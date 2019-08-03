«Охота на ведьм теперь мертва»: почему Трамп заявил об исчезновении преград для развития отношений России и США

У России и США хорошие отношения, а мешавшая сотрудничеству охота на ведьм закончилась. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Охотой на ведьм он неоднократно называл расследование спецпрокурора Соединённых Штатов Роберта Мюллера, который, согласно апрельскому докладу, не смог обнаружить доказательства «связей» между избирательным штабом республиканца и Москвой. Однако политические оппоненты американского лидера будут продолжать апеллировать к расследованию в преддверии новых выборов президента США в 2020 году, убеждены эксперты.

Отношениям России и США мешала охота на ведьм, однако она теперь закончилась. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он также сказал, что считает отношения между странами «хорошими».

«Я думаю, что отношения хорошие. Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие отношения (с Россией. — RT). Это было очень тяжело в свете охоты на ведьм, которая теперь мертва», — приводит его слова РИА Новости.

Охотой на ведьм Трамп неоднократно называл расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в выборы американского президента в 2016 году. В апреле доклад с результатами этого расследования был официально опубликован. Согласно документу, спецпрокурор и его команда не нашли доказательств «сговора» между избирательным штабом Трампа и Россией. Как подчеркнули в МИД РФ, в докладе также нет аргументов в поддержку теории о каком-либо «вмешательстве» Москвы в выборы в принципе.

«В нём нет ничего, что привлекало бы внимание, он фактически подтверждает отсутствие какой-либо аргументации, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы. Ни единого доказательства там не присутствует», — отмечал директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко.

А в конце июля американский суд отклонил иск от национального комитета Демократической партии (НКДП) против России, в котором говорилось о сотрудничестве избирательного штаба Трампа с РФ в 2016 году. Комментируя решение суда, президент США назвал его победой над самой масштабной «политической аферой» в истории страны.

«Вчерашний суд — это грандиозная победа над «российской мистификацией», которая была величайшей политической аферой в истории нашей страны. Предательством! Надеюсь, генеральный прокурор США и все, кто работает вместе с ним, выяснят в мельчайших подробностях, что произошло. Больше мы этого не допустим!» — написал Трамп в своём Twitter.

Однако, несмотря на выводы расследования спецпрокурора Мюллера, представители Демократической партии продолжают использовать заявления о «связях» Трампа с Россией. Так, сенатор-демократ от штата Калифорния Камала Харрис во время выступления на теледебатах призвала привлечь Трампа к ответственности.

«Мы все смотрели выступление (Мюллера в конгрессе США. — RT), я читала доклад. Там содержатся десять прямых указаний на препятствование правосудию со стороны этого президента, который должен понести ответственность», — сказала она.

Оппоненты Трампа используют расследование Мюллера в политической борьбе в преддверии выборов президента США в 2020 году, считает политолог Юрий Светов.

«Смысл всех высказываний демократов: что не до конца ещё, что всё это было, но недостаточно настойчиво работала комиссия Мюллера, если ещё поднапрячься, вы найдёте доказательства этого. До выборов всё это будет продолжаться. Я думаю, что только победа Трампа может эту тему закрыть», — сказал он RT.

«США — страна расколотая»

Стоит отметить, что накануне высказывания Трампа о «хороших отношениях» с Россией Госдепартамент США объявил о новых антироссийских санкциях, связанных с инцидентом в британском Солсбери, где, предположительно, были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Для этого 1 августа Трамп подписал указ, касающийся применения санкций к другим странам на основе американского закона 1991 года «О контроле над химическим и биологическим оружием».

«Сегодня в соответствии с законом «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его боевое применение» от 1991 года (закон CBW) США объявляют о втором пакете санкций в отношении России за использование нервно-паралитического вещества «Новичок» (А-234. — RT) при попытке убить Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль в Соединённом Королевстве 4 марта 2018 года», — говорится в документе. При этом доказательств причастности РФ к инциденту представлено не было.

Санкции касаются трёх направлений. Так, правительство США должно противодействовать международным финансовым организациям (в том числе Всемирному банку и Международному валютному фонду), которые оказывают России финансовую или техническую поддержку.

Второе направление касается американских банков — им запрещено торговать на рынке первичных нерублёвых облигаций суверенного долга России, а также выдавать правительству РФ нерублёвые кредиты. Третий пункт вводит ограничения на экспорт ряда товаров и технологий.

Эти ограничения начнут действовать с 19 августа. Предыдущий пакет санкций в связи с делом Скрипалей был введён летом 2018 года.

Противоречие между словами Трампа и анонсированными санкциями объясняется внутриполитическим расколом в США, убеждён профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

«У него противоречивая реакция, но, собственно, сами США — страна, расколотая между крайними либералами, которые контролируют СМИ, во многом финансовую систему и пока ещё контролируют глубинное государство, и той частью населения, которая связана с реальными национальными интересами», — сказал он RT.