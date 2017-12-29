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Охота «на белых»: Черный расизм набирает обороты в США

29 декабря 2017, 14:09  •  22 • В мире
В канун Нового года мы всегда подводим итоги года уходящего и строим планы на будущее, о чем-то жалеем, на что-то надеемся… Вот и за океаном определились с приоритетами на 2018 год
Известная американская медиа-компания BuzzFeed составила список аж из 37 вещей, которые… "белые люди должны перестать портить" в 2018 году. Издание бьет тревогу: чувства чернокожего и цветного населения в опасности, и новогоднее светлое будущее по-американски – это решительная борьба с "белым расизмом". Вот некоторые его примеры по версии BuzzFeed.
Белые испортили выборы в США, потому что белокожее население составило большинство на выборах, и 58% из них проголосовали за Дональда Трампа. Вопиющая несправедливость! Белые, как вам не стыдно, что вас так много в США.
Белые женщины должны перестать делать себе макияж, делающий их похожими на негритянок, ведь это оскорбляет чувства негритянок.
Вручение премии "Оскар" в 2017 году было также осквернено расизмом. Ведь как еще можно объяснить ошибку жюри, который перепутал конверт с именем победителя и присудил премию белокожему режиссеру вместо чернокожего Барри Дженкинса. Ошибку, конечно, быстро исправили, и награда нашла своего героя, но расизм – налицо.
С музыкальной премией "Грэмми" вообще скандал: расистский тренд здесь прослеживается аж с 2013 года. Целых 5 лет подряд белокожие исполнители обходили цветных!
Целая серия примеров того, как "белые" портят жизнь "черным", касалась танцев, музыки, одежды и других культурных достижений. Мало того, что белых в США много и что они узурпируют премии за кино и музыку, так еще и на святое покушаются – на хип-хоп и рэп.
Meet Ja Du. He's a 'transracial' man who was born white but identifies as Filipino. https://t.co/3ZmzwvaH3Y pic.twitter.com/lgAV91tGVK
— USA TODAY Video (@usatodayvideo) 13 ноября 2017 г.
Но и это еще не все. Новая угроза – так называемые "межрасовые" (transracial). Раньше так назывались родители, усыновившие ребенка другой национальности, но теперь так именуют себя те, кто "идентифицирует себя с другой расой". Вполне привычно для людей западного мира – они почему-то часто чувствуют себя не тем, чем являются… Так, BuzzFeed осудили некоего Ja Du, который родился белым, но всеми фибрами души ощущает себя филиппинцем. И такого Майкла Джексона наоборот – уже нашумевшую немецкую стюардессу, слишком увлекшуюся пластическими операциями по наращиванию груди и смене цвета кожи на черный. Удивительно, но фобия "белого расизма" здесь перекрыла даже толерантность и терпимость к необычным самоидентификациям.
А еще… белые должны отказаться от поискового запроса в Google: "вещи, которые портят белые люди". Знаете почему? Потому что сама система поисковых запросов насквозь порочна и пропитана расизмом, и вместо вещей, испорченных белыми, выдает ответы наподобие "черные все испортили", "черные все разрушили" и т. д. В общем, обижает Google несчастных афроамериканцев. Поэтому даже не пытайтесь найти в своих поисковиках эту статью BuzzFeed про "37 вещей, которые белые должны перестать портить в 2018 году". Не будьте расистами.
Петрова Александра

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