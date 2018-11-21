«Оказывалось сильное давление»: новым президентом Интерпола стал Ким Чон Ян

Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян стал новым главой Интерпола. Другим претендентом на пост был вице-президент организации Александр Прокопчук. В Москве заявили, что не считают выборы нелегитимными, в то же время отметив давление, которое оказывалось в связи с заявлениями ряда стран. Перед голосованием против кандидата из России выступили США, Украина и Литва. По мнению экспертов, позиция Вашингтона могла повлиять на избирательный процесс.

Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян во время голосования на 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае был избран новым президентом Интерпола. Об этом говорится в Twitter организации.

«Ким Чон Ян из Республики Корея избран президентом Интерпола на двухлетний срок», — говорится в сообщении.

#BREAKING: Kim Jong Yang of the Republic of #Korea has been elected President of INTERPOL (2-yr term). #INTERPOLGApic.twitter.com/6I9HIyUWrf — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 21 ноября 2018 г.

Южнокорейский полицейский исполнял обязанности главы Интерпола в связи с отставкой прежнего президента Мэн Хунвэя с октября.

Помимо него на пост президента Интерпола претендовал и кандидат от России, вице-президент организации и начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России Александр Прокопчук. Он продолжит работу на позиции вице-президента Интерпола от Европы, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что работа Прокопчука по-прежнему будет сосредоточена на «укреплении позиций Интерпола в международном полицейском сообществе».

В Москве выразили сожаление в связи с тем, что Прокопчук не стал главой Интерпола. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что свидетельств нелегитимного характера выборов нет.

«Жаль, конечно, что не победил наш кандидат. Но, с другой стороны, если беспристрастно посмотреть на ряд заявлений ряда стран накануне выборов, то, конечно, давление оказывалось сильное, это очевидно», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Политическое вмешательство недопустимо

Иностранные СМИ, в частности газета The Times, называли Прокопчука фаворитом в борьбе за пост президента Интерпола. При этом некоторые из стран — членов организации выступили против участия российского кандидата в выборах главы Интерпола. В частности, группа сенаторов США обратилась к президенту Дональду Трампу с призывом выступить против Прокопчука. Позднее в Белом доме заявили, что поддерживают кандидата от Южной Кореи.

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки заявил, что «российское правительство использует Интерпол для преследования политических оппонентов».

В России призывы сенаторов США назвали вмешательством в избирательный процесс. По словам Пескова, подобные действия со стороны Вашингтона оказывают давление на международную организацию.

Александр Прокопчук во время выступления

© mvd.ru/Global Look Press

Вмешательство политиков в процесс голосования неприемлемо, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. По его словам, обращение сенаторов к Дональду Трампу — попытка политизировать выборы.

«Интерпол — орган чисто технический, он должен быть не предвзятым, и возглавить его должен специалист и профессионал в своём деле. Вмешательство со стороны политиков недопустимо. Тот факт, что это произошло, негативно скажется на работе организации. В частности, может быть продолжена практика игнорирования запросов на выдачу преступников», — сказал он в беседе с RT.

«Политическая месть»

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев уверен, что позиция ряда стран относительно российского кандидата сказалась на результатах выборов.

«Не исключено, что на ход голосования влияла позиция США. Южная Корея сегодня при всех делах идёт в кильватере американской политики. Кроме того, российский кандидат на посту главы Интерпола для Америки крайне неприемлем. Здесь было оказано очень большое давление, чтобы провести своего кандидата. Влияние американской системы подготовки на южнокорейских полицейских тоже достаточное», — объяснил он.

Помимо Вашингтона против кандидатуры Прокопчука высказались Украина с Литвой. Вильнюс и Киев пригрозили выходом из состава Интерпола, если руководящая должность достанется российскому кандидату.

Политолог Александр Асафов отмечает, что позицию Киева можно объяснить как «политическую месть».

«Дело в том, что Украина пыталась использовать Интерпол как инструмент собственной политической мести. Подавала в организацию различные заявки, а Интерпол их все отметал», — сказал он в беседе с RT.

Поддержка Киева со стороны Вашингтона объясняется тем, что на Украине скрывается множество политических преступников из США и Евросоюза, считает Морозов.

«Украина пользуется покровительством Евросоюза и США. Там много преступников, которых через Интерпол нужно было арестовать и привлечь к ответственности», — отметил депутат.