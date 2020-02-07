Охота на беглых олигархов. Всё готово

Автор:

Латышев Сергей

Британия должна заплатить в виде отступного за "развод" с Евросоюзом 39 млрд фунтов, она уже понесла и ещё понесёт колоссальные финансовые потери из-за Brexit, который пройдёт по самому жёсткому варианту. Кроме того, британцы крайне недовольны, что Лондон превратился в "прачечную" для отмывания "грязных денег" со всего мира, особенно из нелюбимой ими России, нувориши из которой скупают престижные особняки и квартиры, вздувая цены на недвижимость, и ведут такой образ жизни, который и не снился завистливым и считающим себя выше русских "аборигенам".

Самый лучший способ в этих условиях для британских политиков загладить свою вину в превращении собственной, некогда гордой страны в укрывательницу краденого, а также чтобы отвлечь внимание широкой общественности от провального Brexit – это начать шерстить обосновавшихся в Лондоне проходимцев со всего мира, начиная с тех, кого не жалко. Поскольку основной удар будет, безусловно, нанесён по российским жуликам, которых англичанам не хотелось бы раньше времени спугнуть, артподготовку начали по тем, кого тоже не жалко. Под неё попали, в частности, молдавский студент, сын известного политика, решивший зажить в Лондоне как шейх, а также нигде не работающая жена проворовавшегося госбанкира из Азербайджана, от которой потребовали доказать происхождение крупной суммы денег на покупку престижного особняка и гольф-клуба.

Гаджиева стала первым резидентом Британии, в отношении которой в феврале 2018 года был применён новый правовой механизм "Ордер на богатство неустановленного происхождения" (Unexplained Wealth Orders, UWO). Собственно, их выдали даже два. Во-первых, ей нужно было объяснить, откуда у нее самой и её мужа появились средства на покупку дома в богатом районе стоимостью 11,5 млн фунтов (15 млн долларов), гольф-клуба за 10,5 млн фунтов (13,5 млн долларов) в графстве Беркшир рядом с Аскотом, где ежегодно проходят знаменитые скачки, собирающие высших представителей английской элиты. Британские власти обратили также внимание на то, что не имевшая официальных доходов азербайджанка за последние 10 лет потратила в престижном лондонском универмаге Harrods 16 млн фунтов (21 млн долларов) на предметы роскоши.

И вот теперь Гаджиева, супруг которой был осуждён Бакинским судом в 2016 году на 15 лет (потом срок заключения продлили ещё на полтора года) по обвинению в растрате и мошенничестве (ущерб исчисляется несколькими миллиардами долларов), не смогла оспорить в Высоком суде Лондона ордер, требующий от неё объясниться. Иными словами, прецедент создан. И это становится руководством к действию.

Прецеденты созданы

В Национальном агентстве по борьбе с коррупцией (NCA) назвали это событие "прецедентным" для будущих дел и заявили о намерении "продолжать искать возможности для использования подобных ордеров в целях борьбы с противоправной финансовой деятельностью и организованной преступностью".

В XIX веке в Лондоне находили приют российские революционеры, в XXI веке – жулики. Фото: Ben Cawthra / Globallookpress

Таким образом, британские власти решили не выдавать Гаджиеву Азербайджану, подозревая, что тамошняя юстиция может оказаться слишком суровой, но в удовольствии ободрать жену проворовавшегося банкира ("грабь награбленное") они себе не откажут: у Гаджиевой, купившей ещё, согласно британским СМИ, частный самолёт, есть лишь неделя, чтобы доказать, что её недвижимость приобретена на самом деле законно. Пока что ей этого не удалось. У NCA будет два месяца на изучение её финансовых документов, после чего следователи решат, закрывать дело или приступать к конфискации. Несомненно, именно последнее и произойдёт. Деньги от продажи недвижимости пойдут в британскую казну.

В местную тюрьму Гаджиеву, скорее всего, не посадят. Поскольку по закону изъятие собственности, купленной на сомнительные доходы, не делает виновным её покупателя, ибо это не уголовное преследование, требующее значительно более веских доказательств, а гражданское. Оно, правда, может стать уголовным, если британские власти сочтут, что человек с ордером на UWO пытается обвести их вокруг пальца, – за это полагается штраф и два года тюрьмы.

Ордеры на богатство необъяснённого происхождения выписываются "политически заметным" фигурам, их родственникам и любым подозреваемым в тяжких преступлениях. В разъяснении Высокого суда Лондона по делу Гаджиевой подчёркивается, что "политически заметной" фигурой в делах, связанных с отмыванием денег, следует считать не только политиков и чиновников, но и целый ряд других лиц, например, бухгалтера партии, даже оппозиционной, или топ-менеджера госкомпании. То есть кандидатов на это "удовольствие" вполне достаточно.

