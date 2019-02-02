«Оказывают серьёзное давление»: может ли Германия отказаться от покупки американского самолёта F-35

Американский самолёт пятого поколения F-35 Lightning был исключён из конкурса бундесвера по замене устаревающего парка истребителей Tornado, сообщает издание Defense News. Под угрозой срыва находится крупная сделка по поставке продукции Lockheed Martin Великобритании. Как отмечают эксперты, продажи истребителя в Европе предсказуемо буксуют из-за его технического несовершенства.

Минобороны Германии исключило самолёт пятого поколения F-35 Lightning компании Lockheed Martin (США) из конкурса по замене устаревающего парка истребителей Panavia Tornado. Об этом сообщает американское издание Defense News. В Берлине склоняются к тому, чтобы обновить парк оперативно-тактической авиации за счёт модернизации самолёта четвёртого поколения Eurofighter Typhoon, отмечает издание.

По данным Международного института стратегических исследований (Великобритания), на вооружении Германии находятся более 80 Tornado и более 120 Eurofighter. Оба самолёта являются продуктами кооперации авиастроительных предприятий Великобритании, Италии и Германии. Tornado создавался в 1970-е, Eurofighter — в 1990-е.

Последние годы бундесвер ищет замену постепенно устаревающим Tornado. Помимо Lockheed Martin, претендентом на поставку боевых самолётов в Германию стала американская корпорация Boeing, продвигающая на мировом рынке истребители F-15 и F/A-18. По информации Reuters, в ближайшее время Минобороны ФРГ должно выбрать между Eurofighter Typhoon и F/A-18.

«Компенсировать потери от провала»

Продвижение американского самолёта F-35 на европейском рынке наталкивается на сопротивление ведущих держав региона, считает военный эксперт Юрий Кнутов. Как полагает аналитик, Франция и Германия осознают, что покупка американского самолёта фактически означает «похороны» собственной авиастроительной промышленности.

«Вашингтон проводит достаточно агрессивную кампанию в Европе по продвижению F-35. Покупка этого самолёта союзниками должна хоть в какой-то степени компенсировать потери от провала плана его поставок ВВС США. Я не исключаю, что на европейцев оказывается серьёзное давление», — сказал Кнутов.

Эксперт обратил внимание, что союзников США настораживает огромное количество технических проблем F-35, на решение которых уйдёт 5—10 лет. В целом, как считает Кнутов, Lockheed Martin разработал дорогую и «достаточно сырую» машину. По его словам, на фоне F-35 модернизированные истребители четвёртого поколения являются более надёжными и эффективными самолётами.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный лётчик РФ Владимир Попов придерживается несколько иной точки зрения. По его словам, Германия может отказаться покупать F-35, прежде всего, из-за прагматичных соображений. В комментарии RT он заявил, что Берлин при выборе замены Tornado руководствуется принципом цена — качество.

«Немцы очень аккуратно относятся к любым расходам. Скорее всего, ключевую роль в исключении F-35 из конкурса сыграли экономические причины. Европейские самолёты стоят дешевле американских и отличаются весьма хорошими характеристиками. Тот же Tornado можно модернизировать до уровня «4+», и он сможет достаточно долго служить ВВС ФРГ. Зачем же тогда выкачивать деньги из собственной экономики и отдавать их американцам?» — пояснил Попов.

Кроме того, эксперт отметил, что переход на F-35 будет сопровождаться грандиозными организационными переменами в ВВС Германии и как следствие — обернётся дополнительными расходами. В частности, ФРГ придётся провести переподготовку лётного и инженерно-технического составов, а также провести модернизацию инфраструктуры для эксплуатации американского самолёта.

«Переход на новое поколение техники всегда неизбежно влечёт системные перемены. Например, F-22 и F-35 имеют специальное радиопоглощающее покрытие. Их нельзя оставлять на аэродроме под открытым небом как самолёты четвёртого поколения. Таким образом необходимо строить новые ангары, вложить средства в обновление ремонтно-технической базы, чтобы иметь возможность нормально эксплуатировать эти самолёты», — подчеркнул Попов.

При разработке F-35 США предполагали, что Европа станет одним из основных рынков сбыта самолёта. Однако ситуация с продажами истребителя далека от идеальной даже в Великобритании, которая является наиболее близким союзником Вашингтона.

