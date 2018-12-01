«Охотники на «Боко харам»: на телеканале RTД вышел документальный фильм о борьбе нигерийцев с террористами

Присягнувшая на верность ИГ* террористическая исламистская группировка «Боко харам» действует на севере и северо-востоке Нигерии. В борьбе с приверженцами радикального ислама участвует армия страны, а также местные жители — скотоводы и следопыты. Среди дружинников — «королева охотников» и предводительница следопытов Аиша Бакари Гомби. Она стала героиней документального фильма, вышедшего на телеканале RTД.

Напрямую через лес из Майдугури, штат Борно, в столицу соседнего штата Адавама часа три на машине. Но это смертельно опасно: именно в огромный лесной массив Самбиса на северо-востоке Нигерии, который тянется до самой границы с Камеруном, отступили боевики группировки «Боко харам». Они называют себя «Западноафриканской провинцией «Исламского государства».

За годы контртеррористической операции армии Нигерии удалось выдавить фундаменталистов из крупных городов региона, но окончательно ликвидировать рассеявшихся в зарослях буша боевиков не так-то просто.

На помощь армии приходят местные жители — скотоводы и следопыты, которые веками жили, пасли скот и охотились здесь. По словам стариков, раньше в этих местах можно было промышлять едва ли не всю «большую африканскую пятёрку» (слон, носорог, буйвол, лев и леопард), но с началом боевых действий последние крупные звери ушли вглубь континента.

Власть в ряде нигерийских штатов, в том числе в Адамаве, принадлежит ламидо — региональному «королю», знатному представителю народа фульбе. Институт таких удельных князей вполне встроен в политическую структуру Федеративной Республики Нигерия как дань традиции. Поэтому отдельные племена, этносы и группы, лояльные ламидо, по сути, продолжают вертикаль власти на местах — так, например, организация «Союз охотников Адамавы» в городах выполняет роль дружинников — внештатных помощников полиции по охране общественного порядка.

Но славу за пределами Нигерии «охотники» получили благодаря вылазкам в буш для борьбы с «Боко харам», а также благодаря совместным операциям с армией.

Собственно, на встречу с «охотниками» мы и спешим в Адамаву. Нам настоятельно рекомендуют добираться по воздуху, делая большой крюк и промежуточную стыковку в столице Нигерии. Но ежедневных рейсов нет — билеты раскуплены на недели вперед, и нам придётся ночевать в промежуточных пунктах, рискуя разминуться с потенциальной героиней фильма — загадочной «королевой охотников», предводительницей бравых чёрных следопытов, якобы ходящих на вооружённых до зубов террористов с палками и ружьями.

© RT

Скрепя сердце решаемся на компромиссный вариант — по земле, но в объезд, огибая зловещий буш Самбиса по большой дуге. Всё равно дорога через лес закрыта для гражданского транспорта — туда допускаются только колонны бронетехники.

«Охотники Адамавы» почему-то используют по отношению к террористам скорее нейтральный, не лишённый романтической коннотации термин «повстанцы». Тем не менее у каждого из них есть своя история про зверства боевиков, свидетелями которых они стали, а также ритуальная бравада — рассказ о том, как много крови боевиков пролил он лично.

Верится в это с трудом — «охотники» вооружены однозарядными кремниевыми ружьями без прицельных приспособлений, стреляющими дробью. Часть из них сделана в кустарных мастерских, другая — ввезена в страну ещё до провозглашения независимости Нигерии и с тех пор передавалась по наследству, благо почти все «охотники Адамавы» продолжают дело отцов и дедов. По договору с военными все трофеи, включая стрелковое оружие, пулемёты и гранатомёты, а также пленных боевиков и подозреваемых в сотрудничестве «охотники» обязаны передавать армии.

По пути в Адамаву для интереса стали считать блокпосты — настолько часто преграды попадались при подъезде к городам: военные, хорошо укреплённые, с пулемётными гнездами и «ежами», полицейские, со шлагбаумами и КПП, и импровизированные — доски, ощетинившиеся гвоздями, мачете и палки вместо оружия.

© RT

Аиша Бакари Гомби, к которой мы спешили, огибая лес Самбиса, носит титул королевы охотников. При этом она не главная охотница — в союзе есть более почтенные старейшины, один из них не так давно был убит в бою с «Боко харам». Аиша — скорее лидер молодёжного крыла организации, автономного отряда, но в этой части Африки интересен сам критерий выбора королевы. Отчасти это связано с особенностями хауса — языка одноимённого народа и межплеменного общения в этом регионе. Слово «король» на хауса не несёт привычного нам смысла: так, в нём отсутствуют понятия наследственности и абсолютной власти. Это, скорее, синоним слов «глава», «предводитель», «начальник, пользующийся авторитетом». Тем не менее есть у этого звания и ритуальный смысл.

Титул королевы охотников был дарован Аише действующим региональным «королём» Мухаммадом Маркиндо Мустафой. Будучи потомственной охотницей из глубинки, она стала известна борьбой с «Боко харам» и уже в зрелом возрасте вышла замуж за чиновника из аппарата ламидо, переехав в столицу штата. Благодаря лоббистским талантам супруга она была удостоена этой чести во дворце ламидо Адамавы.

«Пора заканчивать этот цирк»: почему шотландцы перестают смотреть традиционные СМИ и обращаются к RT Никаких специальных королевских регалий у Аиши нет: дом мужа, в который она переехала со «свитой» — дюжиной молодцов-охотников, — небогат даже по местным меркам.

Тем не менее Аиша пользуется уважением в местном обществе, а молодые следопыты из её отряда следят за порядком в городе.

Путь в объезд леса Самбиса занял весь световой день. Когда мы затемно добрались до Йолы, стало известно, что мы проскочили за час до атаки на городок Доуайя, где погиб 21 мирный житель, включая женщин и детей.

Смотрите фильм «Охотники на «Боко харам» на сайте RTД.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.