«Окажут негативное воздействие»: в Турции выступили против планов США установить наблюдательные посты на севере Сирии

Наблюдательные пункты, которые США собираются разместить на севере Сирии, отрицательно повлияют на ситуацию в регионе, считает министр обороны Турции Хулуси Акар. Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что задача таких постов будет заключаться в сборе разведданных для передачи их Анкаре, чтобы в Турции располагали информацией о проникновении в страну террористов из Сирии. При этом турецкая сторона призывает Соединённые Штаты разорвать отношения с представителями курдских Отрядов народной самообороны, которые в Анкаре считаются террористическими. По мнению экспертов, США стремятся подорвать процесс урегулирования в САР, пытаясь вмешаться в зоны ответственности других государств.

Намерение США разместить наблюдательные пункты на севере Сирии неподалёку от турецкой границы лишь усложняет ситуацию в регионе, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, эту точку зрения Анкара донесла до американских коллег, в частности до председателя комитета начальников штабов Вооружённых сил США Джозефа Данфорда, на полях Международного форума по безопасности, проходившего в канадском Галифаксе.

«Мы заявляли, что наблюдательные пункты, которые будут установлены американскими войсками на сирийской границе, будут оказывать очень негативное воздействие (на ситуацию в регионе. — RT)», — подчеркнул турецкий министр.

Акар также выразил недовольство тем фактом, что американцы могут оказывать поддержку курдским Отрядам народной самообороны (YPG), которые Анкара считает пособниками запрещённых в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и Сирийских демократических сил (СДС).

«Мы ожидаем, что наши американские союзники как можно скорее разорвут отношения с террористами YPG, которые ничем не отличаются от боевиков РПК», — добавил Акар.

Глава Минобороны Турции также подчеркнул способность вооружённых сил страны ответить на любые угрозы со стороны соседних государств.

В среду, 21 ноября, министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе брифинга в Пентагоне сообщил о намерении установить несколько наблюдательных пунктов на сирийско-турецкой границе. Решение Вашингтона, согласно заявлению Мэттиса, связано с обеспокоенностью Анкары по поводу нахождения в регионе членов YPG.

«Назначение наблюдательных постов — предоставить Турции разведданные о перемещении террористов из Сирии в Турцию», — приводит высказывание Мэттиса официальный сайт Пентагона.

При этом американская сторона не расценивает их как боевиков, в отличие от представителей РПК. В начале ноября Госдеп США назначил награду в размере от $3 млн до $5 млн за информацию о местонахождении трёх лидеров Рабочей партии Курдистана.

«Турция, будучи союзником НАТО, высказывает оправданные опасения относительно террористических угроз и точек их появления. Мы не станем игнорировать их озабоченность», — сказал Мэттис.

В конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о скором начале крупномасштабной операции на территориях Сирии к востоку от Евфрата против курдских Отрядов народной самообороны. Он также отметил, что Анкара не позволит «ввергнуть Сирию в пучину кровавого хаоса».

«Американцы пытаются протянуть свои щупальца на весь север Сирии»

Со стороны Вашингтона было наивно предполагать, что в Анкаре позитивно воспримут инициативу по созданию наблюдательных постов. С таким утверждением выступил эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин. По его словам, турецкая сторона преследует совершенно иные цели, нежели бойцы СДС, которых поддерживают Соединённые Штаты.

«Строительство каких-то наблюдательных постов вдоль сирийско-турецкой границы полностью неприемлемо для Турции, которая хочет обеспечить создание санитарного кордона на всём протяжении приграничной территории, попутно полностью очистив её от любых вооружённых группировок», — сказал Фитин в беседе с RT.

Эксперт также указал на незаконность действий американских военных, поскольку само их пребывание на территории САР является нарушением международного права.

«Они там пытаются создать существенную территорию, неподконтрольную Дамаску, и единственная опора для этого — курды. Поэтому бросить их в угоду требованиям Турции они в настоящее время не могут и вряд ли на это пойдут, поскольку их главная задача — сохранить влияние на значительной территории северо-востока САР, где находятся основные нефтяные месторождения. Наряду с этим США не хотят допустить захода на эту территорию проправительственных войск», — подчеркнул аналитик.

В свою очередь, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа политолог Станислав Тарасов отметил, что американцы ведут подрывную деятельность, пытаясь вторгнуться в зону ответственности Турции, Ирана и России.

«Желание американцев создать наблюдательные посты — это попытка вторгнуться в зону контроля и геополитической компетенции самой Турции. Турция понимает, что если они пойдут на этот шаг, то может развалиться астанинский процесс. Тем более что сейчас готовится очередной саммит. Американцев пригласили, но они отказались», — пояснил он в беседе с RT.

Между тем эксперт выразил сомнение, что Анкара позволит Вашингтону вмешаться в процесс урегулирования. Он также напомнил о словах главы МИД России Сергея Лаврова, указавшего в интервью RT France на попытки США создать квазигосударство в САР.

«Американцы, нарушающие международное право, дислоцируя свои военные подразделения в сирийских провинциях восточнее Евфрата и поддерживая сирийских курдов, пытаются сейчас протянуть свои щупальца и установить контроль над всем севером Сирии. Анкара может рассматривать это как попытки Вашингтона сковать её действия на этом направлении», — пояснил эксперт.

15 ноября в Государственном департаменте США заявили о необходимости «фундаментальных изменений режима в Сирии» и «фундаментального изменения роли Ирана в регионе» для полного разгрома «Исламского государства»*.

Подобные заявления свидетельствуют о наличии у Вашингтона «скрытой повестки дня» в САР, которая противоречит заявлениям о необходимости уничтожения терроризма, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Подтверждается моя догадка о том, что ИГ вообще рассматривается американцами как оправдание своего военного присутствия в Сирии и чуть ли не как союзник в борьбе против сирийского режима. То есть главная задача сейчас — опять сменить режим, а не победить ИГ», — сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

Ситуация в Идлибе

В субботу, 24 ноября, Хулуси Акар также провёл телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. В ходе беседы были затронуты темы региональной безопасности, вопросы технических и тактических мер для её поддержания.

«Собеседники также договорились продолжить совместную работу для обеспечения стабильности в сирийских городах Идлиб и Талль-Рифат», — говорится в сообщении агентства Anadolu.

Ранее официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын рассказывал о действиях Анкары и Москвы по урегулированию ситуации в САР. По его словам, совместными усилиями двух государств в Идлибе установлено перемирие и предотвращена гуманитарная катастрофа.

«Около 3,5 млн человек остались бы под бомбами, половина стала бы беженцами, но мы это предотвратили. Но на этом не останавливаемся. Есть ещё разработка сирийской Конституции. Мы продолжаем переговоры с Россией», — заявил Калын в ходе форума «Российско-турецкие отношения: формируя образ будущего».

17 сентября президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооружённой оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб. Соответствующий меморандум о стабилизации обстановки в этом регионе был подписан министрами обороны России и Турции.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.