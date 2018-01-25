Охранная грамота: французские тюремщики требуют оградить их от нападений заключённых

В среду, 24 января, акция протеста французских тюремщиков едва не сорвала процесс по делу о серии терактов в Париже в 2015 году. Надзиратели препятствовали отправке в суд одного из обвиняемых. Сотрудники пенитенциарных заведений бастуют уже вторую неделю, требуя реакции властей на нападения со стороны заключённых. Протестами охвачено более 100 из 188 тюрем страны. В проблемах исправительных учреждений разбирался RT.

Акция протеста французских тюремщиков едва не сорвала процесс по делу одного из обвиняемых в серии терактов, которые произошли в Париже в ноябре 2015 года и унесли жизни 130 человек. В среду, 24 января, во французской столице проходило первое судебное заседание с участием 31-летнего Джавада Бендауда. Он обвиняется в том, что предоставил жильё главному организатору атак Абдельхамиду Абаауду, а также его сообщнику.

Когда конвой попытался вывести Бендауда из тюрьмы парижского пригорода Френа, путь ему преградили около ста тюремщиков, которые в рамках акций протеста заблокировали выходы из десятков французских пенитенциарных учреждений.

Джавад Бендауд

© Скриншот: BFMTV

Работники тюрем протестуют против того, что власти не реагируют на акты насилия по отношению к ним со стороны заключённых. Как передаёт радиостанция Europe1, с большим трудом бойцам спецназа национальной полиции Франции удалось оттеснить тюремщиков и провести обвиняемого к автомобилю конвойной службы.

Живой щит

Серия протестов надзирателей началась с инцидента 11 января 2018 года, когда в одном из исправительных учреждений Франции в Ванден-ле-Вьей заключённый Кристиан Гончарски нанёс ранения ножницами сотрудникам охраны. Гражданин Германии Гончарски, член «Аль-Каиды»*, был осуждён на 18 лет тюрьмы за участие в теракте у синагоги в тунисском городе Джерба, который произошёл в апреле 2002 года. В результате взрыва грузовика тогда погибли более 20 человек, 30 получили ранения.

Тюрьма Ванден-ле-Вьей

AFP

14 января в другой тюрьме — Мон-де-Марсана — произошёл бунт заключенных. Они напали на надзирателей. Очевидцы утверждают, что злоумышленники кричали «Аллах акбар». Это ЧП переполнило чашу терпения надзирателей, и на следующий день в десятках из 188 исправительных учреждений Франции начались акции протеста. Надзиратели организовали забастовку. Они встали живым щитом перед входами в тюрьмы, жгли покрышки и деревянные ящики.

Протестующие требуют повышения зарплаты и внесения поправок во французское законодательство, которые расширят их право на применение спецсредств. Также тюремщики добиваются, чтобы государство наняло дополнительно 1100 сотрудников исправительных учреждений, так как нынешнего числа охранников для обеспечения режима содержания осуждённых, по их мнению, недостаточно.

Акции протеста пытаются пресечь бойцы спецназа МВД и жандармерии Франции. Представители правопорядка применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты, однако пока надзиратели демонстрируют решимость и не прекращают забастовку. При этом свои спецсредства против полицейских и жандармов тюремщики в ход не пускают.

Масштабный протест

Прошедшие накануне переговоры между Министерством юстиции и профсоюзами не помогли найти выход из кризиса. Лидеры трёх крупнейших профессиональных объединений работников изоляторов и тюрем Франции отказались разговаривать с главой Минюста Николь Беллубэ, поскольку сочли её позицию неконструктивной. Они также призвали всех своих сторонников продолжать акции протеста.

«Правительство не понимает масштаба протестных акций», — заявил один из лидеров профсоюзов Эммануэль Шамбо, слова которого приводит Europe1.

Как пишет французская пресса, на данный момент в демонстрациях участвует около 28 тыс. надзирателей в более чем 100 тюрьмах.

В свою очередь Беллубэ назвала блокаду тюрем «абсолютно недопустимой».

Противостояние надзирателей и французских жандармов, тюрьма Мобеж, Франция, 24 января 2018 года

В 2014 году в тюрьме Френа проходил эксперимент, в рамках которого администрация исправительного учреждения поместила в отдельный блок мусульман, которых считала сторонниками экстремистских взглядов. Этот шаг привёл к беспорядкам и столкновениям с охранниками. Тогда в прессу попали закрытые данные о том, что почти 60% всех заключённых во Франции исповедуют ислам. В это число входили как мигранты, так и французы арабского происхождения.

Кое-что о ситуации во французских тюрьмах стало известно из рассказа российского футбольного болельщика Сергея Горбачёва, который был осуждён на 18 месяцев лишения свободы за участие в беспорядках в Марселе во время Евро-2016. Наказание он отбывал в исправительном учреждении в пригороде Марселя.

«Мне показалось, что 90% тех, с кем я сидел, были французами арабского происхождения. Драки в тюрьме были обычным делом. Людей избивали толпой, и никто не реагировал на это, охрана в эти драки не лезет. Почти у каждого заключённого есть заточка, и никто не собирается их забирать», — рассказал Горбачёв после своего освобождения российским журналистам.

По его словам, в большинстве тюрем Франции обычные надзиратели ходят без оружия, при этом во время прогулки заключённых одному или двоим охранникам приходится одновременно присматривать за десятками заключённых.

«Оружие есть только у группы немедленного реагирования», — сказал болельщик.

Как пишет французская пресса со ссылкой на Управление исправительной администрации Франции (аналог ФСИН РФ), нападение на надзирателей в тюрьмах не редкость. В среднем за год происходит около 4 тыс. актов насилия по отношению к тюремщикам.

«Обо всём этом мы говорили с начальством в течение многих лет, но никаких изменений в лучшую сторону не происходит. Сейчас двое надзирателей, которых порезал Кристиан Гончарски, не могут работать из-за пережитого стресса. Они вынуждены посещать психолога в рамках курса реабилитации», — рассказал один их протестующих французским СМИ.

Не утратить контроль

Полностью удовлетворить все требования тюремщиков власти Франции сразу не смогут, так как быстрого решения проблема не имеет. Такое мнение высказал руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

«Выходцы из мусульманских кварталов французских городов часто оказываются в тюрьме за совершение уголовных преступлений и там попадают под влияние исламских проповедников. Что с этим делать, власти страны пока не знают: вербовать имамов по закону спецслужбы не имеют право, содержать их отдельно от остальных заключённых тоже. Это всё противоречит действующему во Франции законодательству», — отметил эксперт в беседе с RT.

По его словам, тюремщики сейчас пытаются обратить внимание властей на то, что увеличение численности персонала пенитенциарных учреждений — это действенный шаг, который позволит не утратить контроль над ситуацией в местах лишения свободы.

Трамп о предстоящем допросе у спецпрокурора: Меня это совсем не волнует «Всё это усугубляется тем, что французские тюрьмы крайне перенаселены. По имеющимся данным, суммарно они рассчитаны на 60 тыс. заключённых, а находится там уже более 90 тыс. человек», — уточнил Рубинский.

По мнению эксперта, сотрудники тюрем сейчас пытаются играть на обещании президента Франции Эммануэля Макрона увеличить количество работников правоохранительной системы, а также системы исполнения наказаний.

«Безусловно, часть требований надзирателей правительство страны выполнит. Общественное мнение во Франции в целом сейчас на стороне тюремщиков. И они избрали очень верную стратегию ненасильственных действий, что также увеличивает шансы их акции на успех», — отметил Рубинский.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.