Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
Продолжим кормить Украину? Евросоюз нанёс новый удар по России
Поток русофобской желчи Светланы Крюковой: «Страну» забанили в РФ
Непотопляемые американские авианосцы оказались отличной мишенью для русских
Главная / Политика

Оказывается, Москва вымерла от ковида. Доказано "гениями"

21 июля 2021, 19:55  •  134 • Политика
Либералы и иностранные агенты обнаружили: в России в разы больше заболевших от ковида, нежели сообщается официально. И таких аж 28 миллионов человек. Или уже даже 29. Но возникает вопрос даже не о том, отчего либералы-иноагенты вбросили в толпу новую свою "информационную девку". Тут как раз всё ясно – ради комментов типа: "Такая она, жизнь под оккупацией..." В другом вопрос: что из того, что заболело не 5, не 9, а 29 миллионов? Вывод-то какой в реальности надо сделать – и для реальности?
Очень характерно выглядит экран ответов Яндекса на поиск по слову "Шпилькин". Из десяти первых ссылок восемь – патентованные враги прогресса из всяческих медиа с именами климатических, осадочных и звуковых явлений, кишечнополостных организмов, а также содержанок осуждённых воров и убийц, да их информационного координатора из Лондона. Словом, вся тоталитарная либероидия с десятилетиями не меняющимися диктаторами во главе редакций, официально признанные иностранные агенты – и да, и Би-би-си. Геноссе Шпилькин явно ухватил свой лучик славы.

Истина где? Истину спрятали?

Хотя истины ради признаем – не в первый раз. Представляющийся физиком Шпилькин уже давно занят тем, что по произвольно выдуманной статистической модели анализирует распределение голосов на выборах. И неизменно находит миллионы фальсифицированных. До 20 миллионов доходит человек в своём раже. В общем, пятую часть голосов вбросить, чтобы нигде это не всплыло, кроме его моделей, – это, по мнению Шпилькина, пустяк, не стоящий внимания.
Кстати, ничего не слышно было, чтобы он применил свой раж к откровенно и чудовищно сфальсифицированным выборам президента в США. Как-то скромно всё. Или – не рискнул товарищ? А, денег не дали на разоблачения!
Но вот грянул геноссе Шпилькин новым разоблачением. Великие открытия рождаются просто. На сей раз оказалось достаточно постулировать – причём сразу в качестве аксиомы, – что сертификаты, которые выдают привившимся от коронавируса на портале госуслуг, нумеруются по порядку. Так и пишут агенты иностранных держав:
Аналитик предположил, что в номере сертификата могут содержаться данные о порядковом номере выданной вакцины. По его мнению, посмотрев на последние восемь цифр в номере, можно узнать, сколько человек привилось по всей стране.
Чтобы раскопать "тщательно скрываемую коварными властями ИстинуЪ", Шпилькин обратился к неким своим подписчикам, проанализировал данные их сертификатов и открыл свет оной ИстиныЪ. Выборка из своих подписчиков, как вы понимаете, предельно представительна, так что деваться "оккупационному режиму" некуда. Остаётся только признать, что число заболевших ковидом в России превысило якобы 29 млн человек. Это больше, чем полегло советских солдат в Великой Отечественной.
Не хочется признавать? Тогда нокаутирующий удар режимуЪ наносят уже информационные агенты иноагентов. Так сами и сообщают:
Проанализировав разные сертификаты, журналисты пришли к выводу, что 16-значный номер сертификата начинается с восьмёрки, кода региона и единицы, которая во всех проверенных сертификатах одинакова.

Одинаковые единицы? Ну, это всё объясняет

Какие умы! Какие тончайшие аналитики! Понять, что номер сертификата начинается с восьмёрки, – это недюжинный интеллект поработал! А ещё и единица, которая оказалась одинакова во всех проверенных сертификатах, – это же открытие века. Да что там века – тысячелетия! Одинаковая единица – кто бы мог подумать? Надо ещё двойки сравнить – вдруг они тоже одинаковые будут? Это же Нобелевка, чистая Нобелевка!
Но дальше – ещё более важное открытие:
Следующие четыре цифры – это месяц и год постановки диагноза.
И после этого скромное заключение:
…а последние восемь цифр показывают порядковый номер записи в регистре.
Понимаете? На фоне предыдущих эпохальных открытий данный вывод просто не может не быть самоочевидным. Правда, они, наши "гении" со Шпилькиным на раменах, сами же сообщают:
Среди сертификатов, которые получил Сергей Шпилькин, есть примеры непоследовательности в номерах. Например, сертификат с порядковым номером, начинающимся на 2327, был выдан болевшему в апреле 2021 года, а номер, начинающийся на 2376, – переболевшему в марте. Но…
Но?
Но эта погрешность означает только, что конкретный номер может быть меньше, чем реальное число заболевших в реестре.
Ну, иностранные агенты, русский язык для них неродной. Но логику великих всё же хотелось бы уловить: номера присваиваются непоследовательно, но это значит, что заболевших больше, чем номеров. Так?

