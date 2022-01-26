Охота за «Новичком»: Вашингтон предлагает $6 млн за обнаружение у России оружия массового поражения

Госдепартамент США предложил вознаграждение за информацию о наличии у России оружия массового поражения (ОМП) и разработку мер по сдерживанию распространения такого оружия, выяснил RT. Поводом стало отравление оппозиционера Алексея Навального и бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отмечено в пояснительной записке к объявлению. Некоммерческим организациям и активистам, которые обнаружат поставки ОМП или продукции двойного назначения, обещано $2 млн. Ещё $4 млн заложили на разработку базы данных для противодействия работе России в этом направлении и алгоритма реагирования в случае применения такого оружия Москвой. Опрошенные RT эксперты называют американскую инициативу актом, направленным на дискредитацию России.

Бюро Госдепа по международной безопасности и нераспространению ОМП объявило сбор заявок на гранты по двум программам 28 октября 2021 года. Первая называется «Противодействие вредоносному влиянию России», её бюджет составляет $4 млн. Вторая, с бюджетом в размере $2 млн, озаглавлена как «Противодействие российским химическим и биологическим угрозам». Окончание приёма заявок намечено на 31 января 2022 года.

Обе программы стартовали в одно время на онлайн-платформе Grants.gov, их курирует одно подразделение, и цели у них схожи: доказать факты использования Россией биологического либо химического оружия и помешать стране в дальнейшем его разрабатывать и применять.

globallookpress.com

© ZUMA Press

Президент РФ Владимир Путин официально объявил об уничтожении всех запасов химоружия ещё в 2017 году. Тогда представители Минпромторга отчитались перед Путиным об уничтожении последних запасов этого вида вооружений. На докладе присутствовал замдиректора секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Хамид Али Рао.

США фактически обвинили Россию в несоблюдении международных обязательств.

«Соединённые Штаты установили, что Россия не соблюдает Конвенцию о запрещении химического оружия, на что указывает использование нервно-паралитического вещества при отравлении Сергея Скрипаля и Алексея Навального, — написано в пояснительной записке к предложению. — Россия продолжает негласно реализовывать программу по разработке химического оружия».

Соединённые Штаты, указано в документе, также пришли к выводу, что Россия «сохраняет программу по разработке наступательного биологического оружия в нарушение статьи I Конвенции».

Особенно примечательным, по мнению составителей документа, было покушение на убийство разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля в Солсбери.

«В Солсбери… впервые было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок», — утверждается в документах по проекту «Противодействие вредоносному влиянию России». — Соединённые Штаты пришли к выводу, что сотрудники ФСБ отравили Алексея Навального с помощью группы агентов «Новичок», а только Россия исследовала, разрабатывала и применяла такое химическое оружие».

Также на russian.rt.com «Распространять среди оппозиционных каналов»: Anonymous раскрыла планы Британии по компрометации российских военных

По логике Госдепа, Россия воспользовалась пандемией коронавируса, чтобы помешать мировому сообществу выявлять и доказывать применение ею химоружия.

«Во время пандемии COVID-19 российское правительство расширило активные меры, направленные на подрыв, политизацию и разрушение национальной инфраструктуры обнаружения и анализа ОМП, а также норм нераспространения», — сообщают представители Госдепа.

Теперь США выделили финансирование на то, чтобы доказать наличие у России такого оружия и помешать его разработке. Планируется, в частности, создать «основанную на фактах и достоверную» систему обнаружения оружия массового поражения и оповещения о нём. Для этого планируется помогать знаниями и деньгами лабораториям из «стран-партнёров».

Большое внимание, следует из документов, уделят тем кандидатам, которые помогут «странам — партнёрам США» более эффективно выявлять и реагировать на применение химикатов, а также укажут на попытки России помешать уничтожению ОМП.

Также на russian.rt.com «Один из каналов американского финансирования»: USAID за два года потратило более $9 млн на «мягкую силу» в Казахстане

Так, одним из пунктов плана является выявление «признаков» готовящейся атаки. К таковым Госдеп относит перемещение людей, использование определённых методов транспортировки грузов и контейнеров, а также кибератаки, нацеленные на объекты ключевой инфраструктуры.

Для этого, в частности, будут искать сведения как в открытых, так и в незаконных источниках информации. В проекте стоимостью $2 млн кандидатам разрешено анализировать открытые источники информации для выявления сетей распространения химического и биологического оружия, но также добывать информацию в даркнете, в частности финансовую. Для справки: именно в даркнете отдел расследований ФБК* купил сведения о перелётах сотрудников ФСБ, якобы причастных к отравлению Навального. Теперь бывший полицейский, обвиняемый в передаче этих сведений, находится под следствием.

