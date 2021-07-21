Оказывается, Москва вымерла от ковида. Доказано "гениями"

Либералы и иностранные агенты обнаружили: в России в разы больше заболевших от ковида, нежели сообщается официально. И таких аж 28 миллионов человек. Или уже даже 29. Но возникает вопрос даже не о том, отчего либералы-иноагенты вбросили в толпу новую свою "информационную девку". Тут как раз всё ясно – ради комментов типа: "Такая она, жизнь под оккупацией..." В другом вопрос: что из того, что заболело не 5, не 9, а 29 миллионов? Вывод-то какой в реальности надо сделать – и для реальности?

Очень характерно выглядит экран ответов Яндекса на поиск по слову "Шпилькин". Из десяти первых ссылок восемь – патентованные враги прогресса из всяческих медиа с именами климатических, осадочных и звуковых явлений, кишечнополостных организмов, а также содержанок осуждённых воров и убийц, да их информационного координатора из Лондона. Словом, вся тоталитарная либероидия с десятилетиями не меняющимися диктаторами во главе редакций, официально признанные иностранные агенты – и да, и Би-би-си. Геноссе Шпилькин явно ухватил свой лучик славы.

Истина где? Истину спрятали?

Хотя истины ради признаем – не в первый раз. Представляющийся физиком Шпилькин уже давно занят тем, что по произвольно выдуманной статистической модели анализирует распределение голосов на выборах. И неизменно находит миллионы фальсифицированных. До 20 миллионов доходит человек в своём раже. В общем, пятую часть голосов вбросить, чтобы нигде это не всплыло, кроме его моделей, – это, по мнению Шпилькина, пустяк, не стоящий внимания.

Кстати, ничего не слышно было, чтобы он применил свой раж к откровенно и чудовищно сфальсифицированным выборам президента в США. Как-то скромно всё. Или – не рискнул товарищ? А, денег не дали на разоблачения!

Но вот грянул геноссе Шпилькин новым разоблачением. Великие открытия рождаются просто. На сей раз оказалось достаточно постулировать – причём сразу в качестве аксиомы, – что сертификаты, которые выдают привившимся от коронавируса на портале госуслуг, нумеруются по порядку. Так и пишут агенты иностранных держав:

Аналитик предположил, что в номере сертификата могут содержаться данные о порядковом номере выданной вакцины. По его мнению, посмотрев на последние восемь цифр в номере, можно узнать, сколько человек привилось по всей стране.

Чтобы раскопать "тщательно скрываемую коварными властями ИстинуЪ", Шпилькин обратился к неким своим подписчикам, проанализировал данные их сертификатов и открыл свет оной ИстиныЪ. Выборка из своих подписчиков, как вы понимаете, предельно представительна, так что деваться "оккупационному режиму" некуда. Остаётся только признать, что число заболевших ковидом в России превысило якобы 29 млн человек. Это больше, чем полегло советских солдат в Великой Отечественной.

Не хочется признавать? Тогда нокаутирующий удар режимуЪ наносят уже информационные агенты иноагентов. Так сами и сообщают:

Проанализировав разные сертификаты, журналисты пришли к выводу, что 16-значный номер сертификата начинается с восьмёрки, кода региона и единицы, которая во всех проверенных сертификатах одинакова.

Одинаковые единицы? Ну, это всё объясняет

Какие умы! Какие тончайшие аналитики! Понять, что номер сертификата начинается с восьмёрки, – это недюжинный интеллект поработал! А ещё и единица, которая оказалась одинакова во всех проверенных сертификатах, – это же открытие века. Да что там века – тысячелетия! Одинаковая единица – кто бы мог подумать? Надо ещё двойки сравнить – вдруг они тоже одинаковые будут? Это же Нобелевка, чистая Нобелевка!

Но дальше – ещё более важное открытие:

Следующие четыре цифры – это месяц и год постановки диагноза.

И после этого скромное заключение:

…а последние восемь цифр показывают порядковый номер записи в регистре.

Понимаете? На фоне предыдущих эпохальных открытий данный вывод просто не может не быть самоочевидным. Правда, они, наши "гении" со Шпилькиным на раменах, сами же сообщают:

Среди сертификатов, которые получил Сергей Шпилькин, есть примеры непоследовательности в номерах. Например, сертификат с порядковым номером, начинающимся на 2327, был выдан болевшему в апреле 2021 года, а номер, начинающийся на 2376, – переболевшему в марте. Но…

Но?

Но эта погрешность означает только, что конкретный номер может быть меньше, чем реальное число заболевших в реестре.

Ну, иностранные агенты, русский язык для них неродной. Но логику великих всё же хотелось бы уловить: номера присваиваются непоследовательно, но это значит, что заболевших больше, чем номеров. Так?

Сам Эйнштейн от зависти язык бы себе откусил

Нет, не ухватить человеку, для которого все единицы с детства казались одинаковыми, логику гениев. Там сам Эйнштейн уже откусил от зависти свой язык на знаменитой фотографии, куда уж нам, сирым…

Вот – с обыденной логики, даже без привлечения знаний гамильтонианов и векторов Уиттекера (тем более что они ни при чём), если бы цифра в 20 млн заболевших была бы верна, то за 15 месяцев с начала пандемии у нас должно было болеть по два миллиона человек в месяц. В среднем по стране и в среднем по времени.

Напомним, что у пандемии были как минимум два пика (сейчас – третий) и что у неё есть ярко выраженные географические максимумы. Это Москва – под полтора миллиона, Санкт-Петербург и Московская область с отрывом в миллион на понижение. Это по официальным данным. Экстраполируем. В пять раз, как заповедано нашими гениями. Май 2020 года, Москва: не 6703 в день, а 33 515. Декабрь 2020 года, там же – не 8203, а больше 41 тысячи. Июнь 2021 года – не 9120, а свыше 46 тысяч заболевших. Ещё раз – в день! Кто-нибудь что-нибудь наблюдал в столице, что соответствовало бы такой статистике?

А если взять, сколько всего? Это же по Москве из её 12 с чем-то миллионов населения переболеть должно было больше половины – больше 7 миллионов! А больше 100 тысяч помереть должны были!

Ну и где это? Это хоть в какой-то мере соответствует тому, что мы видим в реальной жизни?

Так ради чего нас, бедных, гении сии оглоушили своими открытиями? Даже если и правда всё то, и у нас не 6 миллионов случаев заболевания COVID-19 по России, а 29 миллионов, – что из этого следовать-то должно? Ну, кроме того, что зараза эта оказалась ещё более лютой, чем рискуют власти, оберегая нас от возможной паники? Ну да, ну 30 миллионов переболевших. Дальше-то что?

А ничего. Ибо всё было затеяно всё с той же незамысловатой, как шпилькинский гений, целью. Чтобы прикормленные боты получили свежий повод для хныков и стонов: