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«Охота на российских граждан»: посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
06 сентября 2019, 07:39 • 7 • В мире
Российские дипломаты посетили Госдепартамент США и потребовали отменить запрос на экстрадицию из Италии топ-менеджера входящей в «Ростех» Объединённой двигателестроительной корпорации Александра Коршунова. В посольстве призвали американские власти прекратить начатую Вашингтоном «охоту на российских граждан», которая ведёт к дальнейшей деградации двусторонних отношений. Минюст США обвиняет Коршунова в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны, связанной с разработкой авиационных двигателей. Комментируя подобную практику американских властей Владимир Путин отметил, что такие действия зачастую не имеют под собой никаких оснований, а задержание российских граждан обусловлено недобросовестной конкуренцией.
РИА Новости © Евгения Новоженина
Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном после посещения дипломатами Госдепартамента США.
«Выразили решительный протест в отношении неправомерных действий. Потребовали объяснений причин его задержания и незамедлительного отзыва запроса на экстрадицию нашего соотечественника», — сообщили в диппредставительстве.
В посольстве отметили, что расценивают такие задержания как «охоту на российских граждан» и подчеркнули, что подобные действия нарушают нормы международного права.
Ранее в российском МИД подтвердили, что Коршунова арестовали в аэропорту Неаполя ещё 30 августа на основании выданного США международного ордера. Дипломаты получили консульский доступ к задержанному и оказывают ему всю необходимую помощь и юридическую поддержку, находясь на постоянной связи с представителями компетентных органов Италии.
Согласно обнародованному в четверг, 5 сентября, пресс-релизу Минюста США, директора по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) обвиняют в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны у американской компании, занимающейся производством авиационных двигателей.
По мнению американского ведомства, Коршунов якобы мог использовать наработки компании GE Aviation для получения информации о некоторых компонующих авиадвигателей. Помимо россиянина обвинения также предъявлены гражданину Италии Маурицио Паоло Бьянки, который возглавлял дочернюю компанию GE Aviation, отвечая за бизнес в Китае, России и Азии.
Позже Бьянки перешёл в компанию Aernova в Италии. Американская сторона отмечает, что эта фирма сотрудничала с «ОДК-Авиадвигатель», нанимая специалистов для ускорения разработки реактивных двигателей.
«Предполагается, что в период между 2013 и 2018 годами Бьянки от имени Коршунова нанимал действующих или бывших сотрудников итальянского дочернего предприятия GE Aviation для оказания консалтинговых услуг, связанных с дополнительными редукторами для реактивных двигателей», — говорится в сообщении Минюста США.
Утверждается, что в документах был пункт, согласно которому владельцем патента и интеллектуальной собственности от этой работы становился Минпромторг России. В письменных показаниях говорится, что Коршунов в 2013 году на авиасалоне в Ле-Бурже и в 2014 году в Милане якобы встречался с консультантами для обсуждения работы. Отмечается, что за сговор с целью кражи коммерческой тайны в США может грозить до 10 лет лишения свободы.
«Естественная мировая практика»
Отметим, что задержание Коршунова накануне прокомментировал Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума. Отвечая на вопрос о практике властей США по аресту россиян в третьих странах, президент констатировал, что подобные действия осложняют отношения Москвы и Вашингтона.
«Мы не видим часто никаких оснований для недружественных действий подобного рода. Более того, у меня есть все основания полагать, что это связано подчас и с конкурентной борьбой. Наверное, есть какие-то криминальные проявления, но здесь надо бы сотрудничать лучше нашим правоохранительным органам, надо бы подписать соответствующие межгосударственные документы, соглашения по поводу того, как нужно действовать», — сказал Путин.
Так, глава государства отметил, что готовящийся к началу серийного производства самолёт МС-21 составляет прямую конкуренцию Boeing 737, из-за чего появляются попытки противодействовать проекту. Например, речь идёт о внесении в санкционный список материалов для производства крыла гражданского авиалайнера.
Как отметил Владимир Путин, говоря о конкретном случае задержания Александра Коршунова, сотрудничество российской и итальянской компании в рамках оказания консультационных услуг — нормальная международная практика.
«Эта ОДК сделала новый российский двигатель, делала долго, это первый наш такой высокотехнологичный продукт за 28 лет последних. И делала наша двигателестроительная корпорация, конкретные предприятия с очень хорошими компетенциями и с хорошим персоналом, с наукой мирового класса. Да, мы заключили контракт с итальянской фирмой на консультации. Это абсолютно естественная мировая практика. Это открытая коммерческая работа с европейскими партнёрами», — подчеркнул президент России.
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