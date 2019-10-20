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Охота на экс-президента: как на Украине ищут доказательства преступлений Порошенко

20 октября 2019, 11:09  •  24 • Украина
Петра Порошенко будет сложно привлечь к ответственности за преступления, которые он, предположительно, совершил на посту президента Украины, заявили RT эксперты и собеседники в украинских политических кругах. По их мнению, экс-глава государства успел обзавестись влиятельными покровителями в ЕС и США. Ранее генеральный прокурор страны Руслан Рябошапка сообщил, что пока у следователей недостаточно доказательств, чтобы предъявить Порошенко обвинения и лишить депутатской неприкосновенности. В то же время аналитики считают, что Владимир Зеленский готов начать преследование своего предшественника. На это, как полагают специалисты, указывает недавнее задержание соратника экс-президента Олега Гладковского, который оказался замешан в коррупционном скандале.
 
Пётр Порошенко globallookpress.com
 

У украинских следователей пока нет достаточного количества доказательств, чтобы лишить экс-президента Украины Петра Порошенко депутатской неприкосновенности и возбудить против него уголовное дело. Об этом заявил генеральный прокурор страны Руслан Рябошапка.

«Когда следователи решат, что доказательств достаточно, прокуроры с ними согласятся, скажут, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную раду со снятием неприкосновенности», — пояснил Рябошапка.

Ранее в СМИ появилась информация, что прокуратура Панамы закрыла уголовное дело против Порошенко после двух месяцев расследования, поскольку не нашла оснований для привлечения его к ответственности. Об этом агентству Интерфакс-Украина рассказал адвокат бывшего президента Украины Илья Новиков.

«3 октября этого года Первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, открытого по заявлению господина Андрея Портнова (юридического советника и бывшего замглавы администрации Виктора Януковича. — RT) против Порошенко... В заявлении утверждалось, что компании, якобы связанные с Порошенко, осуществляли легализацию доходов, полученных преступным путём», — приводит его слова агентство.

Как отметил Новиков, к данному заявлению прилагались личные показания Портнова, якобы свидетельствующие о преступлениях пятого президента Украины.

Напомним, в начале августа в Панаме было возбуждено уголовное дело о вероятном сокрытии доходов Порошенко. Об этом Андрей Портнов сообщил в своём Telegram-канале.

При этом он уже успел отреагировать и на заявления Новикова о закрытии дела. По словам юриста, речь идёт не о закрытии, а о приостановке.

В начале октября в интервью телеканалу ТСН директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба заявил, что его ведомство ведёт 12 уголовных дел, в которых Порошенко фигурирует как свидетель. Они касаются возможной госизмены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного давления на судебную власть.

  • Сотрудники полиции около входа в здание Государственного бюро расследований Украины
  • РИА Новости

По мнению политолога Александра Дудчака, население Украины «оправданно требует судить Порошенко», поскольку он со своей командой за пять лет «привёл страну к ещё большей нищете и уничтожил её экономику».

«Это становится очевидно, если исходить даже из уровня доходов рядовых украинцев. Порошенко — человек, мягко говоря, небезгрешный. По его вине была уничтожена банковская система под надуманными предлогами, осуществлялся колоссальный грабёж во всех сферах, например, власть делила между собой военный бюджет и деньги вкладчиков в банках. Порошенко в годы своего правления откровенно наживался на простых украинцах», — отметил эксперт в интервью RT.

Подобное мнение разделяет и директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Если бы правоохранительные органы Украины проводили в рамках своей компетенции адекватные следственные действия, то они обязательно нашли бы целый ряд правонарушений в деятельности предыдущего президента Украины», — подчеркнул аналитик в разговоре с RT.

При этом один из членов нынешней партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» рассказал RT, что «в Панаме и не планировали всерьёз рассматривать дело против Порошенко».

«Пятый президент Украины — хороший дипломат, поэтому за него заступились в Вашингтоне и в Брюсселе», — считает депутат.

