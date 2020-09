«Оказывалось колоссальное давление»: станет ли Сербия переносить посольство в Иерусалим • 31 • В мире Лига арабских государств (ЛАГ) и Турция осудили решение властей Сербии перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Как напомнили в ЛАГ, такой шаг будет противоречить резолюциям ООН и нормам международного права. Пункт о переносе посольства ранее подписал сербский президент Александр Вучич по итогам переговоров в Вашингтоне. Кроме того, в подписанном сербским лидером документе говорится об обязательстве Сербии признать движение «Хезболла» террористической организацией и добиваться декриминализации гомосексуализма в мире. Вместе с тем Косово в скором времени получит признание со стороны Израиля — это условие также было закреплено во время переговоров. При этом Вучич уже заявил, что перенос посольства состоится только в том случае, если Израиль будет уважать интересы Белграда. Переговоры по балканскому урегулированию в Вашингтоне Reuters © POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Решение властей Сербии последовать примеру США и перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим вызвало резонанс и возмущение в арабском и исламском мире. Шаг Белграда осудили в Лиге арабских государств (ЛАГ). Как заявил генсек организации Ахмед Абу аль-Гейт, открытие посольств Косова и Сербии в Иерусалиме нарушает резолюции Совбеза ООН и нормы международного права. В частности, резолюция 478 СБ ООН от 1980 года запрещает странам открывать посольства в Иерусалиме, напомнили в ЛАГ. Своё разочарование шагом Белграда выразила и Анкара. Соответствующее заявление было размещено на сайте МИД Турции. «Мы глубоко обеспокоены решением Республики Сербия перенести в Иерусалим своё посольство в Израиле. Международное сообщество и ООН осуждают израильскую аннексию Иерусалима», — говорится в сообщении. Биньямин Нетаньяху

Reuters

© Debbie Hill/Pool Со своей стороны, руководство Израиля приветствовало действия Сербии. «Благодарю моего друга, президента Сербии Вучича за решение признать Иерусалим столицей Израиля и перевести туда посольство его страны… Мы продолжим наши усилия по переводу большего числа посольств европейских стран в Иерусалим», — заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. При этом он не забыл упомянуть и Приштину, подчеркнув, что Косово станет «первой страной с мусульманским большинством», которая откроет посольство в Иерусалиме. Посторонние элементы Напомним, что пункты о переносе сербского посольства в Иерусалим и признании Израилем независимости Косова содержатся в подписанном лидерами Сербии и самопровозглашённого Косова соглашении под названием «Экономическая нормализация». Документ преимущественно посвящён вопросам экономического сотрудничества Косова и Белграда, но содержит и политические пункты. Так, по условиям соглашения Белград обязуется на протяжении года не пытаться препятствовать признанию независимости Косова на международной арене. Со своей стороны, Приштина на тот же период приостанавливает действия, направленные на принятие Косова в международные организации. Стоит отметить, что в подписанных Вучичем и Хоти документах содержится целый ряд пунктов, не имеющих прямого отношения к балканской повестке. В частности, стороны обязались запретить на своей территории использование оборудования 5G от ненадёжных поставщиков, а уже построенные объекты снести. Напомним, в 2019 году первая мобильная станция 5G начала работать в белградском научно-техническом парке. Изначально планировалось, что массовое внедрение технологии 5G в Сербии произойдёт в 2020 году, но потом запуск новых мобильных сетей был отложен на 2021 год. В роли технологического партнёра проекта выступила китайская компания Huawei. Теперь сербским властям, скорее всего, придётся пересмотреть эти планы, поскольку в начале прошлого года Вашингтон фактически объявил Huawei войну. В феврале 2019 года федеральные власти США обвинили компанию в ряде преступлений, в том числе в промышленном шпионаже, мошенничестве, нарушении санкций и препятствовании правосудию. Отметим, что ранее Вашингтон и европейским странам неоднократно выдвигал требование расторгнуть сотрудничество в области 5G с Huawei. Ещё одним пунктом, не имеющим прямого отношения к урегулированию вопроса взаимодействия Белграда и Приштины, относится обязательство обеих сторон добиваться декриминализации гомосексуализма в тех странах, где он криминализирован. Сербы в Косове и Метохии

Reuters

© Hazir Reka Кроме того, Приштина и Белград обязались объявить ливанскую военно-политическую организацию «Хезболла» террористической структурой. Ещё одним недружественным шагом против исламского мира со стороны Белграда станет перенос сербского посольства в Иерусалим. Как говорится в документе, это должно произойти к 1 июля 2021 года. Уже в сентябре 2020 года Сербия откроет в Иерусалиме представительство сербской торговой палаты и государственный офис. При этом в версии документа, представленной для подписи косовской делегации, последний пункт гласит, что Косово и Израиль признают государственный статус друг друга. Не исключено, что косовское посольство будет также основано в Иерусалиме, поскольку ещё в 2018 году бывший косовский лидер Хашим Тачи заявлял, что Приштина разместит своё посольство в Иерусалиме, если власти Израиля признают независимость Косова. Как отметила в беседе с RT профессор МГИМО Елена Пономарёва, турецкой стороне также вряд ли понравится сближение Косова с Израилем.

