Охотник на БПЛА: как модернизированный комплекс «Панцирь-С1М» будет бороться с беспилотниками

Модернизированный зенитный комплекс «Панцирь-С1М» может бороться со всеми видами ударных беспилотников, стоящих на вооружении разных стран. Об этом сообщили в корпорации «Ростех». Кроме того, в холдинге «Высокоточные комплексы» заявили, что «Панцирь-С1М» станет одним из основных элементов российской многопрофильной системы, которая предназначена для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Эксперты называют главным достоинством комплекса способность поражать малогабаритные и малоскоростные БПЛА, которые представляют собой сложные цели для других систем ПВО.

Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М» может эффективно бороться со всеми типами ударных беспилотников. Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«В результате модернизации возможности «Панциря» по противодействию всем типам беспилотников были значительно улучшены. В частности, комплекс способен эффективно обнаруживать и уничтожать все типы ударных БЛА (БПЛА. — RT), состоящих на вооружении», — приводит его слова агентство ТАСС.

В то же время заместитель гендиректора холдинга «Высокоточные комплексы» Сергей Михайлов на полях выставки EDEX-2021 отметил, что «Панцирь-С1М» способен стать основой тактической противовоздушной обороны.

«На базе «Панциря-С1М» может быть выстроена эффективная модульная сеть противовоздушной обороны, способная прикрывать любые воинские части от малоразмерных и ударных БЛА, высокоточного оружия и, конечно же, военной авиации — самолётов и вертолётов. Комплекс полностью соответствует современным принципам A2/AD», — рассказал Михайлов ТАСС, добавив, что комплекс способен поражать и малогабаритные беспилотники.

A2/AD, или так называемая система ограничения и воспрещения доступа и манёвра, — это теория построения различных средств ПВО, противокорабельной ракетной обороны и оперативно-тактических ракетных комплексов, которые позволяют преградить противнику доступ в критически важные районы.

Михайлов также подчеркнул, что противодействие беспилотникам — одна из наиболее актуальных задач, стоящих перед современными комплексами ПВО.

«В настоящее время российской промышленностью производятся два типа средств по борьбе с БЛА — soft-kill, предполагающие радиоэлектронное подавление, и hard-kill, предполагающие физическое уничтожение. Сеть, объединяющая оба типа систем, была впервые представлена на выставке IDEX-2021, и «Панцирь-С1М» станет одним из ключевых её компонентов, в частности группы средств физического поражения БЛА», — пояснил замгендиректора «Высокоточных комплексов».

Сергей Михайлов отметил, что «Панцирь-С1М» — наименее затратное средство борьбы с беспилотниками с экономической точки зрения.

«Применяемые боеприпасы позволяют полностью выдержать критерий соотношения стоимости и эффективности при поражении целей. С твёрдой уверенностью можно предположить, что «Панцирь-С1М» является наименее дорогостоящим в мире средством борьбы с БЛА», — рассказал представитель российского ОПК.

Новая модернизация

Впервые ЗРПК «Панцирь-С1М» был представлен широкой публике на международной оружейной выставке IDEX-2021 в феврале этого года.

В «Ростехе» сообщили, что новая итерация комплекса стала результатом доработки «Панциря» предприятиями холдинга «Высокоточные комплексы» по итогам его боевого применения против террористов в Сирии.

Там эти ЗРПК используются для охраны российской авиабазы Хмеймим. Они неоднократно успешно отбивали налёты дронов кустарного производства, которые представляют собой сложные для поражения цели из-за своих малых размеров и небольшой скорости.

Кустарные БЛА, применяемые террористами в Сирии

© Минобороны России

В «Ростехе» подчеркнули, что к новой системе сразу проявил интерес целый ряд иностранных заказчиков. Затем в августе «Рособоронэкспорт» на полях форума «Армия-2021» сообщил о подписании первого контракта на поставку ЗРПК «Панцирь-С1М».

Модернизированный комплекс получил новый радар, обеспечивающий повышенную дальность обнаружения целей на расстоянии до 75 км. В свою очередь, дальность поражения комплексом цели была увеличена до 30 км.

