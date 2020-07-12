Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на ...
"Россия не пошевелила пальцем": В Эстонии не понимают, почему Москва о...
Путин ответил, почему Россия терпит хамство
Главная / Политика

Охота на ведьм продолжается: Банк Нидерландов решил провериться на рабство

12 июля 2020, 12:00  •  115 • Политика
ЦБ Нидерландов решил проверить свои связи с рабством на волне протестов чернокожих в США и Европе. В частности, на отношение к работорговле проверят бывших руководителей финансового регулятора.
Пока в США не утихают протесты афроамериканцев, вызванные убийством белыми полицейскими чернокожего подозреваемого, в Европе Центробанк Нидерландов решил провериться на связи с рабством. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря банка по имени Буке Бергсма.
Сообщается, что расследование затронет раннюю историю работы Банка Нидерландов, а также деятельность его прежних руководителей. В частности, будет выяснено, имел ли ЦБ и его руководство какое-то отношение к работорговле или нет.
Месяцем ранее аналогичным образом поступил Банк Англии. В здании финансового регулятора были сняты все портреты экс-руководителей, которые имели отношение к работорговле.
Журналисты уже выяснили, что к работорговле имеет отношение как минимум несколько голландских банков, а также банкирша Йоханна Борски, которая софинансировала Центробанк во время его основания. ЦБ Нидерландов изначально был частным, однако в 1948 году его национализировали.
Напомним, что в США тем временем протестующие валят и оскверняют памятники всем, кого считают причастным к продвижению "системного расизма" и рабства в США. А косметические бренды поспешили отказаться от осветляющей кожу продукции, чтобы не оскорблять людей с тёмным цветом кожи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
11 июля 2020, 23:00
Россия поставила ультиматум Украине: Киев должен объясниться за слова вице-премьера
12 июля 2020, 10:00
Найден способ обойти водную блокаду Крыма
12 июля 2020, 01:00
"Мы помним, что стало с "прекрасными, умными ракетами": Захарова высмеяла речь Трампа
11 июля 2020, 23:00
"Не следует размахивать бритвой": Путин объяснил, как надо защищать интересы России
11 июля 2020, 21:00
Осталось меньше 15 дней: Эрдоган назвал дату окончательного превращения Айя-Софии в мечеть
12 июля 2020, 03:00
Законопроект о доступе к врачебной тайне внесли в Госдуму
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2020, 19:00
"Россия не пошевелила пальцем": В Эстонии не понимают, почему Москва отказала им в помощи
06 июля 2020, 01:25
Батька построил белорусам «советский оазис». Чем же они недовольны?
09 июля 2020, 23:00
"Ты смотришь, Путин?": Британцы решили напугать президента России, но лишь рассмешили своих же
11 июля 2020, 02:00
Замурованная комната 102 года хранила тайну особняка
07 июля 2020, 01:00
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинули"
08 июля 2020, 09:00
У Америки есть план перестройки. Он страшен
08 июля 2020, 21:00
Симоньян обратилась к посольству США: "Закройте уже пасть, правда..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.