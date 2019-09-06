«Охота на российских граждан»: посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

Российские дипломаты посетили Госдепартамент США и потребовали отменить запрос на экстрадицию из Италии топ-менеджера входящей в «Ростех» Объединённой двигателестроительной корпорации Александра Коршунова. В посольстве призвали американские власти прекратить начатую Вашингтоном «охоту на российских граждан», которая ведёт к дальнейшей деградации двусторонних отношений. Минюст США обвиняет Коршунова в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны, связанной с разработкой авиационных двигателей. Комментируя подобную практику американских властей Владимир Путин отметил, что такие действия зачастую не имеют под собой никаких оснований, а задержание российских граждан обусловлено недобросовестной конкуренцией.

Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном после посещения дипломатами Госдепартамента США.

«Выразили решительный протест в отношении неправомерных действий. Потребовали объяснений причин его задержания и незамедлительного отзыва запроса на экстрадицию нашего соотечественника», — сообщили в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что расценивают такие задержания как «охоту на российских граждан» и подчеркнули, что подобные действия нарушают нормы международного права.

«Обратили внимание на то, что подобная порочная практика властей США по развязанной ими охоте на российских граждан по всему миру недопустима. Она идёт вразрез с нормами международного права, а также ведёт к дальнейшей деградации и непредсказуемости российско-американских отношений», — указали дипломаты.

Ранее в российском МИД подтвердили, что Коршунова арестовали в аэропорту Неаполя ещё 30 августа на основании выданного США международного ордера. Дипломаты получили консульский доступ к задержанному и оказывают ему всю необходимую помощь и юридическую поддержку, находясь на постоянной связи с представителями компетентных органов Италии.

Согласно обнародованному в четверг, 5 сентября, пресс-релизу Минюста США, директора по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) обвиняют в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны у американской компании, занимающейся производством авиационных двигателей.

По мнению американского ведомства, Коршунов якобы мог использовать наработки компании GE Aviation для получения информации о некоторых компонующих авиадвигателей. Помимо россиянина обвинения также предъявлены гражданину Италии Маурицио Паоло Бьянки, который возглавлял дочернюю компанию GE Aviation, отвечая за бизнес в Китае, России и Азии.

Позже Бьянки перешёл в компанию Aernova в Италии. Американская сторона отмечает, что эта фирма сотрудничала с «ОДК-Авиадвигатель», нанимая специалистов для ускорения разработки реактивных двигателей.

«Предполагается, что в период между 2013 и 2018 годами Бьянки от имени Коршунова нанимал действующих или бывших сотрудников итальянского дочернего предприятия GE Aviation для оказания консалтинговых услуг, связанных с дополнительными редукторами для реактивных двигателей», — говорится в сообщении Минюста США.

Утверждается, что в документах был пункт, согласно которому владельцем патента и интеллектуальной собственности от этой работы становился Минпромторг России. В письменных показаниях говорится, что Коршунов в 2013 году на авиасалоне в Ле-Бурже и в 2014 году в Милане якобы встречался с консультантами для обсуждения работы. Отмечается, что за сговор с целью кражи коммерческой тайны в США может грозить до 10 лет лишения свободы.

«Естественная мировая практика»

Отметим, что задержание Коршунова накануне прокомментировал Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума. Отвечая на вопрос о практике властей США по аресту россиян в третьих странах, президент констатировал, что подобные действия осложняют отношения Москвы и Вашингтона.

«Мы не видим часто никаких оснований для недружественных действий подобного рода. Более того, у меня есть все основания полагать, что это связано подчас и с конкурентной борьбой. Наверное, есть какие-то криминальные проявления, но здесь надо бы сотрудничать лучше нашим правоохранительным органам, надо бы подписать соответствующие межгосударственные документы, соглашения по поводу того, как нужно действовать», — сказал Путин.

Так, глава государства отметил, что готовящийся к началу серийного производства самолёт МС-21 составляет прямую конкуренцию Boeing 737, из-за чего появляются попытки противодействовать проекту. Например, речь идёт о внесении в санкционный список материалов для производства крыла гражданского авиалайнера.

Как отметил Владимир Путин, говоря о конкретном случае задержания Александра Коршунова, сотрудничество российской и итальянской компании в рамках оказания консультационных услуг — нормальная международная практика.

«Эта ОДК сделала новый российский двигатель, делала долго, это первый наш такой высокотехнологичный продукт за 28 лет последних. И делала наша двигателестроительная корпорация, конкретные предприятия с очень хорошими компетенциями и с хорошим персоналом, с наукой мирового класса. Да, мы заключили контракт с итальянской фирмой на консультации. Это абсолютно естественная мировая практика. Это открытая коммерческая работа с европейскими партнёрами», — подчеркнул президент России.