Сам Эйнштейн от зависти язык бы себе откусил

Нет, не ухватить человеку, для которого все единицы с детства казались одинаковыми, логику гениев. Там сам Эйнштейн уже откусил от зависти свой язык на знаменитой фотографии, куда уж нам, сирым…
Вот – с обыденной логики, даже без привлечения знаний гамильтонианов и векторов Уиттекера (тем более что они ни при чём), если бы цифра в 20 млн заболевших была бы верна, то за 15 месяцев с начала пандемии у нас должно было болеть по два миллиона человек в месяц. В среднем по стране и в среднем по времени.
Напомним, что у пандемии были как минимум два пика (сейчас – третий) и что у неё есть ярко выраженные географические максимумы. Это Москва – под полтора миллиона, Санкт-Петербург и Московская область с отрывом в миллион на понижение. Это по официальным данным. Экстраполируем. В пять раз, как заповедано нашими гениями. Май 2020 года, Москва: не 6703 в день, а 33 515. Декабрь 2020 года, там же – не 8203, а больше 41 тысячи. Июнь 2021 года – не 9120, а свыше 46 тысяч заболевших. Ещё раз – в день! Кто-нибудь что-нибудь наблюдал в столице, что соответствовало бы такой статистике?
А если взять, сколько всего? Это же по Москве из её 12 с чем-то миллионов населения переболеть должно было больше половины – больше 7 миллионов! А больше 100 тысяч помереть должны были!
Ну и где это? Это хоть в какой-то мере соответствует тому, что мы видим в реальной жизни?
Так ради чего нас, бедных, гении сии оглоушили своими открытиями? Даже если и правда всё то, и у нас не 6 миллионов случаев заболевания COVID-19 по России, а 29 миллионов, – что из этого следовать-то должно? Ну, кроме того, что зараза эта оказалась ещё более лютой, чем рискуют власти, оберегая нас от возможной паники? Ну да, ну 30 миллионов переболевших. Дальше-то что?
А ничего. Ибо всё было затеяно всё с той же незамысловатой, как шпилькинский гений, целью. Чтобы прикормленные боты получили свежий повод для хныков и стонов:
Я уже не удивляюсь, когда просыпаюсь по утрам и вижу плохие новости про страну. Наоборот, думаю про себя "а я ожидал чего-то другого?". Напротив, если бы были позитивные новости, то я бы реально удивился.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






134
Источник
Похожие новости
21 июля 2021, 12:35
Русская смекалка поможет: Россия обойдет позорный сговор Меркель и Байдена по «Северному потоку-2»
21 июля 2021, 03:25
"Пора применить санкции": Политолог объяснил двуличие Киева "школьным" примером
21 июля 2021, 08:55
Таинственный американский форт. Откуда на самом деле "утёк" коронавирус?
21 июля 2021, 10:45
Русский "Панцирь" прикрыл сирийцев от израильских ракет
21 июля 2021, 10:45
США по-тихому заткнули рот Украине с "Северным потоком - 2": "Совсем обнаглели"
21 июля 2021, 03:25
Захарова одним фактом ответила на претензии Польши: "К вопросу, кто не выполняет обязанности"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 июля 2021, 12:35
Русская смекалка поможет: Россия обойдет позорный сговор Меркель и Байдена по «Северн...
21 июля 2021, 01:35
Боевиков наказали за кровавый удар по Хаме: "Ответка" прилетела от ВКС Росс...
21 июля 2021, 03:25
"Пора применить санкции": Политолог объяснил двуличие Киева "школьным&...
21 июля 2021, 05:15
День рождения по-американски: Праздник в США оставил "осадочек" у русского ...
21 июля 2021, 08:55
Таинственный американский форт. Откуда на самом деле "утёк" коронавирус?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июля 2021, 07:35
«Проект "Украина" осенью может закончиться», — бывший депутат Рады
20 июля 2021, 11:50
Продолжим кормить Украину? Евросоюз нанёс новый удар по России
15 июля 2021, 12:35
"Ни хрена себе Доминго": В прошлом Зеленского нашли разгадку отставки Авакова
18 июля 2021, 20:25
Шойгу приедет на Украину, и из Киева "ломанутся все" - Клинцевич
19 июля 2021, 03:45
Непотопляемые американские авианосцы оказались отличной мишенью для русских
17 июля 2021, 08:40
Медведчук написал ответ Путину о будущем Украины и РФ
16 июля 2021, 22:35
Зеленский собирается шантажировать Байдена: "Мы развернемся на Восток"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.