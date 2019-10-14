|
Охапка обвинений и один фейк: Лия Ахеджакова рассказала украинцам об "ужасной" России
14 октября 2019, 12:24 • 67 • Политика
Лия Ахеджакова рассказала украинцам об "ужасной" России, пересказав уже разоблаченный фейк и вспомнив обо всех возможных обвинениях.
Актриса Лия Ахеджакова в интервью украинскому "Обозревателю" перечислила все штампы, тиражировавшиеся в соцсетях с подачи так называемой либеральной общественности в ходе московских несанкционированных акций. А затем вспомнила якутского шамана, которого "тоже засудили", и представила уже разоблаченный фейк о втором шамане, который идет на смену первому... Словом, интервью получилось в стиле, присущем в последнее время артистке.
"Говорят, на смену этому шаману вышел следующий. Я думаю, их там немало, в Якутии", - пояснила Ахеджакова свою мысль.
В беседе с украинской журналисткой Ахеджакова призвала менять всю политическую систему в России, потому что "замена прокладки не поможет", как "говорит водопроводчик". А также добавила, судьбы людей вершит "огромная армия силовиков", которая должна быть опорой и защитой. Словом, происходящее в России Лию Ахеджакову не устраивает, но она продолжает работать и жить в России, вероятно, в ожидании чего-то... Даже обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, который Москва призывала совершить неоднократно, в изложении актрисы получился событием, свершимся благодаря Киеву.
"Но ведь вернули не всех. И я не знаю, что еще должно случиться, чтобы нашим властям было выгодно помиловать и вернуть их Украине", - добавила Лия Ахеджакова.
Не забыла актриса рассказать украинцам о состоянии украинцев, выданных Киеву. Мол, они "были так измучены, так больны, что еле шли". Хотя картинка была скорее обратной. Не говоря уже о голодавшем Сенцове, оказавшемся вполне упитанным и почти сразу призвавшем готовить новые акции против России.
К слову, пока "Обозреватель" представил лишь первую часть интервью, обещая, что во второй Лия Ахеджакова расскажет, кто должен извиняться перед Киевом за войну на юго-востоке Украины.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 октября 2019, 03:54
|
10 октября 2019, 04:24
|
12 октября 2019, 03:24
|
09 октября 2019, 02:24
|
07 октября 2019, 21:09
|
09 октября 2019, 15:09
|
11 октября 2019, 15:54