ранее подобные трюки позволял себе проделывать и сам украинский лидер.
В январе Порошенко выбил телефон из рук украинца, снимавшего главу государства во время общения с избирателями и пытавшегося задать ему вопрос.
Инцидент произошёл в ходе тура украинского президента по городам страны в честь получения томоса лжеправославной церкви Украины.
Кроме того, ранее Порошенко в Запорожье сорвал с девушки шапку, а ещё раньше грубо ответил шахтёру на вопрос о долгах по зарплате.

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