Весной этого года ряд СМИ со ссылкой на источники в российском ОПК сообщили, что модернизированный «Панцирь» в перспективе получит специальные малогабаритные гиперзвуковые ракеты, которые смогут увеличить радиус действия комплекса до 50—60 км.

На каждом «Панцире» установлено по 12 ракет. Помимо ракетного вооружения, на ЗРПК размещены два двухствольных зенитных автомата 2А38М калибра 30 мм, способных поражать «воздушные и наземные цели в зоне по дальности — до 4 км, по высоте — до 3 км», говорится на сайте КБП.

Боекомплект насчитывает 1400 снарядов, а темп стрельбы достигает 5 тыс. выстрелов в минуту.

При этом модернизированный комплекс также может применять ракеты, используемые в «Панцире-С1». Кроме того, повышены скрытность и помехозащищённость боевой работы, улучшена огневая производительность в единицу времени.

Ранее главный конструктор комплекса Валерий Слугин заявил, что беспилотники изначально были одним из типов целей, с которыми должен бороться «Панцирь».

«На момент создания комплекса это были достаточно крупные и скоростные цели самолётного типа. Потом дроны стали малогабаритными, с малой эффективной площадью рассеяния, летающие на малых скоростях. Уязвимым местом всех радиолокационных систем является как раз работа по таким небольшим малоскоростным целям», — приводит слова конструктора ТАСС.

Когда БПЛА идут на малых скоростях и высотах на фоне сильных отражений от земной поверхности, станция обнаружения целей забивается, пояснил Валерий Слугин.

«Это очень сложная проблема, однако «Панцирь» с ней справляется. Я не вижу, чтобы другие комплексы могли бороться с такими беспилотниками, как, например, квадрокоптер типа «Фантом», — подчеркнул разработчик системы.

Элемент системы

Военный эксперт полковник в отставке Михаил Ходарёнок отметил в беседе с RT, что у первых итераций «Панциря» были ограниченные возможности для борьбы с БПЛА.

«Систему модернизировали, и действительно сейчас она может бороться со всеми типами БПЛА, особенно малоскоростными. Я видел «Панцирь», развёрнутый в Хмеймиме, когда находился в Сирии. Он справлялся со всеми поставленными задачами», — рассказал эксперт.

«Панцирь-С1М»

РИА Новости

© Сергей Пивоваров

«Панцирь» является системой ПВО малой дальности, добавил Михаил Ходарёнок.

«В смешанных группировках зенитно-ракетных войск он выполняет функции непосредственно прикрытия зенитных ракетных систем большой дальности, таких, например, как С-400 и С-300, и с этими задачами справляется достаточно эффективно», — отметил собеседник RT.

Проблема борьбы с беспилотниками на современных театрах военных действий всё более обостряется, добавил Ходарёнок.

«У «Панциря» помимо ракетного канала поражения подобных целей есть ещё и пушечный канал. Это значительно увеличивает его эффективность и экономичность, поскольку ракета-перехватчик стоит несколько десятков тысяч долларов, а кустарный беспилотник — несколько сотен», — рассказал военный эксперт.

Система «Панцирь» постоянно совершенствовалась со времени начала своего применения, и особенно учитывался опыт её применения на Ближнем Востоке, рассказал в беседе с RT главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

«Сейчас эта машина стала гораздо более совершенной и получила возможность бороться практически со всеми видами беспилотников. Однако это не панацея, и «Панцирь» должен использоваться как часть единой эшелонированной системы ПВО. То есть должны присутствовать все элементы, чтобы закрывать доступ для вражеских воздушных объектов. «Панцирь» является одним из элементов такой ПВО, и его эффективность многократно увеличивается при работе в связке с системами «Тор», С-300, С-400», — подчеркнул эксперт.

Дмитрий Дрозденко напомнил, что и базовая версия системы — «Панцирь-С1» — успешно справилась с массированной атакой турецких ударных БПЛА Bayraktar в Ливии.