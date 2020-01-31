Охрана Сталина и Рузвельта: Минобороны рассекретило документы

На сайте Минобороны появился новый раздел, посвященный 75-летию Ялтинской конференции лидеров трех стран антигитлеровской коалиции. Результаты этой встречи имели ключевое значение для формирования послевоенной архитектуры мировой безопасности, в частности для создания Организации Объединенных Наций.

В новом разделе размещены уникальные рассекреченные документы из фондов центрального архива военного ведомства.

На сегодняшний день одно из направлений деятельности Минобороны — охрана и защита исторической правды, противодействие фальсификациям истории и попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

В документах говорится о том, как силы советского Черноморского флота готовились к проведению Ялтинской конференции. Так, был обнародован приказ командующего ВВС Черноморского флота о создании воинского объединения для обороны южного побережья Крыма во время проведения этой встречи. Также приведены боевые директивы, которые свидетельствуют об усилении обороны в районе Ялты для защиты от возможных атак противника, документы о расположении кораблей в Севастопольской бухте и другие.

«Организация обеспечения безопасности исторической встречи лидеров стран-союзников во время войны, на территории, где еще совсем недавно шли кровопролитные бои, требовала серьезнейших подготовительных работ не только по восстановлению городского ландшафта и инфраструктуры», — подчеркнули в Минобороны.

Чтобы наладить надежную связь, разминировать морскую прибрежную полосу и береговую линию, защитить небо, землю и море вблизи Ялты, организовать торжества в честь прибытия высокопоставленных гостей, пришлось задействовать множество людей, штабов, спецподразделений различных видов и родов войск.

Согласно документам о том, как обеспечивалась защита Ялты от возможных попыток нападения противника, эта работа шла совместно с американскими и британскими военными.

Кроме того, в новом разделе размещены уникальные, ранее не публиковавшиеся фотоснимки с мероприятий, которые проводились в период конференции. «Посещение Уинстоном Черчиллем Сапун-горы, экскурсия американских моряков на смотровую площадку, совместные застолья англичан и американцев с героями-черноморцами. Из представленных фотоснимков наглядно видно, каким оставили после себя город-курорт немецко-фашистские оккупанты», — подчеркнули в Минобороны.

Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне — СССР, США и Великобритании — была созвана для согласования планов окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников, а также выработки основных принципов общей политики послевоенного устройства мира.

Конференция проходила 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце близ Ялты во время мощного наступления Красной армии и активных действий союзных войск на втором фронте.

В конференции участвовали председатель Совета народных комиссаров (правительства) СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, а также министры иностранных дел этих государств, начальники высших штабов и советники.

В день 75-летия открытия Ялтинской конференции, 4 февраля, музей Победы представит в Ливадийском дворце около 200 рассекреченных документов Минобороны России и профильных архивов, сообщила заведующая отделом научно-просветительских программ Ливадийского дворца-музея Ксения Гернет.

По ее словам, в этот день Ливадийскому дворцу-музею будет передан новый экспонат.

«Очень интересный артефакт, если можно так сказать, свидетель тех знаменательных дней 1945 года. Не буду раскрывать всех подробностей, будем держать интригу до 4 февраля. Эта вещь принадлежала участнику той конференции», — отметила она.

На следующий день, 5 февраля, во дворце состоится детский круглый стол при участии Международного детского центра «Артек». Центральным событием 75-летия Ялтинской конференции станет международная научная конференция «Ялта-45. Уроки истории».

«Завершением всех мероприятий станет 15 февраля: член союза российских писателей Наташа Оуэн представит в Крыму свой историко-документальный проект, называется он «Операция «Аргонавт», — рассказала завотделом музея.