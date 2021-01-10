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«Охота» на президента: что может стоять за блокировками аккаунтов Трампа в американских соцсетях

10 января 2021, 00:20  •  54 • В мире
Twitter бессрочно заблокировал микроблог действующего президента США «в связи с риском дальнейшего подстрекательства к насилию». Это возмутило Дональда Трампа, который заявил, что Twitter «всё больше и больше ограничивает свободу слова». Он считает, что соцсеть действовала против него «по согласованию с демократами и радикальными левыми» с целью «заставить молчать». Под блокировку попал и аккаунт предвыборного штаба Трампа. К кампании против главы Белого дома подключились также Facebook, Google и Apple. По мнению экспертов, действия этих корпораций говорят об их политической ангажированности и отсутствии в США такого понятия, как свобода слова.
 
Символика Белого дома и изображение заблокированного аккаунта в Twitter Дональда Трампа на экране мобильного телефона Reuters © Joshua Roberts/Illustration
 

Социальная сеть Twitter бессрочно заблокировала аккаунт действующего президента США из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

«После тщательного изучения последних твитов, опубликованных в аккаунте Дональда Трампа и сопровождающего их контекста — особенно того, как они были восприняты и истолкованы в сети Twitter и за её пределами — мы навсегда остановили действие аккаунта в связи с риском дальнейшего подстрекательства к насилию», — говорится в заявлении компании.

В Twitter считают, что употребление Трампом словосочетания «американские патриоты» в качестве характеристики некоторых своих сторонников «может быть воспринято как слова поддержки для тех, кто совершал насильственные действия в Капитолии».

«Заявление о том, что мнение его сторонников «будет иметь огромное значение ещё очень долго» и что «они не потерпят неуважения и несправедливого отношения любых видов и форм», воспринимается как указание на то, что президент Трамп не планирует «передавать (власть. — RT) в должном порядке» и, вместо этого, продолжит поддерживать и защищать тех, кто верит в его победу на выборах», — заявили в компании.

Сам Трамп осудил такое решение соцсети.

«Я уже давно говорю, что Twitter всё больше и больше ограничивает свободу слова, и сегодня сотрудники Twitter по согласованию с демократами и радикальными левыми удалили со своей платформы мой аккаунт, чтобы заставить молчать меня — и вас, 75 миллионов прекрасных патриотов, которые проголосовали за меня», — приводит телеканал CBS News твит президента, который сначала был размещён в его официальном аккаунте, а впоследствии удалён соцсетью наряду с другими постами.

В сообщении Трампа также говорилось, что он «изучает возможность создания в ближайшем будущем» новой платформы для его заявлений и общения с избирателями.

Как отмечает CBS News со ссылкой на заявление Twitter, если станет известно, что Трамп создал новый личный аккаунт, чтобы обойти запрет, то и на этот микроблог будет наложен бан.

Под блокировку попал и аккаунт предвыборного штаба Трампа, который ранее опубликовал твит с логотипом соцсети в красном цвете и с изображением серпа и молота.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм также раскритиковал меры Twitter по блокировке аккаунтов действующего главы Белого дома.

«Возможно, после этих слов Twitter меня заблокирует, но я готов принять такую судьбу. Ваше решение навсегда заблокировать президента Трампа — серьёзная ошибка... И оно многое говорит о руководстве Twitter», — отметил Грэм.

Twitter may ban me for this but I willingly accept that fate: Your decision to permanently ban President Trump is a serious mistake.

The Ayatollah can tweet, but Trump can’t. Says a lot about the people who run Twitter.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 9, 2021

Примечательно, что в трендах американского сегмента этой соцсети после блокировки аккаунта Трампа появилась фраза Goodbye Twitter.

При этом к так называемой антитрамповской акции оказался причастным не только Twitter, но и такие известные IT-компании, как Facebook, Google и Apple.

Ранее, 7 января, глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что аккаунты Трампа в соцсетях Facebook и Instagram останутся заморожены до конца его пребывания на посту главы Белого дома. Предприниматель считает, что Трамп намерен использовать время, оставшееся до инаугурации Байдена, для подрыва мирной и законной передачи власти.

The shocking events of the last 24 hours clearly demonstrate that President Donald Trump intends to use his remaining...

Опубликовано Mark Zuckerberg Четверг, 7 января 2021 г.

Кроме того, крупнейшая консервативная соцсеть Parler была удалена из Google Play, а Apple предупредила о её исключении из App Store в течение 24 часов. Обе корпорации требуют, чтобы Parler ввела систему модерации. Как отмечают американские СМИ со ссылкой на письмо Apple руководству Parler, соцсеть якобы использовалась для того, чтобы координировать митинг в Вашингтоне и штурм Капитолия 6 января.

