Охота на министров: За что Трамп готов уволить главу Минфина США

После нашумевшей и удивившей многих отставки с поста главы Пентагона Джеймса «Бешеного пса» Мэттиса президент США Дональд Трамп фактически выдал «чёрную метку» и министру финансов Стивену Мнучину. Что глава Минфина сделал не так, и почему Трамп объявил охоту на своих министров?

Автор:

Кучер Егор

В последние месяцы внимание мировой общественности приковано к тому, что происходит в США. Дело тут не в том, что США — это крупнейшая экономика мира и супердержава, которая никак не простится с лаврами гегемона, хотя уже не вписывается в современную концепцию многополярного мира. Дело в том, что Америку серьёзно лихорадит, Вашингтон столкнулся с дестабилизацией политической и экономической жизни.

Отставка главы Пентагона Джеймса Мэттиса стала стремительной и внезапной. Генерал не согласился с решением Трампа вывести американский контингент из Сирии и как настоящий военный подал рапорт. Глава Белого дома спорить не стал. Мэттис вполне выполнил свою задачу, теперь же его должен сменить более лояльный министр, которым пока станет заместитель главы Пентагона и бизнесмен Патрик Шэнахэн. Это уже человек, умеющий считать деньги.

Фото: www.globallookpress.com

Так как деньги, то есть экономика, и есть едва ли не основной пункт повестки Трампа, то особое внимание глава Белого дома уделял и действиям министра финансов Стивена Мнучина. Одиозный министр был главным разработчиком новых санкций против России, которые в апреле ударили по нашей стране, крупным российским компаниям и развивающимся рынкам. Под патронажем Мнучина ведётся и торговая война против Китая.

Однако к концу года ситуация стала сложной. ФРС в 2018 году уже повышала процентную ставку и анонсировала дальнейшее ужесточение монетарной политики, чем привела Трампа в бешенство. На фоне последних событий серьёзно обвалился и американский фондовый рынок. В кулуарах Белого дома заговорили о грядущей отставке господина Мнучина.

Претензии к Мнучину

Как сообщили в среду CNN и Bloomberg, Мнучин может стать новой жертвой Трампа. Близкий к Белому дому источник заявил, что «Мнучин находится под прицелом», так как «серьёзно разочаровал» президента.

Что же произошло и почему так внезапно?

По данным источников, Трамп разочаровался в Мнучине из-за резкого и сокрушительного падения фондового рынка США в последние дни. Ответственным за это Трамп считает именно главу финансового ведомства страны.