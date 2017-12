Охота «на белых»: Черный расизм набирает обороты в США

Известная американская медиа-компания BuzzFeed составила список аж из 37 вещей, которые… "белые люди должны перестать портить" в 2018 году. Издание бьет тревогу: чувства чернокожего и цветного населения в опасности, и новогоднее светлое будущее по-американски – это решительная борьба с "белым расизмом". Вот некоторые его примеры по версии BuzzFeed.

Белые испортили выборы в США, потому что белокожее население составило большинство на выборах, и 58% из них проголосовали за Дональда Трампа. Вопиющая несправедливость! Белые, как вам не стыдно, что вас так много в США.

Белые женщины должны перестать делать себе макияж, делающий их похожими на негритянок, ведь это оскорбляет чувства негритянок.

Вручение премии "Оскар" в 2017 году было также осквернено расизмом. Ведь как еще можно объяснить ошибку жюри, который перепутал конверт с именем победителя и присудил премию белокожему режиссеру вместо чернокожего Барри Дженкинса. Ошибку, конечно, быстро исправили, и награда нашла своего героя, но расизм – налицо.

С музыкальной премией "Грэмми" вообще скандал: расистский тренд здесь прослеживается аж с 2013 года. Целых 5 лет подряд белокожие исполнители обходили цветных!

Целая серия примеров того, как "белые" портят жизнь "черным", касалась танцев, музыки, одежды и других культурных достижений. Мало того, что белых в США много и что они узурпируют премии за кино и музыку, так еще и на святое покушаются – на хип-хоп и рэп.

Meet Ja Du. He's a 'transracial' man who was born white but identifies as Filipino. https://t.co/3ZmzwvaH3Y pic.twitter.com/lgAV91tGVK