Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не в бомбе дело
Пошли вы в ж*пу со своим слугой народа
"В истерике плакала и визжала": На глазах у школьницы расстреляли её д...
МИД Белоруссии рассказал об искренних отношениях с братской Украиной
Главная / Политика

Охапка обвинений и один фейк: Лия Ахеджакова рассказала украинцам об "ужасной" России

14 октября 2019, 12:24  •  67 • Политика
Лия Ахеджакова рассказала украинцам об "ужасной" России, пересказав уже разоблаченный фейк и вспомнив обо всех возможных обвинениях.
Актриса Лия Ахеджакова в интервью украинскому "Обозревателю" перечислила все штампы, тиражировавшиеся в соцсетях с подачи так называемой либеральной общественности в ходе московских несанкционированных акций. А затем вспомнила якутского шамана, которого "тоже засудили", и представила уже разоблаченный фейк о втором шамане, который идет на смену первому... Словом, интервью получилось в стиле, присущем в последнее время артистке.
"Говорят, на смену этому шаману вышел следующий. Я думаю, их там немало, в Якутии", - пояснила Ахеджакова свою мысль.
В беседе с украинской журналисткой Ахеджакова призвала менять всю политическую систему в России, потому что "замена прокладки не поможет", как "говорит водопроводчик". А также добавила, судьбы людей вершит "огромная армия силовиков", которая должна быть опорой и защитой. Словом, происходящее в России Лию Ахеджакову не устраивает, но она продолжает работать и жить в России, вероятно, в ожидании чего-то... Даже обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, который Москва призывала совершить неоднократно, в изложении актрисы получился событием, свершимся благодаря Киеву.
"Но ведь вернули не всех. И я не знаю, что еще должно случиться, чтобы нашим властям было выгодно помиловать и вернуть их Украине", - добавила Лия Ахеджакова.
Не забыла актриса рассказать украинцам о состоянии украинцев, выданных Киеву. Мол, они "были так измучены, так больны, что еле шли". Хотя картинка была скорее обратной. Не говоря уже о голодавшем Сенцове, оказавшемся вполне упитанным и почти сразу призвавшем готовить новые акции против России.
К слову, пока "Обозреватель" представил лишь первую часть интервью, обещая, что во второй Лия Ахеджакова расскажет, кто должен извиняться перед Киевом за войну на юго-востоке Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
13 октября 2019, 16:54
Ликвидация нацистов украинским спецназом: ВСУ пытаются замалчивать убийство мешавших разведению сил
13 октября 2019, 16:54
Американский пилот истребителя расстрелял сам себя и чудом сел на дерево
14 октября 2019, 05:54
США разрушают ООН, накапливая долги: об "ударе" ценой $1 млрд сообщили в МИД России
14 октября 2019, 09:09
Признаю, заслужил: Соловьев ответил на едкий комментарий Познера по песне "Вечерний М..."
13 октября 2019, 13:39
Турки намеренно стреляли по американцам в Сирии, чтобы те "убрались из всего приграничного района" - WP
13 октября 2019, 20:09
Украинский генерал раскрыл военную тайну русских о Курилах и... промахнулся
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 октября 2019, 03:54
Венгрия углубляет проникновение в Закарпатье
10 октября 2019, 04:24
"Зеленский провоцирует": Глава Незалежной хочет, чтобы Россия забрала Донбасс - Соколовская
12 октября 2019, 03:24
Почему 55 лет назад свергли первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева
09 октября 2019, 02:24
"Прочистились мозги сразу": В Twitter объяснили, почему экс-посол США в России Хантсман "переобулся" и заговорил о диалоге
07 октября 2019, 21:09
Ни мира, ни войны: кто сорвал развод войск в Донбассе
09 октября 2019, 15:09
Киев не согласился на продление транзитного контракта на год
11 октября 2019, 15:54
«Родители держатся из последних сил»: подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове признал вину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.