«Охрана уже не поможет»: бывшая жена Цеповяза опасается за свою жизнь после скандала в связи с нарушениями в колонии

Бывшая жена Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя заявила RT, что готова предоставить следствию все данные о крупных денежных переводах на счета, которые использовал её экс-супруг. Женщина считает, что ей угрожает опасность. По словам Стришней, она не выкладывала в интернет кадры из колонии, где Цеповяз ест крабов, икру и шашлык, однако отправляла эти снимки в прокуратуру и ФСИН. Отметим, в колонии прошло несколько проверок, выявивших нарушения. Правоохранительные органы намерены возбудить в отношении сотрудников пенитенциарного учреждения уголовное дело. Цеповяз — член банды Цапка, которая действовала в станице Кущёвская Краснодарского края.

Бывшая жена Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя рассказала RT о нарушениях в колонии, где отбывает наказание её экс-супруг. Цеповяз — один из членов банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущёвской Краснодарского края. В 2010 году члены ОПГ убили 12 человек, в том числе четверых детей. Вячеслав Цеповяз получил 20 лет лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

— Наталья, вы готовы предоставить Следственному комитету всю необходимую информацию о банковских картах и всех денежных переводах, сделанных вами в пользу Вячеслава?

— Конечно.

— Во время прокурорских проверок по вашим запросам о нарушениях в колонии вы также предоставляли всю финансовую информацию?

—Конечно. Когда от Вячеслава поступили первые угрозы, я пожаловалась в прокуратуру, но от них пришёл ответ, что факт нарушений не подтвердился. Тогда я сделала скрины фотографий, распечатала всё то, что Вячеслав мне отправлял по WhatsApp, и отослала в прокуратуру. Через месяц пришёл ответ, что нарушения есть.

— Если будет возбуждено уголовное дело, вы будете просить о госзащите?

— Сейчас я, конечно же, боюсь угроз и действий с его стороны. Если будет возбуждено уголовное дело в отношении него, то, мне кажется, охрана уже не поможет. Я боюсь за свою жизнь. Ведь достаточно открыть интернет и почитать там угрозы в мой адрес.

— Через какого посредника вы передавали все деньги? Кто этот человек?

— Посредником в Благовещенске был человек Вячеслава — возможно, это случайный знакомый, я вообще не знаю, где он его взял. Во время своих поездок в Амурскую область я с ним встречалась.

— Сколько вы тратили денег в месяц на содержание мужа?

— В среднем в месяц уходило 250 тыс. рублей. Иногда больше, иногда меньше. Все деньги перечислялись ему. Помимо этого, были затраты на услуги адвокатов, на командировочные расходы.

Я отправляла ему деньги не со своей карты. Он просил со своей карты не отправлять. У меня есть переписка. В 2017 году суммы, которые Вячеслав просил у меня, начали увеличиваться стремительно. Я предположила, что он влез в долги на зоне.

— А почему вы решили опубликовать в интернете фотографии, где Вячеслав, находясь в колонии, ест крабов, шашлыки и красную икру, а также общается по мобильному телефону?

— Фотографии с Вячеславом в тюрьме я нигде не публиковала, и я не знаю, как они появились в интернете. Я их отправляла во ФСИН и в Генеральную прокуратуру во втором своём заявлении с просьбой разобраться. Как они попали в интернет, я не знаю.

— В интернете есть фотография вашей общей дочери на фоне роскошного подарка — белой иномарки. Вячеслав действительно делал такие подарки своему ребёнку из тюрьмы?

— Все подарки «от Вячеслава» покупала я. На тот момент мы были для Оксаны мама и папа. На данный момент дети о нём слышать не хотят, поэтому они изменили свою фамилию, по своей инициативе.

— Как Вам достался агрокомплекс ООО «Слава Кубани», из-за которого у Вас с бывшим супругом и возник весь конфликт?

— В 2010 году Вячеслав использовал мою генеральную доверенность (которая иногда нужна на работе), и всё нажитое совместно имущество переоформил на свою мать. Я об этом узнала уже только, когда его посадили. Но, когда его мать увидела, что я от него не отказываюсь и борюсь за него, то она снова ввела меня в состав учредителей. Потом переоформила «Славу Кубани» на меня.

А сейчас он подал иск и пытается расторгнуть сделки, потому что я якобы вводила его мать в заблуждение. Хотя всё это неправда. Также он хочет вернуть все земельные участки себе и расторгнуть договор купли-продажи с матерью, которой уже нет в живых.

— Как к вам сегодня относятся односельчане? В СМИ, например, появлялась информация, что вы пугали всех возвращением мужа?



— Никого я не пугала. Я сейчас сама боюсь, что он каким-то образом пришлёт сюда кого-то. Знаю одно, что 350 человек, которые работают со мной в хозяйстве, меня поддерживают. Они понимают, что ему нужны деньги для освобождения и что работать, сидя там, нельзя. Хотя его доверенные лица «там» тоже через СМИ сообщали, что он пытается вернуть себе активы, вернуть себе предприятие для того, чтобы работать. Но как возможно работать, находясь в колонии? Да ещё и при такой «истории». Однако всё это может значить, что будет управлять доверенный человек. Тот человек, как я предполагаю, которому «заочно» предприятие уже продано.