Охотник на Охотном: как Госдума снимала неприкосновенность с Рашкина

КПРФ стоит всерьез задуматься над тем, кто займет место депутата Валерия Рашкина в нижней палате. Об этом «Известиям» заявили эксперты после того, как Госдума большинством голосов проголосовала за предложение генпрокурора Игоря Краснова лишить коммуниста неприкосновенности. Это решение в четверг, 25 ноября, поддержали четыре парламентские фракции за исключением КПРФ. Еще одним аргументом для коллег Рашкина стал вскрывшийся факт о том, что незаконная охота фактически прошла за счет бюджета.

«Не мог не знать»

Вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Госдумы от КПРФ, лидера московских коммунистов Валерия Рашкина стал самым резонансным и обсуждаемым на заседании парламента 25 ноября. Хотя уже за несколько дней до этого было понятно: шансов избежать ответственности у представителя Компартии нет. Однако новые подробности этого дела, которые озвучил в своем выступлении перед парламентом генпрокурор РФ, неприятно удивили коллег Рашкина.

— Установлено, что 28 октября Рашкин находился в Саратовской области на территории охотничьего хозяйства, у которого отсутствовала квота на добычу охотничьих ресурсов. Являясь охотником со стажем — Валерий Федорович у нас состоит членом Саратовского областного общества охотников и рыболовов с 1999 года — не мог не знать правил ведения охоты. В частности, необходимости получения разрешения на добычу животных, — сообщил депутатам Игорь Краснов.

Как установили следователи, такого разрешения у коммуниста не было. По их данным, этот факт не помешал парламентарию около 11 часов вечера оказаться в лесу у поселка Лысые горы, где он и застрелил дикого лося из своего карабина «Браунинг».

Карабин «Браунинг», принадлежащий Валерию Рашкину, найденный на месте задержания Фото: МВД РФ

— На сегодня Рашкин уже дважды признал свою причастность к этому деянию, хотя и не оставил до сих пор надежду избежать ответственности. Я крайне негативно отношусь к подобным проявлениям неискренности. Ложь из уст должностного лица такого уровня подрывает авторитет публичной власти. Я считаю, что мужчина, взявший в руки оружие, и дальше должен вести себя по-мужски, нужно брать на себя ответственность за совершенные действия и не пытаться ввести в заблуждение, вызвать жалость, выставляя себя жертвой обстоятельств, — оценил поступок коммуниста генпрокурор.

Он подчеркнул: оснований и доказательств, что Рашкин совершил преступление по ч. 2 ст. 258 УК («Незаконная охота»), у следствия достаточно. Как и для того, чтобы снять с парламентария неприкосновенность. Тем более сначала депутат отказывался сотрудничать со следствием, давал ложные показания, скрыл орудие преступления и, очевидно, может оказывать давление на свидетелей, привел аргументы депутатам Госдумы генпрокурор. Также он отметил, что депутат в этот момент был нетрезв, от него исходил запах алкоголя, что и было зафиксировано.

Если бы свои действия коммунист совершил в результате исполнения депутатских полномочий, это могло бы стать основанием для отказа Генпрокуратуре в снятии неприкосновенности, считает глава комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба.

— 28-го числа вся палата рассматривала в первом чтении бюджет страны, а из видеообращения Валерия Рашкина мы узнаем, что он в этот день рано утром прибыл в Саратов. При этом за все вопросы [повестки дня Госдумы] он как бы проголосовал, — объяснил Аршба решение комиссии рекомендовать парламенту снять неприкосновенность.

Валерий Рашкин на месте задержания Фото: МВД РФ

Сам же Валерий Рашкин, выступая с ответным словом, почему-то сравнил свое дело с убийством президента США.

— Ни одному парнокопытному не было посвящено в СМИ столько патетики и слов. На моей памяти больше говорили и писали только об убийстве Кеннеди, — заявил депутат, явно рассчитывавший на снисхождение коллег.

Также парламентарий сообщил, что на замену убитого животного он уже нашел в ярославском питомнике нового живого лося, который вскоре будет доставлен в Саратовскую область.

«Почему вы сразу не признали?»

Однако за исключением КПРФ, депутаты которой вели себя на заседании достаточно нервно, слова Рашкина ни на кого особо не подействовали. Парламентарии из других фракций, выходя на трибуну или задавая вопросы с мест, пытались понять, почему коммунист не сознался в своем преступлении сразу.

— Почему вы сразу не признали свою вину? То ли к вам лось в багажник сам заскочил и разделал себя, то ли подбросили, у вас были разные трактовки, — поинтересовался у Валерия Рашкина вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Генпрокуратура должна получить возможность для всестороннего расследования этого дела, поэтому партия «Справедливая Россия — За правду» поддержит решение о снятии неприкосновенности, сказал зампред фракции «Справедливая России — За правду» Валерий Гартунг.

— Не раз звучало, что вы профессиональный охотник. При этом вы заявили, что ни разу сами не оформляли путевок и разрешений на охоту. Вопрос, кто оплачивал все эти 22 года ваши охотничьи разрешения? — поинтересовался у Рашкина депутат от «Единой России» Александр Хинштейн. — Учитывая, что это недешевое удовольствие: в той же Саратовской области от 80 до 150 тыс. рублей.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Парламентарий уточнил, что коммунист не оформил себе отпуск на 28 октября, когда Госдума проводила заседание, на котором рассматривался федеральный бюджет. За работу в этот день он получил порядка 20 тыс. рублей. Кроме того, еще на 31 тыс. рублей за счет бюджета он оформил себе авиабилет бизнес-класса по маршруту Москва–Саратов.

Представитель партии «Новые люди» Ксения Горячева предложила Госдуме вообще отказаться от депутатской неприкосновенности.

— Депутат не должен лгать людям, которые его избирали. Мне очень больно с этой трибуны об этом говорить при всем уважении к прежним заслугам Валерия Федоровича, — завила она.

Валерий Рашкин может лишиться депутатского мандата Госдумы довольно скоро — после того как суд вынесет обвинительный приговор, допускает политтехнолог Дмитрий Фетисов.

— Понятно, что Зюганов не может оставить Рашкина без поддержки. Но не думаю, что партия будет делать это активно продолжительное время. На мой взгляд, потеря Рашкиным мандата — вопрос уже решенный, тем более сама КПРФ по большему счету в этом заинтересована, — заявил «Известиям» эксперт.

С этим мнением согласен и политтехнолог Константин Калачев. По его словам, наверняка КПРФ уже обсуждала свои действия на случай лишения Валерия Рашкина депутатского мандата, хотя сейчас партия ожидаемо будет до последнего защищать своего представителя.