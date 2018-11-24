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«Оказывается, можно было»: Соловьев «предугадал» мысли Януковича про «топливный бунт» в Париже
24 ноября 2018, 22:09 • 142 • Политика
Российский журналист Владимир Соловьев на странице в Twitter разместил видео с места подавления протестов «желтых жилетов» в Париже. Во Франции в эти выходные продолжаются выступления недовольных повышением цен на топливо граждан. Соловьев, комментируя видео с места событий, намекнул о том, как начинались протесты в Киеве.
Французская полиция против митингующих, которые соорудили даже баррикады из старой мебели и подручных средств, применяет водометы и слезоточивый газ. Число задержанных в ходе акции протеста в Париже увеличилось до 35 человек.
«Смотрит сейчас на это Янукович и думает: а оказывается, можно было и так…» - написал относительно подавления французских протестов Соловьев.
Напомним, что бывшего президента Украины Виктора Януковича пришедшие к власти активисты Майдана обвиняли в том, что он виновен в разгоне мирной акции сторонников Евромайдана. После этого на улицы Киева вышли люди уже с политическими требованиями.
Как сообщалось ранее, в результате массовых выступлений французов в Париже пострадали как минимум восемь человек.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на странице в Twitter сообщила о нападении на журналистов во время демонстраций в столице Франции. В стрингера попал камень, один из корреспондентов получил ожоги, рассказала она.
Напомним, с 17 ноября по всей Франции проходят массовые акции против роста цен на бензин и дизельное топливо, а также против увеличения налогов.
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