На грант могут претендовать активисты, коммерческие и некоммерческие организации. Максимальный размер помощи на кандидата — $500 тыс. Рассматривают кандидатов из 18 стран Европы, СНГ и Балтии. Подать заявку могут, например, кандидаты из Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, даже из Филиппин и Таиланда. Заявки от российских организаций не принимаются.

«Подготовка фейк-расследований»

Основатель Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства Александр Ионов уверен, что часть средств всё равно попадёт в Россию или российским гражданам.

«Во многих из перечисленных стран находятся бывшие сторонники Навального, ставленники Михаила Ходорковского, где у них открыты фирмы или НКО, — отмечает Ионов. — Вполне вероятно, что они будут получателями этих грантов в формате организаций, которые занимаются так называемыми расследованиями. Или часть средств через литовские, латвийские и другие фирмы попадёт в Россию».

Потом, предполагает Ионов, информация, полученная в ходе этих расследований, может быть использована для докладов США на международных встречах, в частности по линии ОЗХО. А особенности законодательства избавят Штаты от необходимости подтверждать свои слова документами.

«Может так случиться, что часть этих денег пойдёт тем юридическим лицам, которые на них произведут фейки об использовании Россией оружия массового поражения, — рассказал Ионов RT. — Данные лягут в отчёт, а отчёт американцы засекретят. И когда будут в ОЗХО или других международных институциях спрашивать: «Докажите причастность России», американцы сошлются на поправки к Конституции, которыми запрещено разглашать данные, полученные специальными подразделениями».

Также на russian.rt.com «На ворованные у государства миллиарды»: Леонид Волков создал в Америке клон ФБК вместе с беглым банкиром

Ранее RT сообщал, что сторонники Навального покинули Россию и теперь работают из Грузии и стран Прибалтики. Например, у экс-сотрудника отдела расследований ФБК Леонида Волкова открыт бизнес в Литве. Там же сейчас живёт экс-юрист фонда Любовь Соболь. У их коллеги Георгия Албурова есть фирма в Латвии.

В этом контексте любопытно, что 9 декабря 2021 года команда ФБК объявила о вознаграждении за новые доказательства отравления Навального и информацию о химическом оружии. Ими объявлено о сумме от 500 тыс. до 3 млн рублей — в зависимости от значимости полученной информации.

Другие эксперты, опрошенные RT, называют инициативу Госдепа провокацией.

«Для Америки такая информация стала бы просто песней, — полагает бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин. — Это оправдало бы все их санкции по делу Скрипалей и по прочим фейковым историям, которые они продвигают последние годы».

По словам Никулина, Соединённые Штаты так и не выполнили свои обязательства по химическому оружию.

«Они всё время откладывают это, в отличие от России, которая в 2017 году уничтожила свои арсеналы, — отметил он. — Америка отложила этот вопрос до 2024 года под предлогом отсутствия средств, потому что им нужно потратить на это $500 млн».

Для них такая информация стала бы рычагом давления на Россию, предметом торга на переговорах, которые сейчас проходят непросто, продолжает Никулин.

«Человек, который предоставит подобную информацию, вполне может считаться шпионом», — полагает эксперт.

Америка, убеждён Никулин, не может игнорировать собственные обязательства по химоружию и одновременно предъявлять претензии России на ту же тему.

«США предъявляют претензии России и в то же время усиливают военно-биологическую активность на наших границах, в том числе в американских биолабораториях, которые расположены в странах бывшего СССР — на Украине, в Грузии, Армении, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, — возмущён Никулин. — Прямо на границе с Россией они разрабатывают новейшие виды биологических агентов».

Главный редактор журнала «Национальная оборона» военный эксперт Игорь Коротченко отзывается об этой инициативе как о способе давления на Россию.

«У нас ликвидировано всё оружие такого класса, поэтому я думаю, что это чисто политическое действие со стороны США, направленное на дискредитацию России и информационную войну, которая ведётся Вашингтоном против нас», — сказал RT Коротченко.

По мнению сотрудника Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, предполагается, что на деньги США будут издавать фейки — расследования, в которых правда о химоружии будет смешиваться с вымыслом.

«Эта тема (оружия массового поражения. — RT) — перспективная. Россия говорит «нет», активисты говорят «да». Конечно, Америка поверит активистам, — рассуждает Брутер. — Завтра какой-нибудь Bellingcat напишет, что активисты привели неопровержимые доказательства, что они нашли, например, фосфор».

Команда Навального тоже вовлечена в эту цепочку поиска доказательств, убеждён Брутер.



«Нет никаких сомнений, что Навальный и его команда сотрудничают со спецслужбами. Но Навальный — это отдельные деньги, он в пищевой цепочке спецслужб находится на более высокой ступеньке, чем условная НКО из Таджикистана, — говорит Брутер. — Хотя это один и тот же гиперпроект, который разделяется на гораздо более мелкие».



* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.