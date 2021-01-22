Окей, Google: Псаки попала в аномальную ситуацию

В США продолжает набирать обороты интернет-цензура. На этот раз с видео пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки куда-то пропали несколько тысяч дизлайков. На эту "аномалию" обратил внимание бывший программист Google.

Речь идёт о видеозаписи брифинга Псаки от 20 января 2021 года. Согласно скриншотам, в 3:11 по местному времени под видео было порядка 10 тысяч дизлайков и только 1,8 тысячи лайков. Однако уже к 7:31 дизлайков осталось всего 3,1 тысячи, а лайков стало 2,5 тысячи.

Сам Гугл объяснил такую аномалию тем, что он контролирует спам-лайки и удаляет их,

- пишет Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Напомним, что беспрецедентная цензура, которую устроили американские IT-гиганты в отношении уже экс-президента США Дональда Трампа, изрядно напугала многих пользователей интернета. Американского лидера скоординированно заблокировали во всех сервисах разом. Это показало, какую власть и влияние имеют интернет-корпорации США.