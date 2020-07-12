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Охота на ведьм продолжается: Банк Нидерландов решил провериться на рабство
12 июля 2020, 12:00 • 115 • Политика
ЦБ Нидерландов решил проверить свои связи с рабством на волне протестов чернокожих в США и Европе. В частности, на отношение к работорговле проверят бывших руководителей финансового регулятора.
Пока в США не утихают протесты афроамериканцев, вызванные убийством белыми полицейскими чернокожего подозреваемого, в Европе Центробанк Нидерландов решил провериться на связи с рабством. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря банка по имени Буке Бергсма.
Сообщается, что расследование затронет раннюю историю работы Банка Нидерландов, а также деятельность его прежних руководителей. В частности, будет выяснено, имел ли ЦБ и его руководство какое-то отношение к работорговле или нет.
Месяцем ранее аналогичным образом поступил Банк Англии. В здании финансового регулятора были сняты все портреты экс-руководителей, которые имели отношение к работорговле.
Журналисты уже выяснили, что к работорговле имеет отношение как минимум несколько голландских банков, а также банкирша Йоханна Борски, которая софинансировала Центробанк во время его основания. ЦБ Нидерландов изначально был частным, однако в 1948 году его национализировали.
Напомним, что в США тем временем протестующие валят и оскверняют памятники всем, кого считают причастным к продвижению "системного расизма" и рабства в США. А косметические бренды поспешили отказаться от осветляющей кожу продукции, чтобы не оскорблять людей с тёмным цветом кожи.
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