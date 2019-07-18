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Окей, Google: Роскомнадзор заставит американскую компанию соблюдать законы РФ на 100%

18 июля 2019, 21:39  •  26 • Политика
Роскомнадзор намерен заставить Google соблюдать законы на 100%, что доказывает новый штраф.
Российские власти оштрафовали компанию Google на 700 тысяч рублей. Об этом сообщили представители Роскомнадзора.
Как указано в заявлении, Google не соблюдает требования российского законодательства. Речь идет об исключении из результатов поисковой выдачи ссылок на запрещенные интернет-ресурсы. По данным чиновников, около трети запрещенных ссылок сохраняются в поиске.
При этом пресс-секретарь Роскомнадзора подчеркнул, что ведомство будет добиваться неукоснительно исполнения законов от американской компании. Он напомнил, что предыдущий штраф возымел действие, и в Google приступили к фильтрации контента.
"Однако мы полагаем, что избирательное применение закона недопустимо, и будем добиваться его неукоснительного стопроцентного исполнения", - цитирует его слова ТАСС.

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