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«Оказывается вся необходимая медицинская помощь»: что известно о госпитализации Владимира Жириновского с COVID-19

10 февраля 2022, 08:30  •  136 • В России
Владимир Жириновский со 2 февраля находится в Центральной клинической больнице в Москве с коронавирусом, заявили в Минздраве. Политику оказывается вся необходимая помощь, он находится в стабильном состоянии, уточнили в ведомстве. Отмечается, что у госпитализированного лидера ЛДПР выявили омикрон-штамм коронавируса.
 
РИА Новости © Пресс-служба Государственной Думы РФ
 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в больнице с коронавирусом. Как уточнили в Минздраве, состояние политика стабильно.

«Его состояние стабильное. Владимиру Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь», — цитирует РИА Новости пресс-службу министерства.

В Минздраве также уточнили, что политик находится в московской Центральной клинической больнице со 2 февраля. Уточняется, что у Жириновского выявили омикрон-штамм COVID-19.

Как сообщает РИА Новости, информацию о лидере ЛДПР подтвердили в управлении делами президента, в ведении которого находится медучреждение.

Вместе с тем, по информации издания РБК, которое ссылается на источник в партии, Жириновскому потребовалась искусственная вентиляция лёгких. Источник РИА Новости, в свою очередь, эту информацию опроверг, сообщив, что состояние политика не требует подключения к аппарату ИВЛ.

Также на russian.rt.com Жириновский прошёл повторную вакцинацию от коронавируса

Отметим, что Жириновский утверждал, что прививался от коронавируса несколько раз. В частности, в декабре в интервью радио «Комсомольская правда» он говорил, что за полтора года «восемь раз укололся разными вакцинами».

По его словам, «на первом этапе» он использовал препарат «Спутник V», затем — вакцину «КовиВак». Политик пояснил, что следит за уровнем антител и делает очередной укол по мере снижения этого показателя.

«Если антитела резко уменьшились, всё-таки сделать повторную прививку. Максимальный срок — шесть месяцев. Лучше четыре. У меня получается два. За полтора года я сделал восемь раз», — сказал политик. Он также предположил, что меньшее количество прививок в его случае могло означать вероятность заболеть.

«Омикрон» и повторные случаи заболевания COVID-19

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков высказался об уровне антител, необходимом для противостояния штамму «омикрон».

«С моей точки зрения, если говорить в контексте штамма «омикрон», все значения ниже 1000 BAU/мл я бы уже считал недостаточным уровнем антител для защиты от коронавируса», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, если уровень ниже 500 BAU/мл, то стоит задуматься о вакцинации.

Также на russian.rt.com В Роспотребнадзоре заявили о доминировании штамма коронавируса «омикрон» в России

Как отметил Крючков, важно помнить, что уровень антител после перенесённой болезни со временем снижается.

«То есть после болезни могло быть 2000 BAU/мл, а через четыре месяца — 200 BAU/мл», — пояснил он.

В Роспотребнадзоре тем временем высказали предположение, что текущая волна заболеваемости коронавирусом может отступить к майским праздникам. Такую точку зрения, в частности, высказал замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.

«Обычно где-то 45 дней (идёт. — RT) фаза роста, потом будет фаза стабилизации, (затем. — RT) фаза снижения. По вашему прогнозу, это действительно весенние, майские, праздники и лето. Но страна у нас разная», — сказал Горелов на пресс-конференции, отвечая на вопрос о вероятных сроках спада заболеваемости. Его слова приводит Интерфакс.

Как уточнил Горелов, российские города в разное время вступили в фазу роста заболеваемости. В частности, в крупных регионах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье, распространение «омикрона» началось раньше. По мнению эксперта, снижение в этих регионах тоже может начаться раньше, тогда как в других субъектах РФ снижение заболеваемости наступит примерно через две-три недели.

Горелов также отметил, что распространение «омикрона» привело к росту повторной заболеваемости коронавирусом. «Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным, 0,7%, то в настоящий момент — до 15% болеют повторно», — сказал Горелов.

Наряду с этим эксперт отметил, что частота повторных заболеваний не связана с тем, каким штаммом коронавируса ранее был инфицирован человек.

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