Английские суды берут на вооружение highly likely, чтобы обогащать пустеющую из-за Brexit казну изымаемыми у иностранцев деньгами сомнительного происхождения. Фото: Martin Black / Globallookpress

Согласно британским СМИ, совсем скоро до суда должны дойти ещё несколько новых аналогичных дел, национальность фигурантов которых не разглашается. Однако в прошлом представители NCA обещали выписать такие ордера выходцам из России и СНГ в числе других стран.

Кстати говоря, ордера на UWO – это не единственный новый инструмент в руках британских властей для приведения в чувство обосновавшихся в их стране иностранных коррупционеров. Для этого имеются ещё и "Ордера для заморозки счетов" (Account Freezing Orders), позволяющие с санкции районного суда арестовывать и изымать деньги с соответствующих счетов. Это был как раз случай попавшего в прицел NCA сына-студента осуждённого экс-премьера Молдавии Влада Филата, который снял пентхаус за полмиллиона долларов, купил в магазине "Бентли" за 200 тысяч, выдав половину наличными, в общем, вёл, не имея никаких доходов в Британии, роскошную жизнь. В результате по решению суда Лондонского Сити обнаглевший мажор лишился почти полумиллиона фунтов – со всех своих британских счетов. Несомненно, что это была небольшая часть того знаменитого миллиарда долларов, похищенного в ходе одной операции из молдавских банков.

Когда highly likely может быть хорошо

Особенность нового английского антикоррупционного законодательства состоит в том, что теперь никаких железных доказательств "грязности" денег, чтобы их вначале заморозить, а потом конфисковать, не требуется: собственных доходов нет, живёшь роскошно, платишь огромные суммы наличными и переводами от компаний с Каймановых островов, папаша или муженёк сидит в тюрьме за коррупцию, значит, highly likely твои деньги нажиты преступным путём и будут отобраны. При этом "Ордера для заморозки счетов" выписываются, повторим, районными судами, и простые судьи, руководствуясь логикой "скорее да, чем нет" и не заморачиваясь, кто именно и где чего украл, могут арестовывать, изымать и пускать с молотка "сомнительное богатство".

Какой же тут открывается огромный простор для лишения "кровно заработанных средств" российских сидельцев в Британии, лондонградцев!

Как подтвердил Би-би-си директор NCA по экономической и киберпреступности Дональд Тун, у этого ведомства уже "много дел, и если говорить о ближайших шести-восьми, тут объектами нашего внимания выступают люди из Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России".

"Знатная дичь"

Конечно, Россию Тун поставил в самый конец, чтобы раньше времени не спугнуть российскую "дичь". Он знает, что эта "община" имеет откровенно криминальный характер, и подозрительная смертность в ней исключительно высока. Мы постоянно слышим об отравленных, повешенных, оказавшихся под колёсами автомобилей "соотечественниках" (Литвиненко, Березовский, Глушков, Обретецкий…). Что и неудивительно, когда столько "пауков" собралось в одной банке. Хотя лондонские сидельцы всячески пытаются убедить местные власти, что это дело рук путинских киллеров, а британцы иногда делают вид, что в это верят, как в случае со Скрипалями.

Российская "тусовка" Лондона очень токсична. Фото: Natasja Weitsz / wikimedia

Иными словами, обосновавшиеся в Лондоне беглые и действующие, большие и маленькие российские олигархи, купившие дорогую недвижимость банкиры, чиновники, жёны, дети и любовницы этой публики – идеальные "клиенты" британских правоохранителей. Ибо практически никто из них никогда не сможет доказать, что их недвижимость приобретена на честные деньги.

Конечно, не все из них окажутся под ударом, поскольку некоторые связанные с Россией "бизнесмены" стали щедрыми "донорами" Консервативной партии, даже приятелями нынешнего премьера Бориса Джонсона, финансировали Brexit. Зато всех остальных очень скоро заставят по-крупному заплатить за его издержки. Все инструменты для этого, как видим, уже созданы. В условиях стабильного ухудшения отношений между Британией и Россией, британских финансовых потерь из-за Brexit, а также в связи с ослаблением западных надежд, что данная публика однажды захватит в России верховную власть, – это идеальная цель. У них уже начались проблемы с визами, власти стали интересоваться их имуществом. А кое-кого уже изолировали от капиталов, как, например, перебравшегося недавно в Лондон из Москвы миллиардера Бориса Минца, владельца столичных бизнес-центров и пенсионных фондов, и его сыновей.

Так что трепещите, друзья, и делайте выводы. Лучше сегодня, ибо завтра может быть уже поздно. За решётку вас гуманные британцы, скорее всего, не посадят, но карманы обчистят по полной. А бедняками вы никому и нигде не нужны.