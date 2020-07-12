Охота на ведьм продолжается: Банк Нидерландов решил провериться на рабство

Пока в США не утихают протесты афроамериканцев, вызванные убийством белыми полицейскими чернокожего подозреваемого, в Европе Центробанк Нидерландов решил провериться на связи с рабством. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря банка по имени Буке Бергсма.

Сообщается, что расследование затронет раннюю историю работы Банка Нидерландов, а также деятельность его прежних руководителей. В частности, будет выяснено, имел ли ЦБ и его руководство какое-то отношение к работорговле или нет.

Месяцем ранее аналогичным образом поступил Банк Англии. В здании финансового регулятора были сняты все портреты экс-руководителей, которые имели отношение к работорговле.

Журналисты уже выяснили, что к работорговле имеет отношение как минимум несколько голландских банков, а также банкирша Йоханна Борски, которая софинансировала Центробанк во время его основания. ЦБ Нидерландов изначально был частным, однако в 1948 году его национализировали.

Напомним, что в США тем временем протестующие валят и оскверняют памятники всем, кого считают причастным к продвижению "системного расизма" и рабства в США. А косметические бренды поспешили отказаться от осветляющей кожу продукции, чтобы не оскорблять людей с тёмным цветом кожи.