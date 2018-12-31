Океания уже в новом году: Граждане Кирибати по традиции первыми встретили 2019 год

Граждане островного тихоокеанского государства острова Рождества (Кирибати) первыми встретили Новый 2019 год. Вместе с ними по традиции из-за разницы часовых поясов отметили празднование нового года жители государства Самоа.

Первыми 2019 год по традиции встретили жители Океании. Живущие на островах Рождества (Кирибати) и в государстве Самоа на юге Тихого океана празднуют наступление Нового года.

На территории Кирибати Новый год можно встретить трижды — на западной, центральной и восточной части островов. При этом уникально здесь то, что всего в нескольких километрах от островов проходит граница 12-го западного часового пояса.

И там на момент наступления 2019 года был еще поздний вечер 30 декабря, напомнили особенности часовых поясов Земли специалисты национального Управления морской безопасности (AMSA) Австралии.

В России праздник в первую очередь придет на Камчатку и в Чукотский автономный округ – здесь Новый год наступит на 9 часов раньше, чем в Москве - в 15:00 мск.

Ну и по традиции последними в РФ по времени наступления Нового года откроют шампанское жители Калининградской области.

Традиционное обращение президента и бой кремлевских курантов они услышат на час позже москвичей.