Окей, Google: Роскомнадзор заставит американскую компанию соблюдать законы РФ на 100%

Российские власти оштрафовали компанию Google на 700 тысяч рублей. Об этом сообщили представители Роскомнадзора.

Как указано в заявлении, Google не соблюдает требования российского законодательства. Речь идет об исключении из результатов поисковой выдачи ссылок на запрещенные интернет-ресурсы. По данным чиновников, около трети запрещенных ссылок сохраняются в поиске.

При этом пресс-секретарь Роскомнадзора подчеркнул, что ведомство будет добиваться неукоснительно исполнения законов от американской компании. Он напомнил, что предыдущий штраф возымел действие, и в Google приступили к фильтрации контента.

"Однако мы полагаем, что избирательное применение закона недопустимо, и будем добиваться его неукоснительного стопроцентного исполнения", - цитирует его слова ТАСС.