«Историческим союзником косовских албанцев является отнюдь не Израиль, а Турция. Поэтому сближение Приштины с Израилем может в перспективе привести к издержкам и для Косова, а не только к недовольству со стороны Турции в адрес сербских властей», — пояснила эксперт. Напомним, ООН не признаёт суверенитет Израиля над Восточным Иерусалимом — эта часть города оказалась под израильским контролем по итогам Шестидневной войны в 1967 году. В 2018 году по инициативе главы Белого дома Дональда Трампа США перенесли своё посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Хотя американская сторона заявляла, что данный шаг не означает признания Вашингтоном израильского суверенитета над Восточным Иерусалимом, ряд стран такое решение восприняли крайне негативно. Сейчас столкнуться с реакцией международного сообщества предстоит уже Сербии, которая последовала примеру США. Глава Белого дома Дональд Трамп уже поздравил сербского коллегу Александра Вучича с предстоящим в следующем году переносом сербского посольства в Иерусалим. «Поздравляю президента Вучича с объявлением о переносе посольства Сербии в Иерусалим к июлю. Это смелый исторический шаг!» — написал Трамп в Twitter. Congratulations to @predsednikrs Vucic for announcing the move of Serbia’s Embassy to Jerusalem by July. It is a brave and historic move! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2020 Княгиня Монако поразила гостей "Тур де Франс" смелым нарядом Тему взаимоотношений балканских стран с Израилем американский лидер затронул и во время недавней пресс-конференции в Вашингтоне. Политик подчеркнул, что американская сторона высоко оценивает решение Белграда. «Сербия намерена в этом месяце открыть в Иерусалиме торговое представительство, а в июле перенести туда своё посольство. Это просто потрясающе. Это огромный шаг и важное заявление. Мы очень это ценим», — добавил американский лидер. Следующий раунд переговоров по косовскому урегулированию пройдёт 7 сентября в Брюсселе. В нём примут участие президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр частично признанного Косова Авдулла Хоти, а также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и спецпредставитель ЕС по диалогу Приштины и Белграда Мирослав Лайчак. Встраивание в американский вектор Отметим, что о планах открыть в Иерусалиме представительство Сербии Александр Вучич заявлял ещё в марте 2020 года. Выступая на ежегодном мероприятии Американо-израильского комитета, сербский лидер пообещал «найти лучший способ сделать что-то официальное в Иерусалиме». Речь шла о возможном открытии государственного офиса Сербии. Однако перенос посольства в Иерусалим всё же не входил ранее в планы Белграда. Выступая перед журналистами после подписания экономического соглашения с Косовом в Вашингтоне, Вучич заявил, что Сербия перенесёт посольство только в том случае, если Израиль будет уважать её интересы. Иерусалим

Reuters

© Ammar Awad Противоречия между словами сербского президента и содержанием подписанного им документа эксперты объясняют поспешностью, с которой принимающая сторона проводила встречу. Как считает Елена Пономарёва, подписание документа проходило в странной обстановке, поскольку американцы вели переговоры отдельно с Сербией и Косовом. «Сербская делегация фактически не имела доступа к проекту документа до его подписания. Сербской стороне с ним ознакомиться дали в последний момент перед подписанием. Не говоря уже о том, что документ имеет странный формат, поскольку если это соглашение, то его должны подписать как минимум две стороны, а стоит лишь подпись Вучича. Пока что этот документ даже не носит международный статус, это просто заявление сербского президента, его даже не может ратифицировать парламент», — подчеркнула эксперт в беседе с RT. Похожей точки зрения придерживается и заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. «Тот факт, что пункт о переносе сербского посольства оказался в итоговом документе, напоминает некую провокацию, поскольку этот вопрос ранее не обсуждался. Есть ощущение, что Вучича просто поставили перед фактом», — предположил эксперт в комментарии RT. По мнению Суздальцева, подписание навязанных США условий стало серьёзным провалом для Белграда. Боец «Хезболлы»

Reuters

© Issam Kobeisi «На Вучича оказывалось колоссальное давление по всем позициям, хотя он и держался, и признание Косова не состоялось. Если же говорить о готовящемся переносе сербского посольства, а также о запрете «Хезболлы», то очевидно, что речь в целом идёт о встраивании Сербии в политику США на Ближнем Востоке, что противоречит российским интересам. Удивительно, что в подписываемые Белградом документы не попытались внести ещё и пункты об отношениях Сербии и России», — добавил эксперт. Плохой знак для Маска и его "чипированной хрюшки": Эксперт указал на "цифровой прецедент" в США В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель отметил в беседе с RT, что у Сербии всегда были хорошие отношения с Израилем и само по себе решение по переносу посольства далось Белграду легко. «Однако вторая часть подписанных в Вашингтоне соглашений подразумевает, что Израиль признаёт независимость Косова. Таким образом, пока Сербия идёт навстречу Израилю, Израиль идёт навстречу Косову и США. Сейчас переговорную инициативу у США перехватывает Брюссель, и не исключено, что европейская сторона также навяжет Белграду какие-то условия», — добавил эксперт. По мнению Елены Пономарёвой, нельзя исключать, что Белград откажется от исполнения подписанного документа, включая и перенос посольства в Иерусалим, поскольку сербское общество возмущено этим соглашением. «Когда Израиль признает независимость Косова, давление на Вучича со стороны общества ещё больше возрастёт. И отказ от этого документа станет выходом из сложившейся коллизии, в рамках которой Белград пошёл на односторонние шаги навстречу Израилю и США», — подытожила эксперт. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

