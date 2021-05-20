Окажется ли сенатор от Липецкой области Олег Королев «слабым звеном» российского истеблишмента?

Скандал с экс-губернатором, ныне сенатором от Липецкой области Олегом Королёвым, который подозревается в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, может иметь для него печальные последствия. В тоже время эксперты считают, что история с ДТП лишь свидетельство серьезного конфликта старой и новой элиты в Липецкой области. Говорить же о справедливости наказания тут вряд ли уместно.

Резонансное ДТП

Напомним, 13 мая «Лексус» сенатора Олега Королева на улице Зои Космодемьянской в Липецке столкнул с дороги автомобиль «Черри» и сбил знаки дорожного движения на улицах Баумана и Студеновской. Машину со стертыми до дисков колесами сотрудники ГИБДД обнаружили на улице Интернациональной.

Олег Королёв заявил, что ему за рулём стало плохо. По его словам, он выехал на обочину, не различая дорогу, принял лекарство и обратился к сотрудникам ГИБДД с просьбой о помощи, пожаловавшись на самочувствие, после чего они отвезли сенатора домой. Как подчеркнул экс-губернатор, он не совершал аварий и был абсолютно трезв. По его утверждению, в последние несколько лет ему противопоказан алкоголь из-за мерцательной аритмии.

Но местные жители считают, что бывший губернатор сел за руль нетрезвым. «Бедолаге поплохело за рулем, вот он и ездил по городу и помощи искал... На фото сильно видать, как действительно «поплохело», только не ему, а его автомобилю», - комментировали событие в социальных сетях.

В регионе также вспомнили аналогичный скандал, в который попал сын Олега Королёва. Роман Королёв в 2015 году сбил 57-летнюю женщину, которая скончалась на месте аварии. Суд приговорил виновника ДТП к трём годам лишения свободы условно и ограничению свободы на срок 2,5 года.

Далее события стали разворачиваться стремительно. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов направил обращение в Совет Федерации относительно инцидента. По словам губернатора, материалы полиции о фактах нарушений правил сенатором Королёвым направлены и в прокуратуру области: «По имеющейся у меня информации в известность поставлена и Генпрокуратура России. Все обстоятельства инцидента будут установлены. На основании результатов проверок, согласно процедуре, Совет Федерации будет выносить решение о привлечении Олега Королёва к ответственности».

В свою очередь сотрудники прокуратуры по Липецкой области отчитались о том, что получили материалы по факту ДТП с участием сенатора и экс-губернатора Олега Королева. Старший помощник прокурора по региону Татьяна Ткачева заявила, что по ним будет проведена проверка. Ткачева уточнила, что проверка может продлиться до 10 дней.

По словам депутата Госдумы и создателя общественной организации автомобилистов «Свобода Выбора» Вячеслава Лысакова, говорить о нетрезвом состоянии преждевременно, поскольку установить это можно только с помощью медицинских анализов. Но парламентарий обращает внимание на то, что отказ сенатора от прохождения медосвидетельствания подводит его под административную ответственность в любом случае.

«Сам факт отказа заканчивается признанием водителя виновным, отказ приравнивается к пьяной езде. Уголовная ответственность наступает за повторное управление транспортом в нетрезвом виде в течение года после первого наказания», — пояснил Лысаков.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что членство сенатора и экс-губернатора Липецкой области Олега Королева в «Единой России» приостановлено по его собственному желанию до конца разбирательства с ДТП.

Друзья и близкие

Олег Королёв руководил администрацией Липецкой области двадцать лет - с 1998 года по 2018 годы. После отставки он занял вакантное место в облдуме, затем Игорь Артамонов (тогда ещё врио главы региона) наделил его полномочиями сенатора. За время его губернаторства Липецкая область оказалось фактически поделенной между близкими губернатора. Скандалы происходили регулярно, но, как сообщали СМИ,

они не мешали губернатору оставаться на посту. А правосудие предпочитало не замечать схем местных чиновников.

После назначения на должность сенатора Королев не потерял связь с областью. Близкие ему люди продолжают чувствовать себя весьма комфортно.

Не так давно, например, было прекращено дело в отношении руководителей металлургического завода «Свободный сокол», которые подозревались в хищении 415 млн рублей у ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК). В уголовном деле ЛЭСК фигурировала как потерпевшая сторона.

Но следствие пришло к выводу, что у руководителей завода Антона Бабуцидзе и Игоря Ефремова отсутствует корыстный мотив. А, главное, электроэнергия не является имуществом, так как не имеет материального воплощения.

Стоит вспомнить и о деле бывшего главы АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК) Валерия Клевцова, оно было возбуждено в 2017 году. Клевцова обвиняли в коммерческом подкупе, легализации и мошенничестве. Для того чтобы обеспечить независимость правосудия, дело слушалось в другом регионе. Но два года назад судья Воронежского суда после семи заседаний ушла в отставку, и сейчас дело передано на новое рассмотрение. А Валерий Клевцов был замечен на различных культурных мероприятиях. Поэтому складывается впечатление, что домашнего ареста как меры пресечения уже и нет.

Неудачные шутки

Надо заметить, что и новый губернатор Игорь Артамонов продолжает развлекать местное население. То в областном центре устанавливают пластмассовые фонари под видом чугунных, то губернатор Артамонов сравнивает жителей с насекомыми и предлагает их травить, чтобы сидели по домам.

Телеграм-канал «Чернозем» опубликовал аудиозапись, где, как утверждается, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов советует мэру Липецка Евгении Уваркиной использовать дезинфицирующие средства для разгона людей с улиц.

В итоге вышел скандал, пришлось оправдываться руководству «Единой России», членом которой является Артамонов. Ответственный секретарь партийной комиссии по этике, замсекретаря генсовета Евгений Ревенко, заявил, что это «неудачная шутка», и впредь губернатору следует быть аккуратнее в своих высказываниях.

Запрос на справедливость?

Эксперты отмечают, что положение Игоря Артамонова сегодня не простое.

«Новый губернатор Игорь Артамонов пока не нашел формат взаимодействия со старой элитой, поскольку у него нет опыта политика и государственной службы, а есть только опыт бизнесмена в системе Сбербанка», — отметил политолог Дмитрий Нечаев.

Артамонов было пытался избавиться от команды Олега Королева. В итоге уволился ряд чиновников областной администрации, глава Тербунского района Сергей Иванов, но ситуация в его пользу сильно не изменилась.

По мнению доктора политических наук Владимира Слатинова, история с Олегом Королевым типична для современной России. Элита искренне считает, что на нее не распространяются общезначимые правила: «Но если вдруг по какой-то причине тот или иной представитель истеблишмента оказывается «слабым звеном» — тогда на нем по полной программе отрабатывают «запрос на справедливость».

«История с ДТП — это свидетельство серьезного конфликта старой и новой элиты в Липецкой области. При Королёве в Липецкой области всегда было два центра влияния: НЛМК и губернатор. Но такого масштаба и остроты конфликта я не припомню»,- говорит Дмитрий Нечаев.

Чем закончится эта борьба, станет понятно уже в ближайшее время. Вполне вероятно, что сенатор Королев может лишиться своего поста в Совете Федерации. Но это вовсе не будет значить, что построенная им империя в масштабе одного региона окажется разрушена. Главное, что к справедливости, равенству граждан перед законом и прочим декларируемым ценностям эта история не имеет никакого отношения.