Техническое обслуживание F-35

AFP

© George Frey / Getty Images

По информации The Telegraph, в военном бюджете Соединённого королевства не хватает средств на приобретение F-35. Размер финансовой дыры в военном бюджете страны составляет £7 млрд. В общей сложности Лондон планировал закупить около 138 американских самолетов. На текущий момент Lockheed Martin выполняет контракт на поставку 48 единиц стоимостью £9,1 млрд до 2025 года.

Кнутов предполагает, что сопротивление европейцев покупке F-35 вызвано не только финансовыми причинами. По его словам, «изюминка» экспорта американского самолёта заключается в том, что иностранный потребитель лишён возможности использовать его по своему усмотрению.

В Иране назвали цену соглашениям с США: "Не стоит чернил, которыми они подписаны" «С одной стороны, F-35 — это высокотехнологичная машина с высоким уровнем компьютеризации. Это значительно упрощает процесс пилотирования. Однако действующих и потенциальных потребителей F-35 не может не настораживать тот факт, что вся электроника и программное обеспечение управляется извне. Это означает, что США могут в любой момент отключить аппаратуру F-35, превратив истребитель в бесполезную игрушку», — пояснил Кнутов.

Конкурент F-35

В зарубежных СМИ нередко можно встретить мнение о неудовлетворительном техническом состоянии люффтвафе со ссылкой на ежегодный отчёт Минобороны ФРГ. Так, в декабре 2016 года французский военно-аналитический бюллетень TTU (Très Très Urgent) сообщил, что из 216 истребителей Tornado и Eurofighter в воздух могут подняться 69 машин.

В июне 2018 года глава штаба ВВС ФРГ генерал-лейтенант Инго Герхартц, выступая перед парламентариями и промышленниками, заявил, что люффтваффе нуждается в срочной модернизации. По его словам, огромное количество боевых самолётов находятся в непригодном для эксплуатации состоянии по причине отсутствия запчастей и средств на их приобретение.

Как сообщил в мае 2018 года журнал Der Spiegel, согласно отчёту Минобороны ФРГ, из 128 истребителей Eurofighter в боеспособном состоянии находятся только 39 машин. Помимо этого, издание рассказало, что элементы оборудования этих истребителей, необходимые для обнаружения противника в воздушном пространстве, в силу ряда технических причин выходят из строя и замены им не предвидится. Это сокращает число готовых к боевым вылетам самолётов. Источники журнала утверждают, что для эксплуатации пригодны около 10 машин.

Большие проблемы Германия испытывает с эксплуатацией парка Tornado. В марте 2018 года Reuters и Der Spiegel со ссылкой на доклад Минобороны ФРГ заявили, что немецкие истребители, выполняющие полёты в прибалтийских странах, в скором времени перестанут использоваться в миссиях НАТО.

Основная причина заключается в том, что самолёты люфтваффе не оснащены шифраторами для защищенной передачи данных. Таким образом важная для альянса информация может быть перехвачена третьими государствами. Отмечается, что патрулирующие небо над Прибалтикой Tornado были приняты на вооружение в 1981 году и сейчас нуждаются в срочной модернизации.

Владимир Попов считает логичным желание немцев заменить Tornado на Eurofighter Typhoon, чтобы обновить парк боевой авиации. В то же время эксперт отметил, что европейский истребитель нуждается в существенной доработке. В материалах Deutsche Welle говорится, что Eurofighter получился слишком дорогой и сложной в эксплуатации машиной. Стоимость одного истребителя составляет около $100 млн.

Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии

Reuters

© Ints Kalnins

«Выбор у Германии невелик. Судя по всему, немцам придётся доводить до ума и модернизировать нынешний парк строевых самолётов. Покупать менее дорогие F/A-18 бундесверу однозначно не стоит. Во-первых, это не новый самолёт. Во-вторых, существует большая вероятность, что американцы продадут Германии бывшие употреблении машины, которые находились на хранении, а потом прошли капитальный ремонт и модернизацию», — подчеркнул Попов.

Юрий Кнутов напомнил, что Германия возлагает немало надежд на успех совместного с французами проекта «боевой воздушной системы будущего» (Future Combat Air System, FCAS). Берлин и Париж рассчитывают разработать самолёт нового поколения, способный поражать все виды целей. Работы по многофункциональному истребителю планируется завершить к 2035—2040 годам.

«На мой взгляд, FCAS при реализации столкнётся с множеством объективных технических проблем. Но гораздо важнее, что этот проект является очередным конкурентом F-35, а это автоматически означает огромное сопротивление со стороны США.