Актриса Лия Ахеджакова в интервью украинскому "Обозревателю" перечислила все штампы, тиражировавшиеся в соцсетях с подачи так называемой либеральной общественности в ходе московских несанкционированных акций. А затем вспомнила якутского шамана, которого "тоже засудили", и представила уже разоблаченный фейк о втором шамане, который идет на смену первому... Словом, интервью получилось в стиле, присущем в последнее время артистке.

"Говорят, на смену этому шаману вышел следующий. Я думаю, их там немало, в Якутии", - пояснила Ахеджакова свою мысль.

В беседе с украинской журналисткой Ахеджакова призвала менять всю политическую систему в России, потому что "замена прокладки не поможет", как "говорит водопроводчик". А также добавила, судьбы людей вершит "огромная армия силовиков", которая должна быть опорой и защитой. Словом, происходящее в России Лию Ахеджакову не устраивает, но она продолжает работать и жить в России, вероятно, в ожидании чего-то... Даже обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, который Москва призывала совершить неоднократно, в изложении актрисы получился событием, свершимся благодаря Киеву.

"Но ведь вернули не всех. И я не знаю, что еще должно случиться, чтобы нашим властям было выгодно помиловать и вернуть их Украине", - добавила Лия Ахеджакова.

Не забыла актриса рассказать украинцам о состоянии украинцев, выданных Киеву. Мол, они "были так измучены, так больны, что еле шли". Хотя картинка была скорее обратной. Не говоря уже о голодавшем Сенцове, оказавшемся вполне упитанным и почти сразу призвавшем готовить новые акции против России.