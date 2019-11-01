Оказаться за дверью

Президент Эквадора Ленин Морено кое-что знает о политике. До прихода на высшую должность в 2017 году он провел два срока на посту вице-президента при Рафаэле Корреа, который использовал разочарование общин коренных народов, чтобы подогреть «Гражданскую революцию». До этого Морено работал с двумя другими президентами, в 1997 и 2000 годах, которые оказались вне большой политики после того как вступили в конфронтацию с влиятельной Конфедерацией коренных народов Эквадора.

Теперь Ленин Морено сам стал мишенью народного гнева. Почему проницательный лидер не смог предвидеть недовольства, которое вызовет его решение сократить субсидии на топливо и другие меры жесткой экономии, остается загадкой, равно как и его планы справиться с этим.

После двух недель протестов, вандализма, мародерства и столкновений с силами безопасности, толпы эквадорцев преследовали Морено, совершившего вояж из столицы Кито в прибрежный город Гуаякиль и обратно. После призыва к национальному диалогу Морено объявил о перемирии и пообещал пересмотреть оскорбительный указ об отмене субсидий на топливо. При этом он также обещал вынести альтернативу на общественное обсуждение. Лидеры коренных народов, в свою очередь, согласились отменить всеобщую забастовку, но напряженность по-прежнему сохраняется.

Морено был прав, решившись на упразднение топливных субсидий. Экономика Эквадора замедляется, безработица растет, а доверие потребителей низкое. Банкроллирование дешевого топлива обходится Эквадору в $1,4 миллиарда в год, искажает цены в экономике, стимулирует расточительство и помогает не тем людям.

Тем не менее энергетический популизм - это классическая ловкость рук троллинговых латиноамериканских демагогов и авторитарных деятелей: топливные субсидии Эквадора уходят своими корнями ко дням военного правления. Хотя работники с низкими доходами могут получать относительно незначительные выгоды, они рассматривают дешевое топливо в качестве скромной компенсации за свое несчастье. Это создает политическую опасность отмены субсидий.

Еще хуже, если национальные лидеры сделают это по указке иностранных инвесторов, таких как МВФ, с которым правительство Морено подписало в начале этого года соглашение о предоставлении расширенного финансирования в размере $4,2 млрд. Фонд, как обычно, потребовал от правительства внедрения широких мер жесткой экономии, в том числе провести налоговую реформу и изменить трудовой кодекс, который усложняет наем, а также переформатировать пенсионную систему, испытывающую колоссальную нехватку средств. Исправление этих искажений имело бы большое значение для восстановления финансового состояния Эквадора после многих лет расточительства. Опираясь на рост цен на нефть, Корреа тратил деньги на социальные программы, в результате чего государственный долг увеличился с примерно 29% валового внутреннего продукта в 2006 году до более чем 40% в 2017 году. Он также создал критическую нагрузку на государственные финансы, набрав кредитов, обеспеченных нефтью, полагаясь на Китай, поскольку западные кредиторы, опасающиеся дефолта Эквадора, держались в стороне. Морено унаследовал эти долги, и даже несмотря на падение цен на нефть, залез в долговую яму еще глубже.

И все же внезапная отмена топливных льгот вызвала восстание. В своем июльском отчете МВФ утверждал, что отказ от субсидий окажет «относительно небольшое влияние» на бедных, и экономия (0,5% валового внутреннего продукта в этом году) «создаст дополнительное пространство для компенсации». Морено, очевидно, рассчитывал как раз на такой компромисс, и предлагал ежемесячное семейное пособие в размере $15 и программу государственного жилья для 5 миллионов самых бедных эквадорцев.

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При этом Межамериканский банк развития в своем исследовании предупреждал о потенциальных негативных последствиях, отмечая, что многие страны пытались и не смогли отказаться от субсидий на топливо. Причина - «даже если они экономически неэффективны, субсидии являются видимым и эффективным средством передачи дохода бедным и уязвимым домохозяйствам».

Указ о прекращении топливных субсидий появился внезапно, без публичного обсуждения и подготовки, отметил Андрес Мехия Акоста, политолог и специалист по Латинской Америке из Кингс-колледжа в Лондоне.

Стремительность Морено, несомненно, порадовала его недоброжелателей, особенно Корреа, которого Морено обвиняет в разжигании протестов, чтобы заставить уйти в отставку или назначить досрочные выборы. Хотя Корреа не имеет права снова баллотироваться на пост президента, он готов согласиться на любые другие должности.

При всей топорности методов Морено работает над решением проблем, которые он не создавал. Его предшественник пользовался благами товарного бума и назвал это революцией. Морено теперь вынужден разбираться, как нарушать обещания, которые никто не мог сдержать. Восстановление субсидий, которые Эквадор не может себе позволить, не решит проблему. Разгневанный эквадорец должен решить, заслуживает ли президент шанса закончить начатое или, как три президента, отстраненных от должности в последние три десятилетия, оказаться за дверью.