«Информационные инструменты демократов»

Напомним, резонансные  шаги со стороны соцсетей последовали после событий 6 января в Вашингтоне, когда конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов. В этот день сторонники действующего главы Белого дома собрались в Вашингтоне на митинг против утверждения победы Байдена.

До этого Трамп неоднократно призывал своих сторонников посетить это мероприятие, а непосредственно 6 января обратился к ним с речью, в очередной раз назвав результаты выборов сфальсифицированными.

Позже митинг перерос в осаду Капитолия, где заседал конгресс. Протестующие ворвалась в здание и устроили там погром. В результате беспорядков погибли пять человек.

  • Беспорядки в Вашингтоне, 6 января
  • Reuters
  • © Shannon Stapleton

После этого демократы призвали отстранить Трампа от власти или объявить ему импичмент. Избранный президент США Джо Байден заявил, что с теми, кто ворвался в Капитолий, следует поступать как с «внутренними террористами», а Трампа он обвинил в сознательном поощрении беспорядков в Вашингтоне.

Как отметил профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в беседе с RT, многие американские соцсети и технологические компании своими действиями против Трампа в очередной продемонстрировали, что «являются информационными инструментами демократов».

«Twitter, Facebook, Google и другие IT-компании изначально показывали, что будут бороться с Трампом в той мере, в какой это позволяют их технологические возможности. Поэтому ожидать, что после событий в Вашингтоне 6 января Трамп может рассчитывать на какую-то минимальную справедливость со стороны этих компаний, было бы крайне наивно», — говорит Евстафьев.

Как констатировал в разговоре с RT президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, Twitter, Facebook и другие технологические гиганты «объявили охоту на Трампа, чтобы сделать последний выстрел в спину уходящего 45-го президента США».

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«Его посты в Twitter и других соцсетях читает огромное число людей. За него проголосовали 75 млн американцев, а подписчиков в одном только Twitter ещё больше. IT-компании и те политические силы, которые с ними связаны, не хотят, чтобы у Трампа был доступ к средству коммуникации со своими сторонниками», — рассуждает аналитик.

«Революционная целесообразность»

По мнению Дмитрия Евстафьева, у Twitter и других соцсетей «нет юридического основания банить Трампа, тем более пожизненно».

«Ни один из его твитов или постов, распространяемых в других соцсетях, не может быть юридически интерпретирован как призыв к насилию в Вашингтоне, но кого это теперь интересует. В действие вступила «революционная» целесообразность, идеологическая ориентированность. А всё остальное является делом техники. Это говорит о том, что никакой свободы слова на просторах частных средств массовой информации в США не существует», — констатирует Евстафьев.

Эдуард Лозанский напомнил, что по американскому законодательству социальные сети «не подлежат судебному преследованию за размещение или отказ от размещения каких-то материалов, поскольку это частная структура».

«Они могут позволить себе всё, что угодно, в отличие от мейнстримных СМИ, на которые можно подать в суд. Трамп хотел это изменить, но не успел», — сказал эксперт.

В свою очередь, американист Сергей Судаков напомнил в разговоре с RT, что в Соединённых Штатах «никогда особо не скрывали, что американские соцсети ангажированы».

«Там всегда начисляются очки тем, кто выгоден на сегодняшний день. Если ваша позиция нерелевантна по каким-то причинам, включая политические, вас будут блокировать. Если вы разделяете взгляды Цукерберга, у вас всё будет хорошо, если нет — всё будет по-другому. Технологические компании, владеющие этими соцсетями, стали частью внутриполитического процесса в США. Попробуйте сказать что-нибудь неугодное про Байдена, вас мгновенно забанят, лишив любых шансов восстановить аккаунт», — рассуждает аналитик.

По его словам, такие приоритеты предопределили то, что в американских сетях стали работать модераторы, «отслеживающие неугодный контент».

«Поэтому говорить о том, что есть хоть какая-то свобода слова в американских соцсетях, что там можно услышать разные точки зрения на одну и ту же проблему, было бы абсолютно ошибочно», — сказал он.

  • Символика Facebook, Google, Twitter
  • Reuters
  • © File

Сергей Судаков также добавил, что руководство IT-корпораций совсем не заботит тот факт, что такие ограничения противоречат задекларированной свободе слова.

«Им нет до этого никакого дела. Все просто научились переобуваться в воздухе», — говорит аналитик.

Эдуард Лозанский, в свою очередь, спрогнозировал, что Трамп «попытается раскрутить собственную платформу для общения со сторонниками».

«На одном Twitter cвет не сошёлся. Те, кто были с 45-м президентом США в этой соцсети, уйдут вслед за ним и на другую платформу — возможности интернета здесь не ограничены», — заключил Лозанский.

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