  • Президент Украины Владимир Зеленский
  • РИА Новости

«Свидетельств Гладковского будет достаточно»

Вместе с тем, как отмечают источники RT в политических партиях Украины, рейтинг нынешнего президента Зеленского падает, поэтому ему необходимы «громкие дела» и он готов привлечь к ответственности не только своего предшественника, но и соратников пятого президента Украины.

Так, бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и друг Порошенко Олег Гладковский был задержан 17 октября сотрудниками Национального антикоррупционного бюро. Сообщалось, что Гладковского задержали, когда он попытался вылететь из страны через аэропорт Борисполь. 

Напомним, в начале 2019 года Гладковский оказался в центре коррупционного скандала, связанного с «Укроборонпромом», после того, как было опубликовано расследование журналистов издания «Наши деньги».

Представители СМИ заявляли, что имеют доступ к архиву переписки участников предполагаемой коррупционной схемы, которая действовала в компании. Из-за неё, по информации журналистов, оборонный бюджет Украины лишился сотен миллионов гривен. Издание сообщило о возможной причастности к этому сына Гладковского — Игоря.

Отмечается также, что в коррупционную схему могли быть вовлечены и компании-посредники, в том числе судостроительное предприятие «Кузница на Рыбальском», которое до 2018 года принадлежало Порошенко. По данным украинских СМИ, пятого президента Украины и Олега Гладковского связывает личная дружба. 

  • Бывший первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский
  • © Cайт президента Украины

13 сентября действующий глава государства Владимир Зеленский заявил, что стране обязательно удастся победить коррупцию и привлечь к ответственности всех коррупционеров.

«Счастье — это видеть вора в тюрьме, а не на Мальдивах», — заявил Зеленский, очевидно, намекая на Петра Порошенко.

Напомним, 5 августа в отношении экс-президента Украины завели уголовное дело относительно возможной организации незаконной переправки лиц через госграницу во время его поездки на Мальдивские острова в 2018 году.

По словам собеседника RT из партии «Слуга народа», Зеленский санкционировал задержание Гладковского, поскольку «этого хочет украинский народ и посольство США».

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«Гладковский может дать показания против Порошенко, и тогда у команды Зеленского появится реальная возможность привлечь бывшего президента к ответственности», — заявил депутат.

Такую точку зрения разделяет и источник RT в партии «Голос». Собеседник считает, что внутри страны готовы рассматривать дела против Порошенко, главное — найти правильный подход к делу.

«Бывшему бизнес-партнёру Порошенко Олегу Гладковскому могут предложить дать показания против пятого украинского президента в обмен на сокращение срока заключения», — отметил он.

В свою очередь, представитель посольства США на Украине в разговоре с RT заявил, что ранее Вашингтон якобы требовал от Порошенко начать расследование против бывшего первого замсекретаря СНБО.

«Когда стало известно о масштабах воровства в армии, к которому причастен Гладковский, высокопоставленные чиновники посольства были очень недовольны и требовали от Петра Порошенко провести расследование. Но никто и не думал привлекать Гладковского к ответственности. Однако после победы Зеленского эти требования были озвучены вновь», — рассказал собеседник RT.

Вместе с тем, по словам депутата из партии «Батькивщина», добиться наказания для экс-президента Украины будет весьма непросто, потому что за время президентства у Порошенко появились влиятельные покровители в Вашингтоне.

«Сейчас они оказывают ему услугу, защищая от преследования не только во всём мире, но и на Украине. Хотя на самом деле к Порошенко много вопросов: и по поводу военных действий на востоке, и по поводу офшоров в Панаме, и по поводу продажи «Ленинской кузни» (она же «Кузница на Рыбальском». — RT). Но чтобы начать реальное расследование внутри страны, необходимо получить железные доказательства. Насколько я понимаю, если Гладковский пойдёт следствию навстречу, его свидетельств для этого будет достаточно», — заключил собеседник RT.

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