Охотник стал жертвой: Питон задушил малазийца задумавшего продать его на рынке

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35-летний мужчина в малазийском городе Куала-Лангат погиб, отправившись на охоту на 13-метрового питона.

В Малайзии питон задушил человека, собиравшегося продать его. Инцидент произошел в окрестностях города Куала-Лангат.

Там 35-летний гражданин Малайзии Зейм Халис Коснан объявил сестре, что отправляется за город за опасной добычей. Он решил поймать питона размером в 13-метров, а затем продать его на рынке.

Сначала могло показаться, что охота сложилась неудачно. Мужчина потратил несколько часов на безрезультатные поиски и повернул, было, домой. Тем не менее на обратном пути он, наконец, нашел змею нужной ему длины.

Охотник, решивший стать предпринимателем, надел перчатки, взял в руки серп, подцепил змею, уложил ее в мешок, а сам мешок положил в машину. После этого он сразу отправился на рынок, должно быть, думая о скорой выручки.

Тем не менее в ходе поездки змея выбралась из своего плена и, обвившись вокруг Зейма, заключила его в свои кольца. Она повалила его на землю, после чего мужчина потерял сознание.

Случайные прохожие нашли мужчину и обвившегося вокруг него питона через какое-то время. У них получилось убить змею, тем не менее спасти охотника, превратившегося в жертву они уже не смогли. Он был мертв.

Обо всем этом сообщает издание Life.ru в разделе "Несчастные случаи".